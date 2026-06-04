México

Arquidiócesis cancela procesión de Corpus Christi en el Centro Histórico por protestas de la CNTE

El evento religioso sólo se podrá realizar en iglesias locales

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Foto de la parte exterior de la Catedral Metropolitana de la CDMX
La Catedral Metropolitana de la CDMX es uno de los recintos religiosos más importantes del país Foto: Cuartoscuro

La cancelación de la procesión de Corpus Christi en el Centro Histórico de la Ciudad de México marca un giro inesperado en el calendario religioso de este año.

La Arquidiócesis Primada de México, encabezada por Carlos Cardenal Aguiar Retes, confirmó la suspensión del acto público previsto para el jueves 4 de junio de 2026.

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Según el comunicado oficial, la medida busca proteger la integridad de los fieles ante el contexto social que atraviesa la capital.

(X/@ArquidiocesisMx)
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Qué dijo el cardenal sobre la cancelación

El cardenal Aguiar Retes expresó su reconocimiento a quienes habían trabajado en la organización del evento y agradeció el testimonio y la dedicación de la comunidad.

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“A todos ustedes les expreso mi sincero agradecimiento por su testimonio, dedicación y el amor con que han dispuesto su participación para este evento”, escribió en la misiva difundida a sacerdotes, religiosas y laicos.

(X/@ArquidiocesisMx)
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El mensaje remarca que la determinación fue tomada “con responsabilidad pastoral y pensando especialmente en las miles de personas que suelen acompañarnos en esta celebración”.

Por qué se cancela y dónde iba a ser

La procesión, que tradicionalmente recorre calles del Centro Histórico, fue cancelada debido a “los acontecimientos actuales en la CDMX”, según el comunicado de la arquidiócesis.

En los días previos, la zona ha sido epicentro de protestas de distintos colectivos y organizaciones. La iglesia enfatiza que la decisión se tomó para “favorecer el cuidado de todos” y evitar poner en riesgo a la multitud que suele congregarse.

Mensaje para los fieles

(X/@ArquidiocesisMx)
(X/@ArquidiocesisMx)

A los fieles se les invita a vivir la solemnidad “con especial fervor en sus propias comunidades, promoviendo espacios de oración, comunión y encuentro con Jesús Eucaristía”.

El cardenal pidió que “esta celebración renueve nuestra fe, fortalezca nuestra esperanza y nos ayude a reconocer a Cristo presente también en nuestros hermanos, especialmente en quienes más sufren”.

Qué es Corpus Christi

(X/@ArquidiocesisMx)
(X/@ArquidiocesisMx)

Corpus Christi es una solemnidad católica que celebra la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía.

Instituida en el siglo XIII por el Papa Urbano IV, la festividad resalta la centralidad de la comunión en la vida de la Iglesia.

En México, la procesión de Corpus Christi es una de las expresiones públicas más notorias de la fe católica.

La tradición incluye la organización de procesiones con el Santísimo Sacramento, cánticos, adornos florales y la participación de familias enteras.

En varios templos, los niños acuden vestidos de “inditos”, evocando las costumbres populares originadas en la Colonia.

(X/@ArquidiocesisMx)
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La celebración siempre ocurre el jueves siguiente a la octava de Pentecostés-

Contexto de manifestaciones y protestas en la CDMX

Organizaciones como la CNTE, colectivos de madres buscadoras, padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, transportistas y campesinos han intensificado sus acciones para presionar al gobierno antes del arranque del Mundial 2026.

En los días recientes, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha mantenido un plantón en el Zócalo y amenaza con permanecer hasta después del 5 de julio, fecha del último partido mundialista en la ciudad. Las demandas principales de la CNTE incluyen:

REUTERS/Luis Cortes
REUTERS/Luis Cortes
  • Derogación de la Ley del ISSSTE de 2007.
  • Eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).
  • Mejores condiciones salariales y laborales para el magisterio.
  • Fin de los mecanismos de evaluación y promoción docente.

El gobierno federal ha instalado mesas de diálogo, pero hasta el momento las negociaciones no han resuelto los puntos.

La Secretaría de Gobernación y la SEP han presentado propuestas, como un calendario para la eliminación de la USICAMM y el fortalecimiento de PENSIONISSSTE.

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