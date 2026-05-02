México

Claudia Sheinbaum se reúne con Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción, en un restaurante de Palenque

La presidenta fue captada en un restaurante dialogando con la secretaria de Anticorrupción

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Sheinbaum se reunió con Raquel Buenrostro. | Presidencia
Sheinbaum se reunió con Raquel Buenrostro. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue capatada en video durante una reunión que tuvo con Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, durante su viaje a Palenque, Chiapas.

Esto, en medio de la polémica que se ha generado entorno a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia temporal, tema que incluso generó cuestionamientos sobre si la mandataria aprovecharía su viaje a Palenque para sostener un encuentro con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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En redes sociales, se difundió un video en el que se ve a la mandataria sentada dentro de un restaurante en Palenque, dialogando con la secretaria de Anticorrupción.

En el video que dura aproximadamente 18 segundos y que publicó el medio Político Mx, no se escucha la conversación entre Sheinbaum Pardo y Buenrostro.

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Sin embargo, se ve a la mandataria hacer diversos movimientos con la mano extendida hacia afuera, mientras habla con la funcionaria federal, quien la mira fijamente y de manera seria, al tiempo que asienta con la cabeza en diversas ocasiones.

El video cobra relevancia ante las especulaciones de una posible reunión entre la presidenta Sheinbaum Pardo y López Obrador durante su viaje de dos días a Palenque, tras diversos cuestionamientos sobre la influencia del exmandatario en el actual gobierno federal.

Aunque, anteriormente la mandataria ha asegurado que su antecesor se mantiene al margen de la vida política del país, con algunas excepciones, como cuando publicó un mensaje en sus redes sociales sobre el envío de ayuda humanitaria de México a Cuba.

Ayer, la presidenta inauguró el Parque Ecoturístico “La Ceiba” y hoy tiene previsto anunciar una beca para estudiantes de licenciatura.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre las acusaciones en contra de Rocha Moya?

Sheinbaum afirmó que, si la FGR recibía de Estados Unidos pruebas claras contra Rocha Moya y otros funcionarios, serían investigados y procesados en México.

En su conferencia mañanera del jueves pasado, rechazó encubrir a alguien y señaló que, si las pruebas no eran contundentes, las acusaciones tendrían un trasfondo político.

La mandataria criticó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos hiciera públicos los cargos y reiteró que solo autoridades mexicanas pueden decidir sobre temas internos.

La FGR analizaría la documentación para determinar si existían elementos suficientes y decidir sobre la procedencia de las solicitudes de detención.

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