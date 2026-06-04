Cuándo y a qué hora se estrena “México 86”, la película sobre el Mundial con Diego Luna y Karla Souza

Diego Luna, protagonista de "México 86", asiste a eventos de prensa para promocionar el filme que tendrá funciones especiales en la Cineteca y Cineteca Chapultepec antes de su estreno global en Netflix el 5 de junio. (Diego Luna, Netflix / Instagram)

Netflix estrenará México 86 el próximo 5 de junio de 2026, con Diego Luna al frente de una película dirigida por Gabriel Ripstein que retoma el proceso por el que México obtuvo la sede de la Copa Mundial de Futbol de 1986 tras la renuncia de Colombia, a unos días del arranque de la Copa Mundial 2026.

La cinta forma parte de los estrenos mexicanos anunciados por Netflix para 2026. Su lanzamiento coincide con un año en el que México se convierte de nuevo en la sede del Mundial. El filme se podrá ver en la plataforma desde las 2 de la mañana del día anunciado.

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De qué trata México 86 y quiénes salen

(Netflix)

Diego Luna da vida a Martín de la Torre, un funcionario que participa en las gestiones relacionadas con la candidatura mexicana para albergar la Copa del Mundo. El personaje ocupa el centro de la trama, que sigue reuniones, acuerdos y procesos para concretar la organización del torneo.

Junto a Luna, Karla Souza interpreta a Susana Gómez-Mont, colaboradora cercana de Martín de la Torre durante el impulso de la candidatura mexicana. Daniel Giménez Cacho también integra el elenco principal.

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Giménez Cacho interpreta a Emilio Azcárraga, un personaje inspirado en Emilio Azcárraga Milmo, presentado en la historia como una de las figuras con influencia. Álvaro Guerrero encarna a Guillermo Cañedo, un directivo relacionado con el futbol mexicano y con los vínculos entre la Federación Mexicana de Futbol y la FIFA.

Juan Pablo Fernández interpreta a José Ramón Fernández, el periodista deportivo que formó parte de la cobertura futbolística de esa etapa. Memo Villegas aparece como Hugo Sánchez, uno de los futbolistas mexicanos más reconocidos de aquellos años y figura de la Selección Mexicana.

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Hugo Sánchez lanza dura crítica contra México 86 y Diego Luna la defiende

Guillermo Villegas interpreta a Hugo Sánchez en el póster de la película "México 86" de Netflix, levantando los brazos en celebración con imágenes de fútbol de fondo. (Netflix: Instagram)

Diego Luna respondió a las críticas de Hugo Sánchez por su representación en la película México 86 y pide que el filme no abra un pleito: “Yo espero que esta película no nos enemiste con nadie”.

La molestia del exfutbolista surgió porque la producción no lo consultó y, según dijo durante un evento organizado por ESPN, buena parte de lo que la cinta cuenta sobre él son “mentiras”.

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En la presentación oficial de la cinta, Luna aseguró ante medios que México 86 no busca ser una reconstrucción fiel de los hechos, ni un documental:

“No es un documental. La película empieza diciendo que algunas de estas cosas son ciertas. Lo que pasa es que lo que sí sabemos es que él estaba en esa selección, como todos los demás, que Bora era el director técnico. Y claro, está ficcionalizada la historia y eso queda claro. No hay ningún interés porque Memo (Villegas) sea una calca de Hugo”, explicó.

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