Detienen en Sonora a sujeto relacionado con el asesinato de Ángeles Ojeda, jefe policiaco en Baja California Sur

El sujeto fue localizado en el aeropuerto. Foto: FGJES

Por su presunta relación en el homicidio de Ángeles Ojeda de Jesús, quien se desempeñaba como director de administración de Seguridad Pública Municipal de San José del Cabo en Baja California Sur, las autoridades lograron detener a un hombre en Sonora.

El sujeto, identificado como José Ahuítzotl “N”, de 43 años de edad, fue capturado en el Aeropuerto Internacional General Ignacio Pesqueira García, ubicado sobre el bulevar Jesús García Morales del municipio de Hermosillo.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el sujeto arribó de un vuelo procedente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en la Ciudad de México.

En el operativo para lograr su captura participaron elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Baja California Sur y Sonora, así como del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Marina (Semar).

Las autoridades establecieron un cerco táctico que permitió la neutralización de José Ahuítzotl “N” sin riesgo para la población.

Su captura se logró mediante el intercambio de información e inteligencia, así como de análisis táctico de seguimiento, los cuales permitieron a las autoridades localizar al sujeto en un punto estratégico de tránsito nacional.

Así fue el asesinato del jefe policiaco

Ángeles Ojeda de Jesús fue asesinado durante una agresión armada el 7 de septiembre de 2025 en la colonia Villa Bonita de San José del Cabo. El jefe policiaco se encontraba a bordo de un vehículo tipo SUV cuando fue atacado por un comando armado.

Los reportes indican que tras los hechos se solicitaron unidades de emergencia, pero que a su arribo solo pudieron confirmar que Ángeles Ojeda ya no contaba con signos vitales.

El Ayuntamiento de Los Cabos lamentó el homicidio del director administrativo y reiteró su apoyo a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) del Gobierno de Baja California Sur para el esclarecimiento de los hechos.

“Desde nuestro ámbito de competencia continuaremos trabajando de manera coordinada con todas las dependencias que forman parte de la Mesa de Seguridad”, se lee en el comunicado.

“Ataque cobarde”, acusó secretario municipal

La institución de seguridad lamentó el fallecimineto (Facebook/Seguridad Pública de Los Cabos)

Arnoldo Alberto Rentería Santana, secretario General del Municipio de Los Cabos, condenó el asesinato del jefe policiaco y lo calificó como un “acto cobarde”.

“En el H. XV Ayuntamiento de Los Cabos, condenamos estos hechos, no habrá impunidad ante este cobarde acto contra el Director de Administración de la Dirección General Municipal de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Ángel Ojeda”, detalló en redes sociales.

Días después, Rentería Santana afirmó a medios de comunicación que el asesinato del funcionario sería “un caso aislado” que no tendría relación con una situación de violencia permanente en Los Cabos.

“A pesar de que registramos 4 millones de visitantes cada año, no se han dado denuncias por cuestión violenta por los visitantes y la población; nosotros creemos que es un caso aislado y que lo más importante es que se investigue y pedir que no hagan caso a especulaciones”, afirmó a medios.

Se trata del primer detenido a cuatro meses del asesinato del jefe policiaco.