Así presumió Ángela Aguilar su amor por Christian Nodal en el Nodal Fest

A través de sus redes sociales, la cantante compartió escenas inéditas del evento

A través de sus redes sociales, la cantante compartió escenas inéditas del evento.

Ángela Aguilar volvió a generar conversación en redes sociales tras publicar imágenes inéditas de la celebración de cumpleaños de Christian Nodal en Tayahua, Zacatecas. A través de sus historias de Instagram, Aguilar compartió escenas íntimas y momentos destacados del evento, dejando en evidencia su relación sentimental con el intérprete de “Adiós amor”.

Las publicaciones de la menor de la dinastía Aguilar incluyeron fotografías en blanco y negro acompañadas de canciones familiares interpretadas por Pepe Aguilar y Antonio Aguilar. Una de las imágenes retrata a la cantante junto a Christian Nodal mientras se besan durante la fiesta, que marcó el aniversario número 27 del artista sonorense. Otra fotografía muestra el instante en que Ángela entregó un caballo como obsequio, mientras de fondo suena el tema “Caballo de patas blancas”.

La hija de Pepe Aguilar continúa publicando fotografías del "Nodal Fest". (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

El festejo, que se realizó en diversos lugares de Zacatecas, se extendió a lo largo de tres días y fue conocido como el “Nodal Fest”. El evento reunió tanto a amigos cercanos como a la familia de Ángela Aguilar, entre quienes destacaron Pepe Aguilar, Leonardo, Aneliz Aguilar y Aneliz Álvarez, además de otros invitados del círculo íntimo. La celebración incluyó una tradicional callejoneada por el centro histórico de Zacatecas, un banquete en el Rancho El Soyate y una velada en el hotel Quinta Real Zacatecas.

Uno de los momentos más comentados fue la fiesta privada en La Mina Club Zacatecas, un antro subterráneo donde los asistentes disfrutaron de música y baile hasta el amanecer. Las imágenes y videos difundidos por Ángela Aguilar despertaron reacciones encontradas en redes sociales, sobre todo por la exposición constante del festejo y la ausencia de familiares directos de Nodal.

La serie de publicaciones cerró con una fotografía donde aparecen Pepe Aguilar y Aneliz Álvarez abrazados. La difusión de estos momentos ha mantenido a los cantantes en el centro de la conversación pública y ha provocado críticas dirigidas a la pareja.

Así fue la celebración del cumpleaños 27 de Christian Nodal con los Aguilar. (Instagram: teamangelita_aguilar)

Otra de las controversias ampliamente comentadas en plataformas como TikTok fue un momento en específico de la celebración. Pues en el evento realizado en el antro subterráneo, mientras la música sonaba por varias horas y los asistentes bailaban hasta el amanecer.

Una escena en particular generó gran atención entre los usuarios: el influencer Kunno publicó en sus historias un video en el que aparece bailando junto a Ángela Aguilar, quien le entrega un racimo de uvas que él toma y come en la pista.

Muchos internautas relacionaron este gesto con el “desafío de la uva” que impulsó la argentina Cazzu en su cumpleaños celebrado en diciembre de 2025.

