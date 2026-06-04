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Cancelan visa a líder de Morena en Chihuahua: atribuye decisión a una multa de hace 10 años

Brighite Granados confirmó la medida tras una revisión migratoria y afirmó que nunca había recibido observaciones sobre ese antecedente

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La dirigente de Morena atribuye la revocación de su visa a una antigua infracción de tránsito.
La dirigente de Morena atribuye la revocación de su visa a una antigua infracción de tránsito.

La presidenta estatal de Morena aseguró que la revocación de su visa estadounidense ocurrió durante una revisión migratoria y sostuvo que la medida está relacionada con una multa de tránsito registrada hace aproximadamente una década en Nuevo México.

Cancelación de visa desata controversia política en Chihuahua

La dirigente estatal de Morena en Chihuahua, Brighite Granados de la Rosa, confirmó que autoridades de Estados Unidos cancelaron su visa de turista cuando intentaba ingresar al país el pasado 29 de mayo.

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La información se dio a conocer luego de que Daniela Álvarez, presidenta estatal del PAN, revelara públicamente la revocación del documento y retara a la líder morenista a demostrar que aún podía cruzar la frontera.

Primer plano de manos sosteniendo un documento que dice 'VISA DENIED'. Al fondo, borrosa, se ve una bandera de Estados Unidos y un edificio.
Cancelación de visa a dirigente de Morena en Chihuahua genera controversia política. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horas después, Granados ofreció una conferencia de prensa para aclarar lo sucedido y explicar las razones que, según le fueron notificadas por autoridades migratorias estadounidenses, motivaron la cancelación de su visa.

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Brighite Granados relata cómo ocurrió la revocación de su documento

De acuerdo con la dirigente morenista, el incidente ocurrió cuando llegó a un puerto de entrada de Estados Unidos y fue enviada a una segunda revisión.

Según su versión, durante ese procedimiento le informaron que su visa sería cancelada debido a una infracción de tránsito registrada hace aproximadamente diez años en el estado de Nuevo México.

Brighite Granados detalla cómo ocurrió la revocación de su visa en la frontera con EEUU.
Brighite Granados detalla cómo ocurrió la revocación de su visa en la frontera con EEUU.

Granados señaló que le resultó extraño que dicho antecedente fuera considerado ahora, ya que hace dos años renovó su visa y durante el proceso consular no recibió observaciones relacionadas con ese hecho.

Contexto binacional y cuestionamientos sobre la información difundida

La presidenta estatal de Morena explicó que, como habitante de Ciudad Juárez, ha mantenido durante años una relación constante entre México y Estados Unidos debido a la cercanía fronteriza y a que parte de su familia reside en el vecino país.

Además, cuestionó la rapidez con la que la información llegó a manos de la dirigencia panista, pues aseguró que incluso algunos de sus familiares desconocían que su visa había sido cancelada.

operativo "Frontera norte" - 6 Febrero 2025
Como habitante de Ciudad Juárez, ha mantenido una relación constante con Estados Unidos por la cercanía fronteriza. FOTO: CARLOS SÁNCHEZ COLUNGA/CUARTOSCURO.COM

Por ello, pidió que se aclare cómo se conoció públicamente su situación migratoria pocas horas después del incidente.

Morena rechaza que el caso implique cambios en su dirigencia

Granados también descartó que la revocación de su visa tenga consecuencias dentro de la estructura partidista de Morena en Chihuahua.

La dirigente afirmó que continuará al frente del partido y aseguró que ya informó de la situación a integrantes de la dirigencia nacional para evitar, dijo, interpretaciones políticas o especulaciones derivadas del caso.

Asimismo, reiteró su respaldo al proyecto encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y sostuvo que mantendrá sus posicionamientos políticos en el estado.

La dirigente reafirma su respaldo al proyecto político encabezado por Claudia Sheinbaum. (AP Foto/Marco Ugarte)
La dirigente reafirma su respaldo al proyecto político encabezado por Claudia Sheinbaum. (AP Foto/Marco Ugarte)

Revocación de visas a políticos mexicanos, un fenómeno que ha ganado atención

El caso de Brighite Granados ocurre en medio de un contexto en el que diversos políticos y funcionarios mexicanos han informado públicamente sobre la cancelación o revocación de sus visas estadounidenses.

Entre los nombres que han confirmado medidas similares se encuentran la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda; el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño; y el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, entre otros funcionarios.

Políticos que han hecho pública la revocación de su visa

Marina del Pilar Ávila Olmeda figura entre los casos de funcionarios mexicanos con visa estadounidense revocada. (Foto: redes sociales)
Marina del Pilar Ávila Olmeda figura entre los casos de funcionarios mexicanos con visa estadounidense revocada. (Foto: redes sociales)
  • Marina del Pilar Ávila Olmeda, gobernadora de Baja California.
  • Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora.
  • Américo Villarreal Anaya, gobernador de Tamaulipas.
  • Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales.
  • Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali.
  • José Luis Dagnino, alcalde de San Felipe.
  • Héctor Astudillo Flores, exgobernador de Guerrero.
  • Brighite Granados de la Rosa, dirigente estatal de Morena en Chihuahua.

Las autoridades estadounidenses no suelen revelar públicamente las razones específicas detrás de la cancelación de visas, al tratarse de procedimientos considerados confidenciales.

En el caso de Brighite Granados, la dirigente sostiene que la decisión estuvo relacionada con una antigua infracción de tránsito, mientras busca obtener información adicional sobre el proceso que derivó en la revocación de su documento migratorio.

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