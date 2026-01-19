Procesan a “El Chito”, objetivo criminal implicado en ataque contra agentes de seguridad en Sonora

Fue capturado a medidos de enero (FGJES)

Las autoridades de Sonora informaron la medida de vinculación a proceso en contra de un hombre que es investigado por un ataque armado en contra de agentes de seguridad y quien además es acusado del homicidio de un joven de 19 años.

Abraham Genaro “N”, un hombre de 42 años apodado El Chito, estuvo en una audiencia en Hermosillo en la que un juez calificó de legal la detención del hombre por homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa.

Mientras que, de manera paralela, El Chito estuvo en otra audiencia debido a una agresión armada en contra de elementos de la Agencia Criminal de Investigación (AMIC), la cual derivó de la ejecución de una orden de aprehensión por el homicidio antes mencionado.

Como resultado de los dos juicios al hombre considerado objetivo criminal le fue determinada la medida de prisión preventiva, según destacó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) el 19 de enero.

El hombre recientemente procesado (FGJES)

Fue vinculado a proceso por homicidio en grado de tentativa, debido a que habría disparado contra cinco agentes.

Detención de “El Chito” tras ataque armado

El informe de la Fiscalía de Sonora detalla que el crimen contra el joven de 19 años fue realizado el 10 de octubre del año pasado, cuando el ahora procesado habría disparos en contra de la víctima. Debido a lo anterior y días después del homicidio, fue librada la orden de captura en contra de El Chito.

Lo anterior derivó en que el 14 de enero pasado elementos de la AMIC fueron atacados en el kilómetro 2 del camino de terracería Estación Pesqueira-Codorachi, municipio de San Miguel de Horcasitas.

“El Chito descendió de un vehículo y realizó detonaciones contra los agentes, emprendiendo la huida; tras una persecución hasta el camino al relleno sanitario, fue capturado en posesión de dos armas de fuego y varias cantidades de narcótico”, detalla el reporte de la Fiscalía de Sonora.

Elementos de la AMIC fueron agredidos (FGJES)

Fue el mismo 14 de enero que el comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), Carlos Alberto Flores, informó sobre la detención de un objetivo criminal tras una agresión que resultó en el aseguramiento del hombre, este último resultó herido.

“Ante la agresión directa, los elementos repelieron el ataque, logrando neutralizar y capturar al agresor, quien resultó lesionado durante el enfrentamiento”, es parte de lo compartido por la Fiscalía de Sonora a mediados de enero.

De igual manera, Alberto Flores añadió que la persona asesinada por El Chito fue identificada como un vendedor de drogas con el que el imputado habría tendido una situación por una deuda.

Aunque en dicha ocasión no fue revelado el nombre de la persona detenida, el desarrollo de los hechos y el sitio donde fue la agresión y captura coinciden con los reportes oficiales.