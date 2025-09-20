Detienen y procesan a “El Oso”, presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco

Foto: FGE Guerrero

Gonzalo “N” y/o Roque “N”, conocido como “El Oso” e identificado como presunto líder del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), fue detenido y vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio de dos hombres en el municipio de Acapulco de Juárez en Guerrero.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, las diligencias permitieron determinar la probable participación de Gonzalo “N” en el doble homicidio, el cual ocurrió el pasado mes de agosto de 2025 en la colonia Sinaí, donde habría privado de la vida a Remigio “N” y Francisco “N” junto con otros individuos.

La detención de “El Oso” se realizó el pasado 13 de septiembre de 2025, en cumplimiento de una orden de aprehensión como resultado de labores de investigación coordinadas entre la FGE Guerrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero (SSP).

En la audiencia inicial, realizada este viernes, el Ministerio Público presentó elementos de prueba que el juez consideró suficientes para dictar el auto de vinculación a proceso y ratificar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Derivado de lo anterior, “El Oso” permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social de Acapulco mientras se desarrollan las investigaciones complementarias, cuyo plazo de cierre fue establecido en dos meses por el juez de control.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero reiteró su compromiso con el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad tras la obtención de esta vinculación a proceso.

Información obtenida por Infobae México refiere que Gonzalo “N” y/o Roque “N”, alias “El Oso”, es identificado como presunto líder de la célula delictiva autodenominada “CIDA”. Este sujeto cuenta con influencia en las colonias La Venta y Moctezuma del municipio de Acapulco, y es considerado como un generador de violencia.

Cae “El Chambitas”, líder del CIDA en Acapulco

La detención de “El Oso” se suma a la captura en el mes de abril pasado de Eduardo “N”, alias “El Chambitas”, identificado como generador de violencia y presunto líder de una célula del Cártel Independiente de Acapulco (CIDA)

Su captura se realizó derivado de un operativo, el cual fue ejecutado por elementos de la Unidad Antiextorsión, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Guerrero.

Las investigaciones de la FGE Guerrero revelaron que el 25 de marzo de 2025, El Chambitas, junto con otros individuos, habría exigido a un comerciante de la Central de Abasto de Acapulco el pago de 5 mil pesos a cambio de permitirle continuar con su actividad comercial y evitar que su negocio fuera incendiado.

Este hecho motivó la intervención de las fuerzas de seguridad, que lograron la captura del presunto líder criminal en el municipio de Acapulco, donde se le señala como generador de violencia y figura clave en las actividades ilícitas de la región.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades estatales, El Chambitas es considerado un actor relevante en la generación de violencia en la zona, con vínculos directos a actividades de extorsión que afectan a comerciantes y habitantes de Acapulco.

Tras su detención, fue puesto a disposición del Juez de Control y Enjuiciamiento Penal correspondiente, quien determinará su situación jurídica en los próximos días.