Capturan en Guerrero a Omar “N”, relacionado con el tráfico de drogas hacia EEUU

El hombre fue ubicado en Taxco de Alarcón

Omar "N" contaba con una
Omar "N" contaba con una orden de aprehensión por delitos de delincuencia organizada. Foto: SSPC

Autoridades federales capturaron a Omar “N” por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contra la salud, luego de ubicarlo en el estado de Guerrero.

Su captura se efectuó en el municipio de Taxco de Alarcón como resultado de labores de investigación e inteligencia que permitieron vincular a Omar “N” con el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que su detención se realizó en cumplimento de una orden de aprehensión en su contra por los delitos antes mencionados, en el que participaron elementos del Ejército Mexicano, Fuerzas Armadas y de seguridad federal.

De acuerdo con información obtenida por Infobae México, Omar “N” operaba de manera independiente sus actividades de tráfico de drogas sintéticas hacia los Estados Unidos.

Foto: SSPC
Foto: SSPC

Omar “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, ubicada en la Ciudad de México, para continuar con los trámites correspondientes.

Detienen a uno de los ’10 más buscados’ por el FBI en Hidalgo

Este sábado 17 de enero también se informó la captura de Alejandro Rosales Castillo, quien formaba parte de la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés) desde 2017.

La captura se concretó en el municipio de Pachuca, del estado de Hidalgo, tras un proceso de intercambio de información entre autoridades mexicanas y estadounidenses.

La INTERPOL ya había emitido una ficha roja contra el sujeto, lo que permitió a las fuerzas federales mexicanas desplegar acciones de vigilancia focalizadas en ese municipio.

Alejandro Rosales Castillo fue detenido
Alejandro Rosales Castillo fue detenido en Hidalgo el 16 de enero. | X- FBI

Fue así que elementos del Ejército Mexicano, Fuerzas Armadas y de seguridad federal lograron identificar al hombre durante un patrullaje de rutina.

Tras corroborar que sus características coincidían con las del fugitivo buscado, procedieron a su arresto y le informaron sobre sus derechos legales.

El detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará los pasos a seguir en el proceso de extradición.

Las autoridades de Carolina del Norte llevaban casi 10 años siguiendo la pista del sospechoso, quien es acusado del asesinato de su exnovia, ocurrido en 2016 en Carolina del Norte.

Además, enfrenta cargos por robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado. Desde 2023, el gobierno de Estados Unidos emitió una recompensa de hasta 250 mil dólares para quien facilitara información que permitiera su captura.

Embajador de EEUU en México destaca colaboración conjunta

Imagen de archivo del embajador
Imagen de archivo del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. EFE/ José Méndez

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró la captura de Alejandro Rosales Castillo y calificó la acción como una muestra de la cooperación conjunta entre ambas naciones.

“La cooperación, la colaboración y la coordinación producen resultados tangibles. Este caso refleja el impacto de esos esfuerzos conjuntos.”, escribió en sus redes sociales.

Cabe señalar que tanto Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, y Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, acordaron este jueves 15 de enero, durante una llamada, “acciones tangibles” en materia de seguridad para enfrentar las amenazas que comparten ambos países.

Estas capturas, junto con la realizada este viernes de Otmane Khalladi, fugitivo buscado por EEUU por fraude electrónico y blanqueo de capitales, estarían relacionados con estos acuerdos binacionales.

