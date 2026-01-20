Detienen en Guerrero a Jesús “N”, miembro del Cártel Independiente de Acapulco, por la muerte de tres personas

El hombre fue capturado tras el hallazgo de cuerpos en Acapulco (Gabinete de Seguridad)

Autoridades realizaron el arresto de Jesús “N”, quien es identificado como un hombre ligado al Cártel Independiente de Acapulco (CIDA) y quien contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado en contra de tres personas.

La captura del hombre fue realizada en Acapulco, Guerrero, e informada por las autoridades federales el 19 de diciembre. Fue asegurado por su presunta relación con el hallazgo de tres cuerpos el pasado 10 de enero.

Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el sujeto recientemente detenido formaría parte de una célula que se dedica a la venta de droga y asesinatos.

“El detenido está vinculado a una célula delictiva con presencia en la colonia Emiliano Zapata que se dedica a la venta de droga, extorsión y homicidios”, es parte del informe de la SSPC.

Dos de las víctimas ya fueron identificadas

Fue el Gabinete de Seguridad el que destacó, a través de redes sociales, que Jesús “N” es integrante del grupo criminal conocido como CIDA. No hay datos sobre si en el triple homicidio habrían participado otras personas del grupo.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que dos de las víctimas son David “N”, Jesús “N”, mientras que la tercera aún no ha sido identificada. Los tres cuerpos fueron hallados en Acapulco.

Las averiguaciones apuntan a que el sujeto recientemente capturado habría participado en el homicidio de los tres hombres cuyos cuerpos fueron hallados en la parte posterior de Plaza La Isla, ubicada en la colonia La Poza.

En la captura del hombre participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además de la Fiscalía y Secretaría de Seguridad estatales.

Homicidios de el CIDA en Acapulco

Mientras que el pasado mes de octubre un exjefe de sicarios del CIDA, Édgar “N”, alias El Negro Pipas, fue sentenciado a 27 años y medio de prisión por el asesinato de Pamela Montenegro del Real, esta última una creadora de contenido para la plataforma de videos YouTube.

El crimen fue perpetrado en Acapulco, en febrero de 2018 dentro de un restaurante. El sujeto condenado fue capturado en Puebla en 2020.

Para noviembre de 2022 un Tribunal de Enjuiciamiento en Guerrero ordenó la liberación inmediata de Édgar Saúl “N”. Posteriormente fue detenido alas afueras de Cefereso No. 11 de Hermosillo, Sonora

Asimismo, en septiembre de 2025 fue detenido y procesado Gonzalo “N” y/o Roque “N”, un sujeto apodado El Oso y quien fue hallado culpable de homicidio calificado en contra de dos hombres identificados como Remigio “N” y Francisco “N”.