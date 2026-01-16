El mayor órgano de Latinoamérica volverá a sonar en el Auditorio Nacional

El Órgano Monumental del Auditorio Nacional (OMAN) está integrado por 15 mil flautas (Auditorio Nacional. Foto: Toni François)

Las 15 mil flautas que conforman el corazón del Órgano Monumental del Auditorio Nacional (OMAN) volverán a llenar de música el recinto tras más de seis meses de intensos trabajos de modernización.

El instrumento, considerado el más grande de Latinoamérica, presentará un renovado potencial sonoro el próximo 1 de marzo, en un concierto que reunirá a la Orquesta Sinfónica Nacional y al nuevo organista titular, Héctor Guzmán.

El reciente proceso de mantenimiento no solo implicó la actualización total del sistema electrónico, sino también el reemplazo de más de 4 kilómetros de cableado y una afinación integral, explicó Marco Ángel Sánchez Romero, técnico organero del OMAN.

El OMAN fue instalado originalmente a inicios del siglo XX en el Palacio de Bellas Artes (Foto: Acervo Auditorio Nacional)

Este avance técnico permite ahora al órgano pasar de solo 10 combinaciones generales a cientos, ampliando de forma notable sus posibilidades expresivas.

El regreso a escena del OMAN será también el primer gran concierto de la era Héctor Guzmán, quien asumió la titularidad tras la muerte del maestro Víctor Urbán, homenajeado en 2024 por su legado a la música mexicana.

Para Guzmán, la reapertura representa “un acontecimiento histórico para la música en México”, pues la calidad del sonido y la capacidad de afinación alcanzan niveles inéditos: “Estoy seguro de que la gente saldrá emocionada de escuchar nuevamente este gran órgano”, comentó el músico al boletín del Auditorio Nacional.

En 1956 el órgano llegó al Auditorio Nacional con adaptaciones encargadas a la casa italiana Tamburini y la empresa mexicana Riojas (Auditorio Nacional. Foto: Toni François)

El programa seleccionado busca mostrar todas las facetas del instrumento. En la primera parte del concierto, el público podrá escuchar el “Concierto para órgano y orquesta en Sol menor Op. 4 No. 1” de Händel, la desafiante pieza de Francis Poulenc para órgano, timbales y cuerdas, y el “Retablo Medieval” para órgano y orquesta de Miguel Bernal Jiménez. La segunda mitad estará dedicada a la monumental “Sinfonía No. 3 en Do menor” de Camille Saint-Saëns, obra en la que el órgano se fusiona con la orquesta para crear un sonido de gran impacto.

Sobre la exigencia del repertorio, Sánchez Romero subrayó que la actualización del OMAN “permitirá realizar un concierto de esta naturaleza, con un grado de complicación alto, porque el órgano va a sonar en todas sus capacidades”. El técnico destacó la importancia de las combinaciones de registros, que ahora pueden realizarse de forma prácticamente ilimitada.

El OMAN tiene una historia tan imponente como su tamaño: fue instalado originalmente a inicios del siglo XX en el Palacio de Bellas Artes y reubicado en 1956 en el Auditorio Nacional, con adaptaciones encargadas a la casa italiana Tamburini y la empresa mexicana Riojas. Desde su inauguración en noviembre de 1958, ha presenciado eventos emblemáticos, incluidas celebraciones de aniversario y homenajes a figuras como Víctor Urbán.

Maestro Héctor Guzmán, Organista Titular del OMAN (Auditorio Nacional. Crédito: Toni Francois)

Las dimensiones del órgano son tan extraordinarias como su historia: ocupa el volumen de un edificio de tres pisos, pesa 15 toneladas y posee más de 15 mil 600 flautas, cinco teclados y 3 mil electroválvulas. Además, su sistema de control electrónico, ahora basado en la tecnología Opus-Two (ICS), es empleado solo en los órganos de tubos más grandes del mundo, como el Wanamaker en Filadelfia y el Auditorium en Atlantic City, detalló el especialista estadounidense Robert Knight.

La proyección internacional del OMAN, según Guzmán, se verá potenciada con las recientes mejoras: “Las renovaciones que se le han realizado en general le darán aún más proyección y será muy atractivo para organistas nacionales e internacionales de gran prestigio”.

El concierto tendrá lugar el domingo 1 de marzo a las 12:30 horas, con localidades que van de 450 a 2 mil 150 pesos. Los boletos pueden adquirirse tanto en las taquillas del Auditorio Nacional como a través del sistema Ticketmaster.

El Auditorio Nacional y el OMAN reafirman así su sitio destacado en la vida cultural de México, abriendo una nueva etapa para uno de los mayores tesoros instrumentales del continente.