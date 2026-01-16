México

Estrategia nacional contra la extorsión reduce 38% este delito en el Edomex: más de 800 detenidos

Se logró detener a servidores públicos coludidos con la delincuencia organizada y recuperar bienes para las comunidades afectadas

Productos incautados en el Edomex
Productos incautados en el Edomex al crimen organizado fue regalado a la ciudadanía a través del Operativo Liberación

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la implementación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en todo el Estado de México ha logrado una reducción del 38 por ciento en la incidencia de este delito, uno de los que más afecta a comerciantes, transportistas y familias en la entidad.

De acuerdo con el funcionario federal, los resultados son producto del trabajo conjunto entre fuerzas federales, estatales y municipales, así como de labores de inteligencia financiera y operativa.

Durante el balance presentado, García Harfuch detalló que, como parte de esta estrategia, se ha logrado la detención de 826 personas vinculadas con extorsión, de las cuales 49 eran considerados objetivos prioritarios por su nivel de operación y capacidad de daño.

Además, se han abierto 776 carpetas de investigación, lo que ha permitido avanzar no solo en detenciones, sino también en la judicialización de los casos y el desmantelamiento de estructuras criminales.

Destacó Operativo Enjambre

Por Operativo Enjambre en el
Por Operativo Enjambre en el Edomex, se han detenido a 60 personas, donde se han sentenciado a 18 de ellos (Foto: Fiscalía Edomex)

Uno de los ejes más relevantes ha sido el Operativo Enjambre, enfocado en combatir la corrupción institucional y los vínculos entre autoridades locales y grupos delictivos.

En este operativo se logró la detención de 60 personas, entre ellas presidentes municipales, directores de seguridad pública y mandos policiales.

Como resultado de estas acciones, ya se han obtenido 18 sentencias condenatorias, un hecho que, subrayó el secretario, envía un mensaje claro de cero tolerancia a la colusión con el crimen organizado.

El Operativo Enjambre se desplegó en los municipios de Tejupilco, Jilotzingo, Ixtapaluca, Amanalco, Tonatico, Texcaltitlán, Naucalpan de Juárez y Chicoloapan, considerados puntos estratégicos por su incidencia delictiva.

En estos lugares se cumplimentaron diversas órdenes de aprehensión, logrando la detención de 24 servidores públicos presuntamente involucrados en delitos graves como homicidio y secuestro con fines de extorsión.

Entre los detenidos destacan el Director Operativo de la Policía Municipal de Ixtapaluca, Rodolfo “N”; el Director de Seguridad Pública de Tejupilco, Eraclio “N”; y el Subdirector de la Policía Municipal de Naucalpan, Omar “N”, todos señalados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Las autoridades señalaron que estos casos son ejemplo de cómo la corrupción institucional alimenta la violencia y la extorsión en diversas regiones del estado.

Operativo Liberación

Estrategia de Seguridad en el
Estrategia de Seguridad en el Edomex redujo la incidencia deliectiva y hubo más de 800 detenidos, según datos de Omar García Harfuch, titular de la SSCP (presidencia)

De manera paralela, se implementó el Operativo Liberación, mediante el cual se aseguraron 63 inmuebles en 14 municipios. Estos espacios estaban relacionados con redes criminales dedicadas a la comercialización de materiales de construcción, animales de granja y productos de la canasta básica, actividades que eran utilizadas para extorsionar a comerciantes y productores locales. También se aseguraron propiedades particulares pertenecientes a integrantes de estas redes delictivas.

Como parte de una política de restitución social, los materiales de construcción, animales y alimentos asegurados fueron donados por el Gobierno del Estado de México a las comunidades afectadas por la extorsión, con el objetivo de apoyar la recuperación económica y fortalecer el tejido social.

Operativo Senda

Asimismo, se llevó a cabo el Operativo Senda, enfocado en el combate al robo a transporte de carga. En esta acción se aseguraron 136 inmuebles y se detuvo a 63 personas relacionadas con este delito. Además, se decomisaron vehículos de transporte de carga, armas de fuego y mercancía robada, lo que representa un golpe significativo a las finanzas de estos grupos criminales.

García Harfuch enfatizó que los resultados obtenidos reflejan que la estrategia integral de seguridad está dando frutos, pero recalcó que el combate a la extorsión y a la delincuencia organizada continuará de manera permanente hasta garantizar condiciones de paz y legalidad para la población del Estado de México.

