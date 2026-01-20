Tren Interurbano México - Toluca inicia fase final de pruebas a días de su apertura hasta Observatorio

Pruebas del Tren Interurbano México - Toluca inicia su última etapa previo a la apertura (SICT)

El Tren Interurbano México-Toluca avanza en su última etapa de pruebas para iniciar su servicio al público y transformar el flujo de movilidad entre el Estado de México y la Ciudad de México. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó cómo va esta fase previa a la inauguración de la obra.

Las autoridades federales prevén la apertura de todo el servicio del Tren El Insurgente hasta la terminal Observatorio para finales de enero de 2026, con el objetivo de entregar la obra en su totalidad, y así facilitar la conexión con el servicio de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

A unos días de que den a conocer la fecha oficial para la inauguración del Tren Interurbano, la SICT compartió los últimos detalles de estas pruebas que se están realizando en el tramo Santa Fe - Observatorio, pues es la última sección que será inaugurada.

Así avanzan las pruebas del Tren Interurbano México - Toluca

El tren Interurbano México - Toluca está en la última fase de pruebas previo a inaugurar hasta Observatorio. Crédito:X/ @SICTmx

De acuerdo con la SICT, están realizando las últimas pruebas en la zona de vías entre Observatorio y Santa Fe, pasando por la estación Vasco de Quiroga y por el Puente Atirantado, el cual se encuentra entre Santa Fe y Vasco de Quiroga.

Estoy ensayos y verificación de los sistemas del tren El Insurgente se realizan en dos tipos:

Las pruebas dinámicas permiten que el tren circule a velocidad y con carga, para ello usan mil 300 costales de arena por vagón para simular el peso de los pasajeros.

Mientras que las pruebas estáticas se realizan en un lapso de 16 horas y se usan cuatro trenes acoplados en dos convoyes.

Este programa de revisión busca garantizar que El Insurgente cumpla los estándares de calidad y seguridad antes de su inauguración. La puesta en marcha del tramo completo, que suma 57.7 kilómetros entre Zinacantepec y Observatorio, depende de que las revisiones y certificaciones terminen de forma satisfactoria, proceso programado previo a la apertura a finales de enero de 2026.

Avanza la fase de pruebas para abrir el Tren Interurbano hasta Observatorio (SICT)

La SICT ha destacado que la presidenta Claudia Sheinbaum está prevista para encabezar la entrega de la obra, que busca revitalizar la movilidad ferroviaria en el Valle de México. Actualmente, con los principales trabajos constructivos terminados, los esfuerzos se concentran en la optimización de los sistemas de señalización y operación, considerados claves para la incorporación segura del tren al sistema metropolitano.

El recorrido del Tren Interurbano México-Toluca contempla siete estaciones:

Observatorio

Vasco de Quiroga

Santa Fe

Lerma

Metepec

Toluca Centro

Zinacantepec

Tren Interurbano conectará con la Línea 1 del Metro CDMX y Línea 3 del Cablebús

La estación Observatorio será un nodo crucial, ya que conectará con la Línea 1 y Línea 12 del Metro, el Cablebús Línea 3, la Terminal de Autobuses y el Centro de Transferencia Modal (CETRAM), facilitando el acceso a distintos medios de transporte urbano y regional.

La nueva Línea 1 del Metro CDMX conectará con el Tren El Insurgente (luz Coello/ Infobae México)

La integración en Vasco de Quiroga con el Cablebús Línea 3 permitirá llegar de forma directa a Chapultepec y Reforma, sin pasar previamente por Observatorio. Además, el CETRAM de Observatorio recibirá unidades del transporte público concesionado, fortaleciendo la conectividad en la zona metropolitana.

Según la SICT, el tren beneficiará a más de 100 mil personas diariamente en su etapa final. Por su parte, autoridades federales estiman que la obra podría alcanzar una demanda de hasta 230 mil pasajeros por día. El tiempo estimado del trayecto total será menor a 60 minutos, lo que contribuirá a la reducción de los tiempos de traslado, la descongestión vehicular y la mejora ambiental, consolidando la estrategia por una movilidad integrada en la región.