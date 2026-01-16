México

UNAM explica cuál es la manera de no llorar al cortar las cebollas

Una sustancia con azufre, liberada durante el corte de la verdura, se transforma en ácido que irrita los ojos

La función lacrimógena de la cebolla es una estrategia evolutiva de defensa frente a microbios y animales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Descubrir por qué las cebollas provocan lágrimas es adentrarse en un pequeño misterio cotidiano que combina ciencia y vida diaria.

Aunque la cebolla forma parte de muchas cocinas del mundo, pocos conocen el proceso que transforma un simple corte en una reacción casi inevitable: el llanto. Tanto quienes cocinan a diario como quienes lo hacen de vez en cuando han experimentado este fenómeno y, según la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), detrás del efecto lacrimógeno existe una explicación química precisa.

El origen del llanto: la defensa de la cebolla

Al cortar una cebolla fresca, se produce la ruptura de sus células, lo que libera una serie de compuestos. Entre ellos destaca un precursor del ácido sulfúrico y la enzima alinasa. Estos elementos, al combinarse, generan un gas que contiene azufre.

Este gas se dispersa y, al llegar a los ojos, entra en contacto con la humedad natural que los recubre. En ese instante, la sustancia se transforma en ácido sulfúrico en una concentración muy baja, suficiente para irritar los ojos y provocar una respuesta de defensa: el aumento de la producción de lágrimas.

La reacción química que ocurre es una estrategia de defensa que la cebolla ha desarrollado para protegerse de microbios y animales. Es decir, la capacidad de hacer llorar no es un efecto secundario, sino un mecanismo evolutivo propio del vegetal para sobrevivir en su entorno.

¿Cómo disminuir el efecto lacrimógeno en las cebollas?

Lavar la cebolla antes de cortarla ayuda a reducir la cantidad de compuestos de azufre responsables de las lágrimas. (VisualesIA)

Cocinar podría ser mucho más cómodo si se logra minimizar el impacto de la cebolla sobre los ojos. De acuerdo con la UNAM y la información recogida por Universum, existen métodos sencillos y accesibles que pueden ayudar a reducir el efecto lacrimógeno.

Una de las recomendaciones más directas es lavar la cebolla antes de cortarla. Otra técnica popular es colocar la verdura en el congelador durante unos diez minutos antes de cortarla.

Beneficios de la cebolla para la salud

La cebolla contiene compuestos con propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y beneficios para la salud digestiva y cardiovascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más allá de las lágrimas, incluir cebolla en la alimentación habitual puede aportar ventajas interesantes para el bienestar general. Este vegetal es rico en nutrientes y compuestos activos que han sido valorados en la medicina tradicional por generaciones.

Entre los beneficios más destacados se encuentran sus propiedades antiinflamatorias, gracias a la presencia de compuestos sulfurados como la alicina. Además, la cebolla es una fuente importante de antioxidantes, como la quercetina, que contribuyen a fortalecer el sistema inmunológico y a prevenir infecciones.

La presencia de fibra soluble, como la inulina, favorece la salud digestiva y promueve el crecimiento de bacterias beneficiosas en el intestino. También se ha observado que la cebolla ayuda a regular los niveles de azúcar en sangre, apoya el control del colesterol y ofrece cierta protección frente a enfermedades cardiovasculares.

En cuanto al uso culinario y medicinal, la cebolla se puede consumir cruda para aprovechar al máximo sus compuestos activos, o cocida para disfrutar de sus efectos digestivos y respiratorios. Las variedades moradas concentran aún más estos beneficios.

