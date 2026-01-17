Critican a exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ por su amistad con Ángela Aguilar: “Tú no, por favor”

Se desconocen detalles sobre la amistad de Lylo Fa y Ángela Aguilar. (IG: @lylocyv)

Alhely Fallah, mejor conocida en redes sociales como Lylo Fa, desató controversia en redes sociales tras compartir imágenes inéditas de la fiesta de cumpleaños de Christian Nodal en su cuenta de Instagram.

Y es que varios internautas criticaron a la influencer, no por asistir al evento, sino por ‘presumir’ la entrañable amistad que tiene con la esposa del cantante, Ángela Aguilar.

Comentarios como “Dime con quién te juntas y te diré quién eres” o “Me cae bien Lylo, pero esas amistades nada más no” inundaron la sección de comentarios de su publicación, en donde aparece disfrutando de la fiesta en compañía de los cantantes y su esposo, Romel Pacheco -Director de la Comisión Nacional de Física y Deporte (CONADE)-.

(IG: @lylocyv)

No obstante, otros usuarios de la plataforma defendieron a la creadora de contenido y aplaudieron que defienda públicamente su amistad con Ángela Aguilar.

"Todo mundo atacado en los comentarios pero porque nadie habla de que la carne se miraba bien buena."

"Yo creo que eres de las pocas amistades reales que tiene esa mujer. Que te cuide bien tía Lylo."

“Se ven felices, se ve que lo disfrutaron. Quién soy yo para juzgar.”

“En este perfil no le tienen miedo a la funa.”

“Bien, Lylo, por estar para tu amiga! La amistad es valiosa y es así como se demuestra, en las buenas y en las malas!”

Pese a la ola de opiniones negativas que recibió en su post, Lylo Fa no lo borró y ni restringió la sección de comentarios.

(IG: @lylocyv)

“Quiero un cuarto día”: esto dijo Christian Nodal de su fiesta de cumpleaños

El intérprete de regional mexicano cumplió 27 años el pasado 11 de enero y lo celebró a lo grande en Zacatecas.

El denominado Nodal Fest habría sido organizado por Ángela Aguilar, tuvo una duración de tres días y contempló una serie de actividades en el centro histórico de Zacatecas.

Entre estas destacó una callejoneada, un banquete con carnes y una amplia variedad de platillos.

Las actividades se habrían llevado a cabo en espacios como el Rancho El Soyate, La Mina Edén y el hotel Quinta Real Zacatecas.

(IG: @lylocyv)

Tras la celebración, Nodal compartió el siguiente mensaje con sus fans a través de su canal de difusión: “Me festejaron tres días seguidos. Quiero un cuarto día. Qué rico la pasamos ptm. Gracias por los mensajes y toda energía ch*ng*n* que me mandaron. Se los juro, me llegó hasta acá, todavía la traigo”.