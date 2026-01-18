PAN afirma que la Reforma Electoral es un “proyecto de control político”

El PAN acusa a Morena de intentar consolidar el autoritarismo en México mediante la propuesta de reforma electoral. (Facebook Partido Acción Nacional)

El Partido Acción Nacional (PAN) acusó a Morena de buscar consolidar el autoritarismo mediante la reforma electoral propuesta desde el Poder Ejecutivo, al tiempo que advirtió sobre un posible regreso a prácticas que, según los panistas, ponen en riesgo la equidad democrática y la pluralidad en México.

Para el PAN, la disputa por el control de los procesos electorales no solo incluye aspectos normativos, sino que se relaciona directamente con la posibilidad de influir en el acceso a los recursos políticos y en la configuración de las mayorías legislativas.

En el boletín compartido en las redes sociales del partido este 18 de enero, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, advirtió sobre uno de los puntos que considera más graves de la reforma: la modificación de los mecanismos de representación proporcional, que a juicio de este partido abriría la puerta nuevamente a mayorías artificiales y a la supresión de la voluntad popular.

Romero advirtió: “Morena utilizó la sobrerrepresentación fraudulenta para fabricar mayorías que no reflejan la voluntad ciudadana”. También criticó la tentativa de debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE), señalando que “debilitar al árbitro no ahorra dinero, cuesta democracia. Sin un árbitro autónomo no hay elecciones libres”.

El PAN está a favor de una reforma electoral

Jorge Romero Herrera advierte que modificar la representación proporcional abriría la puerta a mayorías parlamentarias artificiales. | Crédito: Cuartoscuro

Según lo expresado por Jorge Romero, el PAN no se opone a una reforma electoral de fondo, pero rechaza la imposición de una legislación construida desde el oficialismo, sin el concurso de la oposición ni de la sociedad civil. La actual es considerada por el presidente del partido como “un proyecto de control político que pone en riesgo la pluralidad, la equidad en las elecciones y la propia democracia mexicana”.

El dirigente nacional del PAN señaló que cuando el gobierno “escribe las reglas, controla al árbitro y compite al mismo tiempo, la democracia deja de existir”, haciendo además una crítica directa a la presidenta Sheinbaum por negarse a dialogar con actores opositores.

Romero denominó a la propuesta “#LeyMaduro”, trazando un paralelismo con el proceso venezolano, al decir que “en ese país la democracia no se destruyó de un día para otro, sino que fue vaciada desde la ley”, por medio de la captura del órgano electoral y la supresión de los límites al poder.

Los riesgos de reducir el financiamiento a los partidos, de acuerdo con el PAN

El PAN advierte que la reducción del financiamiento público, sin fortalecer la fiscalización, facilitaría la entrada de dinero ilícito a la política nacional. Crédito:X: @JorgeRoHe

Para el PAN, la reducción del financiamiento público propuesta por Morena no implica un avance democrático, sino un intento de legalizar prácticas ilícitas y someter la fiscalización electoral.

Romero expresó en el boletín: “Morena quiere reducir el financiamiento público no por convicción democrática, sino porque ya no lo necesita. Lo que más nos preocupa es que esta reforma normaliza el dinero del crimen organizado en la política, particularmente el que proviene del narcotráfico”.

El dirigente panista aludió a casos pasados de financiamiento ilegal, como el huachicol fiscal, La Barredora y el caso de los Carmona, junto con sanciones internacionales y retiro de visas a políticos ligados al partido de gobierno.

Romero insistió en que “reducir el financiamiento público sin fortalecer la fiscalización no combate la corrupción: la legaliza. No defendemos el dinero público; defendemos los controles”.

En consonancia, Romero advirtió que la centralización de funciones electorales debilita al árbitro y podría devolver al país a situaciones previas a la reforma democrática, en la que el propio gobierno federal concentraba la organización de los comicios.