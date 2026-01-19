México

De una falla mecánica al secuestro exprés: sentencian a tres personas a 55 años de prisión en el Edomex

El delito por el cual se les comprobó su responsabilidad ocurrió en abril de 2025

Dictan 55 años de prisión
Dictan 55 años de prisión a secuestradores del Edomex. Crédito: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este 18 de enero de 2026 que logró obtener una sentencia de 55 años de prisión contra tres personas por su responsabilidad en un caso de secuestro exprés ocurrido en el municipio de Jilotepec.

Las pruebas presentadas permitieron acreditar la participación de los implicados en el delito cometido contra un conductor de transporte, lo que derivó en una de las penas más altas dictadas en la entidad para este tipo de ilícitos.

De acuerdo con la autoridad judicial, los sentenciados fueron identificados con los siguientes nombres:

  • Antonio Ramos Xinaxtle
  • Jesús Albino Castro Acevedo
  • Mónica Alejandra Solis Gómez

Detalles del secuestro exprés al conductor de transporte y el modus operandi

En abril de 2025, un conductor de transporte circulaba por el municipio de Jilotepec, Estado de México, en un tractocamión cargado con costales de cera.

Durante el viaje, detectó una falla mecánica en los frenos, lo que lo llevó a detener la unidad para revisar el desperfecto.

Aprovechando la vulnerabilidad del momento, los ahora sentenciados se acercaron al operador estando armados.

El delito por el cual
El delito por el cual fueron señalados culpables ocurrió en abril del año 2025.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según los reportes oficiales, lo intimidaron y lo obligaron, bajo amenazas, a subir al camarote del tractocamión.

Este acto de privación de la libertad se realizó de forma rápida y violenta, rasgo característico del secuestro exprés, cuyo objetivo principal es la obtención inmediata de un beneficio, generalmente económico o logístico.

Una vez que controlaron a la víctima, los secuestradores entregaron el tractocamión a una cuarta persona.

Tras la entrega del vehículo, los responsables despojaron al conductor de todas sus pertenencias, reforzando la naturaleza del delito como un acto de aprovechamiento inmediato.

Posteriormente, la víctima fue obligada a abordar otro automóvil, marcando así una segunda etapa del delito.

Los secuestradores intentaban trasladar al conductor a otro punto, posiblemente para dificultar su localización inmediata por parte de las autoridades o para asegurar su huida del lugar.

Detención de los responsables y proceso judicial

Después de obligar al conductor a abordar un segundo vehículo, los secuestradores avanzaron solo unos metros antes de que elementos de la policía municipal de Jilotepec interceptaran el automóvil, logrando asegurar a los tres implicados en el acto.

De inmediato, los detenidos fueron puestos a disposición de la Autoridad Judicial y trasladados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Durante el proceso legal, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aportó pruebas que resultaron determinantes para acreditar su participación en el delito.

Finalmente, tras la valoración de las evidencias, la autoridad judicial dictó la sentencia de 55 años de prisión para Antonio Ramos Xinaxtle, Jesús Albino Castro Acevedo y Mónica Alejandra Solis Gómez.

Datos relevantes de la noticia

  • Sentencia de 55 años de prisión dictada por la autoridad judicial
  • Tres personas condenadas: Antonio Ramos Xinaxtle, Jesús Albino Castro Acevedo y Mónica Alejandra Solis Gómez
  • El delito fue un secuestro exprés cometido en el municipio de Jilotepec
  • La víctima fue un conductor de transporte que manejaba un tractocamión con costales de cera
  • La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) aportó las pruebas determinantes para la condena

