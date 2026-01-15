México

Los puntos clave para entender las modificaciones constitucionales de la Reforma electoral 2026

El Instituto Nacional Electoral (INE) entregó a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral 241 propuestas

Guardar

Este miércoles 14 de enero, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, e Ignacio Mier, vicecoordinador en el Senado, asistieron a una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional para analizar la propuesta de reforma electoral.

Más adelante, se unieron el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López; Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia.

La Comisión Presidencial sobre la Reforma Electoral expondrá los resultados recogidos en las últimas semanas para establecer los plazos de la presentación de la iniciativa. El documento del Instituto Nacional Electoral (INE) perfila cambios constitucionales importantes, como reducir el presupuesto de los órganos electorales y de partidos, quitar el fuero a los gobernadores y legisladores federales y locales, el voto electrónico y garantizar instrumentos de participación ciudadana, entre otros puntos.

A continuación te presentamos un resumen de las múltiples propuestas organizadas por temas clave del sistema electoral.

Reforma electoral resumen

Libertades políticas y competencia

Se plantea revisar cómo se regula la difusión de ideas y opiniones en procesos electorales para que haya competencia más clara entre candidaturas y partidos.

Representación en el Congreso

Se analizan ajustes en cómo se eligen a los representantes populares (diputados y senadores), incluyendo las formas de representación proporcional para que la Cámara refleje mejor la voluntad de la ciudadanía.

Sistema de partidos políticos

Se incluyen propuestas para hacer más eficiente el funcionamiento y organización de los partidos políticos, con miras a fortalecer su papel democrático.

Financiamiento y fiscalización

Uno de los temas fuertes es cómo se financian los partidos y las campañas, con ideas para mejorar el uso de recursos y evitar abusos, además de mecanismos para fiscalizar de forma más efectiva.

Efectividad del voto y métodos de votación

Se propone avanzar hacia formas más modernas de votar, como mecanismos graduales de voto electrónico, siempre garantizando la seguridad y la confianza del ciudadano.

Comunicación y propaganda política

Se analizan reglas sobre cómo se hace y se regula la propaganda política, con el objetivo de que la información que recibe la ciudadanía sea justa y equilibrada.

Autoridades electorales

Aunque la autonomía del INE se mantiene garantizada, se plantea revisar cómo se organiza y gasta para buscar mayor eficiencia en la organización de elecciones.

Justicia electoral

Se examinan cambios a los mecanismos de resolución de conflictos dentro del sistema electoral, para que haya mayor certeza y rapidez en decisiones clave.

Requisitos e inmunidades de funcionarios

Se proponen cambios a las reglas que definen quién puede ser candidato o funcionario, así como las ventajas que estos pueden tener durante y después de su cargo.

Participación ciudadana

Se contemplan mecanismos como la revocación de mandato, consultas populares y otros instrumentos directos de participación del pueblo, con el fin de reforzar la participación democrática.

Respuesta de la oposición

Aunque la propuesta busca mejorar el sistema electoral mexicano para que sea más moderno, eficiente y adaptado a los retos actuales, el tema ha desatado el debate entre la esfera política y la ciudadanía.

Dirigentes del PAN y del PRI han adelantado su oposición a la reforma política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que implica un retroceso democrático y concentra el poder. Rubén Moreira, coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, incluso la ha calificado como la “Ley Maduro”, al compararla con el modelo autoritario que se consolidó en Venezuela tras los cambios constitucionales promovidos por Hugo Chávez y, posteriormente, por Nicolás Maduro.

En los próximos días se presentará una iniciativa de reforma ante la presidenta de la Cámara de Diputados, la legisladora panista Kenia López, quien ha promovido un espacio alterno de discusión sobre el tema, fuera del bloque oficialista. La primera propuesta que recibirá este jueves será la del partido en formación Somos México, integrado por exlíderes del PRD y del PAN, así como por antiguos funcionarios electorales. El documento fue elaborado con el acompañamiento de los expresidentes del INE, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, responsables de instrumentar las reformas electorales de 2008 y 2014, respectivamente.

Temas Relacionados

Reforma Electoral 2026Claudia SheinbaumRicardo MonrealINEmexico-noticias

Más Noticias

Cómo se encuentra la calidad del aire en la CDMX y Edomex

Diariamente y a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico publica el estado del del oxígeno en la CDMX y Edomex. Aquí el reporte de las 15:00

Cómo se encuentra la calidad

Harry Styles anuncia nuevo álbum y los mexicanos reaccionan con memes

El cantante británico sorprendió a sus fans con un anuncio especial

Harry Styles anuncia nuevo álbum

Brenda y Mario Bezares entran a “¿Apostarías por mí?”: así pondrán a prueba su amor tras 35 años de matrimonio

La pareja formará parte del nuevo reality show de TelevisaUnivisión que se estrenará el 18 de enero

Brenda y Mario Bezares entran

A partir de esta fecha podrás escuchar el nuevo álbum de BTS en México

La publicación del quinto álbum del grupo coreano ha generado gran entusiasmo entre los seguidores, quienes anticipan su nueva etapa musical

A partir de esta fecha

Cámara de Diputados recibió propuesta del INE para reforma electoral: Kenia López Rabadán y Guadalupe Taddei reafirman colaboración institucional

La discusión de esta iniciativa se avecina en el Congreso de la Unión tras la presentación de conclusiones en Palacio Nacional con Claudia Sheinbaum

Cámara de Diputados recibió propuesta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Trini”, líder

Detienen a “El Trini”, líder de Los Cabrera, en Chihuahua

Cae “El Cubano”, figura relevante dentro del Cártel de Sinaloa y encargado del tráfico de drogas a los EEUU

‘El Bótox’ pidió intervención de Donald Trump en México para terminar con la corrupción

Golpe al narco: incautan más 200 kilos de metanfetamina en Sonora e inhabilitan 11 narcolaboratorios en Sinaloa

Marina desmantela narcocampamento en Guerrero vinculado a Omar Coronel Aispuro, cuñado de El Chapo Guzmán

ENTRETENIMIENTO

A partir de esta fecha

A partir de esta fecha podrás escuchar el nuevo álbum de BTS en México

El mensaje que Andrea Legarreta le envió a Pepillo Origel tras hablar de su romance con su sobrino Luis Carlos Origel

Alejandro Sanz, Grupo Frontera y más en el festival de Carín León: precios y cartel revelado de ‘La Cura Fest’

Estos son los precios oficiales de los boletos para Cristian Castro en el Auditorio Nacional

¿Cuándo se estrena la tercera temporada de Euphoria en México?

DEPORTES

Mauricio Sulaiman lanza advertencia por

Mauricio Sulaiman lanza advertencia por llegada de TKO al boxeo: “Los sueños de los jóvenes boxeadores se acabarán”

Confirmado: Pato O’Ward continuará como piloto de reserva de McLaren en la Fórmula 1 2026

Henry Martín vuelve a entrenar con el América: ¿cuándo podría jugar de nuevo?

Comienza el Australian Open 2026: cuándo y dónde ver en México el primer Grand Slam de la temporada

Director técnico de Canadá reconoce que fue un error convocar a Marcelo Flores ante Guatemala: ¿por qué?