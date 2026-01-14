México

Capturan a Víctor Manuel “N”, alias “El Profe”, integrante de “Los Rusos” en Acapulco

En la intervención también fue detenido un joven de 20 años relacionado con la organización criminal

Detección de "El Profe" de los Rusos (Gabinete de seguridad)

Un operativo coordinado en Acapulco, Guerrero, terminó con la detención de Víctor Manuel “N”, conocido como “El Profe”, y Leonardo “N”, ambos señalados como presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en la región.

Según información obtenida por Infobae México, los dos hombres pertenecerían a una organización delincuencial identificada como “Los Rusos”, célula criminal del Cártel de Sinaloa, afín a “La Mayiza”.

Las labores de inteligencia derivaron en la captura de los sospechosos, así como en el aseguramiento de drogas, armas y dispositivos electrónicos, según confirmó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en un comunicado difundido este miércoles 14 de enero.

Operativo conjunto en Acapulco

De acuerdo con información proporcionada por la SSPC, en el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la misma SSPC.

El procedimiento tuvo lugar en la colonia Alfredo V Bonfil, donde se ejecutó una orden de cateo autorizada por un juez de control tras el análisis de datos obtenidos mediante vigilancia y seguimiento a los señalados.

Durante la intervención, los agentes detuvieron a Víctor Manuel “N”, de 59 años, y a Leonardo “N”, de 20 años.

Leonardo “N”, integrante de los Rusos que operaba en Acapulco. (Gabinete de seguridad)

Según información oficial, ambos están vinculados a una célula dedicada a la venta y distribución de droga, así como a presuntos delitos de homicidio, extorsión y cobro de piso contra empresarios y comerciantes en el estado de Guerrero.

Lo asegurado en el inmueble

Durante el cateo, los equipos de seguridad decomisaron los siguientes ilícitos:

  • 100 dosis de cristal
  • Aproximadamente medio kilo adicional de cristal
  • 1 arma larga
  • 3 cargadores
  • 30 cartuchos

También se incautaron una laptop, cuatro teléfonos móviles, una tableta y seis dispositivos de almacenamiento.

Las autoridades informaron que a los detenidos se les leyeron sus derechos y fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación. Los dispositivos electrónicos y la droga quedaron asegurados como evidencia.

Investigación y seguimiento judicial

El reporte oficial detalló que la detención fue resultado de un proceso de inteligencia en el que se identificó a uno de los sujetos como encargado de modificar vehículos para transportar armas y narcóticos en beneficio de la organización criminal.

De acuerdo con las autoridades, esta acción refuerza el compromiso de las instituciones federales de seguridad para combatir los delitos de alto impacto en la región.

El domicilio, ubicado en la colonia Alfredo V Bonfil, permanece sellado y bajo custodia mientras se realizan las diligencias ministeriales correspondientes.

Puntos más destacados de la nota

  • Víctor Manuel “N”, alias “El Profe”, y Leonardo “N” fueron detenidos en Acapulco por autoridades federales
  • El operativo se realizó tras labores de inteligencia que identificaron a los presuntos responsables como parte de “Los Rusos”
  • En el cateo se incautaron drogas, armas, dispositivos electrónicos y cartuchos
  • Ambos detenidos enfrentan acusaciones por delitos de homicidio, extorsión y venta de droga
  • El inmueble quedó asegurado y bajo resguardo para las investigaciones ministeriales

