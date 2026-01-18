Detuvieron a Eric, quien habría matado a su pareja junto a su suegra para llevarse a su hija de 3 años y encerrar a su hijastro

Las autoridades detuvieron a ambos hombres por cometer delitos en contra de mujeres. (Gabinete de Seguridad)

Derivado de trabajos de investigación relacionados con un doble feminicidio ocurrido en Cuautitlán, Estado de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) , Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía del Estado (FGE) de Guerrero detuvieron en Acapulco, Guerrero, a Eric Antonio “N”.

De acuerdo con la información publicada por el Gabinete de Seguridad en su cuenta oficial de X, cuenta con una orden de aprehensión al ser identificado como el autor material de los hechos

Además, se notificó la detención de Alejandro “N”, quien habría auxiliado a Eric a ocultarse tras la comisión del delito y tiene una orden de aprehensión por abuso sexual en agravio de una menor, también en Cuautitlán.

Desaparición de Erika Camila tras feminicidio múltiple

La desaparición de la menor de tres años, Erika Camila, tras el asesinato de su madre y abuela en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, expone la persistencia de la violencia contra mujeres y niñas en la entidad, así como los desafíos en la respuesta de las autoridades.

La madrugada del 9 de enero de 2026, las autoridades localizaron los cuerpos sin vida de Jessica Karina y Erika Azucena, madre e hija, en el interior de un domicilio en el fraccionamiento Santa María Guadalupe Las Torres.

La menor Erika Camila, hija y nieta de las víctimas, no fue encontrada en el lugar y permanece en calidad de desaparecida. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) activó una Alerta Amber para su localización.

Según información recabada por Infobae México, familiares de las víctimas reportaron que la última vez que vieron a las tres fue la tarde del 8 de enero, cuando Jessica Karina y Erika Azucena acudieron a la escuela por Erika Camila.

Posteriormente, nadie logró contactar a las mujeres adultas, hasta que vecinos alertaron a las autoridades sobre el hallazgo de los cuerpos. La vivienda presentaba huellas de violencia y desorden.

La desaparición de Erika Camila se da en un contexto de alta incidencia de desapariciones y feminicidios en el Estado de México, que encabeza las estadísticas nacionales en ambos delitos. Organizaciones civiles han reiterado la urgencia de fortalecer mecanismos de búsqueda y prevención, además de garantizar atención integral a víctimas indirectas, como menores de edad.

La FGJEM mantiene abierta la investigación tanto por los feminicidios como por la privación ilegal de la libertad de la menor. Las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía para aportar información que ayude a dar con el paradero de Erika Camila.