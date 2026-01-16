México

Marco Rubio y Juan Ramón de la Fuente acuerdan “acciones tangibles” en materia de seguridad durante llamada

Los funcionarios reafirmaron la importancia de la colaboración bilateral para enfrentar a las organizaciones criminales

Los funcionarios conversaron por teléfono luego de la conversación que mantuvo la presidenta con Donald Trump

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una llamada telefónica este jueves 15 de enero con Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos, en la que abordaron los desafíos en materia de seguridad para ambas naciones.

Durante la reunión, los funcionaros reafirmaron la importancia de la colaboración bilateral con base en el respeto a la soberanía y coincidieron en que “es necesario hacer más” para enfrentar las amenazas que comparten.

Tanto De la Fuente como Rubio coincidieron en que, pese a los progresos alcanzados, aún existen desafíos significativos, por lo que acordaron continuar con “acciones tangibles” para fortalecer la cooperación en seguridad.

Concretaron acciones para fortalecer seguridad fronteriza

Es así que se estableció que el Grupo de Implementación de Seguridad bilateral, cuya próxima reunión está prevista para el día 23 de enero, deberá generar acciones con resultados significativos que contrarresten a los cárteles y detengan el tráfico de armas y fentanilo en la frontera.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el ministro de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, se estrechan la mano mientras asisten a una conferencia de prensa en el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la Ciudad de México, México, el 3 de septiembre de 2025. REUTERS/Henry Romero TPX IMAGES OF THE DAY

Además, los secretarios pactaron dar seguimiento a las iniciativas bilaterales para promover el intercambio de información en iniciativas de seguridad transfronteriza.

Finalmente, De la Fuente y Rubio convinieron en convocar una Reunión Ministerial de Seguridad en Washington, D.C., el próximo mes de febrero, esto con motivo del primer aniversario del inicio de un “nuevo capítulo en la cooperación bilateral” relacionadas con temas de seguridad.

Esta reunión se prevé que ofrezca la oportunidad de evaluar avances alcanzados y definir futuras colaboraciones entre Estados Unidos y México.

La conversación se sostuvo luego de la llamada realizada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a principios de esta semana con Donald Trump, donde también fijó su postura acerca del ingreso de tropas estadounidenses a Venezuela para procesar a Nicolás Maduro.

*Información en desarrollo...

