Trabajan desde Gobernación la reforma electoral: Rosa Icela Rodríguez refuerza alianza con PT

Rosa Icela Rodríguez se reunió con el dirigente del PT, Alberto Anaya, para acordar trabajar en conjunto la reforma electoral. (Foto: X/@AlbertoAnayaGt)

Pese a la notable diferencia que mantienen los partidos de alianza con Morena por la reforma electoral, la noche del 15 de enero de 2026 se dio a conocer que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, se reunió con el dirigente del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, quien dijo que los petistas sí irán de la mano con el partido oficialista y el gobierno de Claudia Sheinbaum, en cuanto a esta iniciativa, apagando los rumores de una futura división.

Esto dice el PT sobre la reforma electoral de Sheinbaum

En una reunión privada llevada a cabo en las oficinas de la secretaría de Gobernación, Alberto Anaya calificó la reunión como “muy productiva y cordial”, de manera directa, aseguro que el tema central fue la reforma electoral, la cual se comprometió a construir juntos, además abordaron “temas trascendentales para el país”.

En un segundo mensaje a través de sus redes oficiales, el líder petista comentó lo siguiente:

“Esta Reforma será parteaguas para mejorar la vida política del país y enriquecer y perfeccionar nuestros procesos democráticos. Reiteramos nuestro compromiso de mantenernos en las filas de la 4T y en la coalición Juntos Hacemos Historia”.

El mensaje del dirigente nacional de uno de los partidos de alianza pone fin al distanciamiento que se ha visto desde diciembre de 2025, donde incluso, el PT votó en contra de la reforma arancelaria y Ricardo Monreal en un discurso matizado, recriminó su voto a los aliados en la Cámara de Diputados.

Reginaldo Sandoval no ve necesidad de una reforma electoral

Sandoval declara que no hay necesidad de una reforma electoral | Sandoval advirtió que, sin el apoyo del PT, Morena no podría reunir los votos necesarios para aprobar la reforma electoral. Crédito: Cámara de Diputados

El pasado 14 de enero, el coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, afirmó que hasta ahora no se ha presentado una propuesta formal de reforma electoral, motivo por el cual el partido no ha definido todavía una posición concreta respecto al tema, sin embargo, recalcó la relevancia del cambio:

“Si con estas reglas ganaste Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dijo el filósofo michoacano, muy popular pero muy querido, ¿qué necesidad?”.

A juicio de Reginaldo Sandoval, la discusión pública tendría que priorizar la cohesión social ante el panorama internacional complicado que atraviesa actualmente el país:

“Nosotros sostenemos que en este momento la discusión centrada de México debe estar sobre el tema de la unidad de todas las mexicanas y todos los mexicanos”.

Partido Verde marca distancia con Morena por la reforma electoral

Legisladores federales del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) manifestaron su rechazo tanto a la posibilidad de disminuir la cantidad de representantes plurinominales como a la reducción del financiamiento público destinado a los partidos políticos.

Luis Armando Melgar, senador, advirtió que una reforma electoral orientada a reducir plurinominales o recursos públicos no impulsaría la competencia ni la pluralidad, sino que facilitaría la concentración del poder en una sola fuerza política y pondría en riesgo los contrapesos propios de la democracia.

De acuerdo con el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, recortar tanto los recursos públicos como la representación proporcional perjudicaría sobre todo a los partidos minoritarios y provocaría un desequilibrio dentro del sistema político.

En breve la posición de Ricardo Monreal sobre la alianza en la reforma electoral

Ricardo Monreal destacó que el Congreso de la Unión es el único órgano facultado para modificar la legislación electoral en México. Subrayó que la Cámara de Diputados actuará con apertura y recibirá propuestas de diversos sectores cuando el procedimiento parlamentario lo permita. Monreal afirmó que la reforma electoral no podrá avanzar sin el apoyo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). Explicó que buscará el diálogo con todos los grupos parlamentarios para asegurar una discusión amplia y plural, sin que la reforma se perciba como una imposición unilateral.