Ildefonso Guajardo Villarreal, exdiputado federal de NL, niega haber recomendado a Samuel “N”, vinculado al asesinato de Carlos Manzo

Ildefonso Guajardo Villarreal se deslinda de vinculo con Samuel "N", implicado en el caso del asesinato de Carlos Manzo. (Foto: Especial/@ildefonsogv)

La tarde de este 15 de enero de 2026, el exdiputado federal por Nuevo León, Ildefonso Guajardo Villarreal, publicó a través de sus redes sociales un mensaje en el que se deslinda de todo vinculo con Samuel “N”, quien en días recientes fue detenido por su probable participación en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Samuel “N” sí trabajó en la Cámara de Diputados

Durante la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, Samuel “N” integró el equipo de Guajardo, quien igualmente compartió funciones legislativas con Manzo, entre 2021 y 2024. Así lo dio a conocer el ex titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el gobierno de Enrique Peña Nieto mediante un mensaje difundido en su cuenta oficial de X:

“Informo que Samuel “N” colaboró en la LXV Legislatura, donde tuve el privilegio de ser compañero del Diputado Carlos Manzo. Al finalizar mi periodo en la Cámara de Diputados el 31 de agosto de 2024, concluyó la relación laboral con dicha persona”.

El también exfuncionario aseguró que trabajó de manera cercana con este sujeto, “fue integrante de mi equipo de trabajo”, dejó claro que él nunca dio su recomendación para que contrataran a Samuel “N” en Uruapan:

“Dejo claramente establecido que la incorporación de Samuel “N” a sus nuevas responsabilidades, no contó con la recomendación ni verbal, ni escrita de un servidor”.

Los sujetos arrestados (SSPC)

Incorporación de Samuel “N” a la administración de Carlos Manzo fue por currículum

El pasado 12 de enero la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo, se pronunció tras la detención de su excolaborador, explicó que seleccionaron a Samuel “N” para el ayuntamiento exclusivamente por su trayectoria profesional y no por haber intervenido en las acciones políticas vinculadas al Movimiento del Sombrero, señaló que lo conoció cuando ejercía como asesor legislativo en Ciudad de México.

El equipo más próximo al exalcalde depositó su confianza en Samuel “N” debido a los resultados favorables y la disposición que exhibió durante los primeros meses en el cargo, según relató Quiroz.

Grecia Quiroz admitió que la detención de Samuel “N” generó sentimientos de rabia, impotencia y desencanto, especialmente por tratarse de una persona a quien Carlos Manzo confió una oportunidad en el ámbito laboral y en el servicio público.

Cargos públicos que ha ocupado Ildefonso Guajardo Villarreal

Entre 2021 y 2024 se desempeño como diputado federal por el estado de Nuevo León .

Ocupo el cargo de secretario de Economía de 2012 a 2018, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.

De 2003 a 2006 fue Jefe de la Oficina Ejecutiva del gobernador de Nuevo León.

Desde 1985 ha mantenido una participación activa en el servicio público, entre los cargos ocupados destaca el de Economista en Jefe de la Sección para Brasil y Economista Asociado en el Departamento de Asuntos Fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI).