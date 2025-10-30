Dan 27 años de prisión a “El Negro Pipas”, exjefe de sicarios del Cártel de Acapulco, por homicidio de youtuber

Pamela Montenegro del Real interpretando a "Nana Pelucas". Foto: FGE Guerrero / Redes Sociales

Édgar “N”, alias “El Negro Pipas” e identificado como exjefe de sicarios del Cártel Independiente de Acapulco, fue sentenciado a 27 años de prisión al ser hallado culpable del asesinato de la youtuber Pamela Montenegro del Real, conocida como “Nana Pelucas”, ocurrido en 2018 en Acapulco, Guerrero.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el juez dictó la sentencia de 27 años y 6 meses de cárcel en contra del sujeto por el delito de homicidio calificado en agravio de la creadora de contenido.

Mediante la obtención de pruebas contundentes se logró establecer la participación del sujeto en el asesinato, ocurrido el 5 de febrero de 2018 al interior de un restaurante, por lo que también deberá realizar el pago correspondiente a la reparación del daño.

Cabe recordar que “El Negro Pipas” fue detenido en el estado de Puebla en el año 2020 durante una operación encabezada por policías ministeriales y elementos de la Fiscalía Especializada en Combate al Secuestro.

Montenegro del Real fue asesinada tras críticar al presidente municipal de Acapulco (Archivo)

En noviembre de 2022, un Tribunal de Enjuiciamiento en Guerrero ordenó la liberación inmediata de Édgar Saúl “N”, lo que llevó al entonces subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, a acusar que no se habían tomado todos los elementos aportados por el Ministerio Público.

“No tomaron en cuenta todas las pruebas, ni todos los antecedentes de este sujeto que es identificado como coordinador de sicarios del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA)”, detalló.

Sin embargo, tras su liberación, el sujeto fue reaprehendido al exterior del Cefereso No. 11 de Hermosillo, Sonora, por el delito de secuestro agravado.

“Nana Pelucas” fue atacada a tiros

Nana Pelucas

Pamela Montenegro fue asesinada a tiros al interior de un restaurante de su propiedad, ubicado en el fraccionamiento Costa Azul del puerto de Acapulco en febrero de 2018.

Al respecto, el entonces fiscal de Guerrero, Xavier Olea, afirmó que la mujer fue amenazada por un hombre que sería servidor público municipal con vínculos con el crimen organizado.

Y es que a través de su personaje de “Nana Pelucas” exponía temas políticos en forma de sátira, lo que llevó a la mujer a recibir amenazas de muerte en 2016 en mantas que fueron colocadas en el puerto, luego de que criticó al entonces presidente municipal de Acapulco, Jesús Evodio Velázquez Aguirre.

Olea también afirmó que la mujer publicó información sobre actividades del crimen organizado, lo que pudo molestar a la célula delictiva involucrada en su asesinato.

“La víctima con sus publicaciones se puso en la mira de la delincuencia organizada, manejó en su portal presuntamente información privilegiada de los grupos delictivos, y con ello se advierte de las investigaciones de inteligencia que provocó malestar en el líder de aquel grupo contrario”, señaló.

Por su parte, Jesús Evodio Velázquez negó tener alguna relación con el asesinato de la youtuber tras el inicio de las investigaciones.