Los puntos clave para entender las modificaciones constitucionales de la Reforma electoral 2026

Este miércoles 14 de enero, Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, e Ignacio Mier, vicecoordinador en el Senado, asistieron a una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional para analizar la propuesta de reforma electoral.

Más adelante, se unieron el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López; Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia.

La Comisión Presidencial sobre la Reforma Electoral expondrá los resultados recogidos en las últimas semanas para establecer los plazos de la presentación de la iniciativa. El documento del Instituto Nacional Electoral (INE) perfila cambios constitucionales importantes, como reducir el presupuesto de los órganos electorales y de partidos, quitar el fuero a los gobernadores y legisladores federales y locales, el voto electrónico y garantizar instrumentos de participación ciudadana, entre otros puntos.

A continuación te presentamos un resumen de las múltiples propuestas organizadas por temas clave del sistema electoral.

Reforma electoral resumen

Libertades políticas y competencia

Se plantea revisar cómo se regula la difusión de ideas y opiniones en procesos electorales para que haya competencia más clara entre candidaturas y partidos.

Representación en el Congreso

Se analizan ajustes en cómo se eligen a los representantes populares (diputados y senadores), incluyendo las formas de representación proporcional para que la Cámara refleje mejor la voluntad de la ciudadanía.

Sistema de partidos políticos

Se incluyen propuestas para hacer más eficiente el funcionamiento y organización de los partidos políticos, con miras a fortalecer su papel democrático.

Financiamiento y fiscalización

Uno de los temas fuertes es cómo se financian los partidos y las campañas, con ideas para mejorar el uso de recursos y evitar abusos, además de mecanismos para fiscalizar de forma más efectiva.

Efectividad del voto y métodos de votación

Se propone avanzar hacia formas más modernas de votar, como mecanismos graduales de voto electrónico, siempre garantizando la seguridad y la confianza del ciudadano.

Comunicación y propaganda política

Se analizan reglas sobre cómo se hace y se regula la propaganda política, con el objetivo de que la información que recibe la ciudadanía sea justa y equilibrada.

Autoridades electorales

Aunque la autonomía del INE se mantiene garantizada, se plantea revisar cómo se organiza y gasta para buscar mayor eficiencia en la organización de elecciones.

Justicia electoral

Se examinan cambios a los mecanismos de resolución de conflictos dentro del sistema electoral, para que haya mayor certeza y rapidez en decisiones clave.

Requisitos e inmunidades de funcionarios

Se proponen cambios a las reglas que definen quién puede ser candidato o funcionario, así como las ventajas que estos pueden tener durante y después de su cargo.

Participación ciudadana

Se contemplan mecanismos como la revocación de mandato, consultas populares y otros instrumentos directos de participación del pueblo, con el fin de reforzar la participación democrática.

Respuesta de la oposición

Aunque la propuesta busca mejorar el sistema electoral mexicano para que sea más moderno, eficiente y adaptado a los retos actuales, el tema ha desatado el debate entre la esfera política y la ciudadanía.

Dirigentes del PAN y del PRI han adelantado su oposición a la reforma política impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que implica un retroceso democrático y concentra el poder. Rubén Moreira, coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, incluso la ha calificado como la “Ley Maduro”, al compararla con el modelo autoritario que se consolidó en Venezuela tras los cambios constitucionales promovidos por Hugo Chávez y, posteriormente, por Nicolás Maduro.

En los próximos días se presentará una iniciativa de reforma ante la presidenta de la Cámara de Diputados, la legisladora panista Kenia López, quien ha promovido un espacio alterno de discusión sobre el tema, fuera del bloque oficialista. La primera propuesta que recibirá este jueves será la del partido en formación Somos México, integrado por exlíderes del PRD y del PAN, así como por antiguos funcionarios electorales. El documento fue elaborado con el acompañamiento de los expresidentes del INE, Leonardo Valdés y Lorenzo Córdova, responsables de instrumentar las reformas electorales de 2008 y 2014, respectivamente.