¿Cuál es el fanchant de BTS y cómo aprenderlo antes de sus conciertos en México?

Los conciertos de BTS en México en 2026 despiertan altas expectativas entre los seguidores, y una de las tradiciones más importantes para ARMY es el fanchant, el canto coordinado que marca la interacción entre el público y el grupo surcoreano.

La preparación de los fans para estos eventos no solo implica comprar boletos, preparar un outfit y tener lista la lisghtstick, sino también conocer y practicar estos cánticos, que forman parte esencial de la experiencia en vivo.

¿Qué es el fanchant?

El fanchant es una expresión colectiva del fandom, donde los asistentes gritan en orden los nombres de los siete integrantes de BTS: Namjoon, Jin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung y Jungkook.

La banda surcoreana BTS hará un tour mundial.

Esta práctica, común en la cultura del K-pop, tiene reglas claras y está pensada para coordinar la participación de los fans en momentos específicos de cada canción.

Cada comeback suele tener su fanchant oficial, publicado por la empresa BigHit/Hybe, y los cánticos están coreografiados con la canción: incluyen silencios, nombres, frases y momentos exactos en los que ARMY responde.

El fanchant más conocido y el oficial inicia con la lista de nombres reales de los miembros y concluye con un enérgico “¡BTS!”, es decir:

“¡Kim Namjoon! ¡Kim Seokjin! ¡Min Yoongi! ¡Jung Hoseok! ¡Park Jimin! ¡Kim Taehyung! ¡Jeon Jungkook! ¡BTS!”.

BTS. (Instagram)

Existen variantes para éxitos como “Mic Drop” y “ON”, donde ARMY interviene en coros, responde líneas o grita frases icónicas en los espacios precisos que deja la música. En los fanchants ARMY no canta encima del grupo, sino que responde. Por ejemplo, en canciones como “Mic Drop” y “ON” se gritan los nombres al inicio y después se corean letras o frases de respuesta en los silencios de la música.

El año pasado, durante el pasado concierto de J-Hope en México, las fans mexicanas alcanzaron fama mundial cuando el público no solo coreó el fanchant, sino que cantaron a todo pulmón todas las letras de cada canción. En contraste, en conciertos en EEUU ha habido señalamientos a fans por no saberse el fanchant.

¿Cómo aprenderse cada fanchant?

La comunidad ARMY en México ya se está organizando en redes sociales y grupos para difundir los fanchants oficiales antes de la llegada de BTS al país.

Cuál es el fanchant de BTS(Facebook)

Por fortuna para ARMY, la página btsfanchants.com ofrecen guías completas con los fanchants de cada canción, facilitando el aprendizaje tanto para seguidores nuevos como para los más experimentados.

De igual forma, existen canales de YouTube y tutoriales para practicar la pronunciación y los momentos exactos de intervención.

Conciertos de BTS en México: fechas clave y cómo comprar

BTS se presentará en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026. La venta de boletos incluye preventa exclusiva para quienes cuenten con la ARMY Membership Global, así como venta general a través de Ticketmaster. No habrá preventas con bancos.

La ARMY Membership en Weverse será clave para acceder a preventas . | Foto composición: Infobae Perú

Fechas clave para el público mexicano:

Preventa ARMY Membership: 22 de enero, 9:00 horas (para los conciertos del 7 y 9 de mayo)

Preventa ARMY Membership para el tercer concierto: 23 de enero, 9:00 horas (para el concierto del 10 de mayo)

Venta general: 24 de enero, 9:00 horas

Requisitos para la preventa

Contar con la ARMY Membership Global activa y registrada en Weverse.

Asociar el mismo correo electrónico en la membresía y en la cuenta de Ticketmaster.

Registrar la solicitud de preventa antes del 18 de enero a las 17:00 horas.

Información clave:

- Límite de 4 boletos por persona.

- No hay restricción de edad para asistir.

- Se recomienda descargar los boletos en formato Safetix antes del evento.

- Ticketmaster será la plataforma oficial para la venta y validación de boletos en México.