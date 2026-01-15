México

¿Cuál es el fanchant de BTS y cómo aprenderlo antes de sus conciertos en México?

El famoso grupo de K-pop tendrá tres conciertos en México en el mes de mayo como parte de su nueva gira mundial

Guardar

Los conciertos de BTS en México en 2026 despiertan altas expectativas entre los seguidores, y una de las tradiciones más importantes para ARMY es el fanchant, el canto coordinado que marca la interacción entre el público y el grupo surcoreano.

La preparación de los fans para estos eventos no solo implica comprar boletos, preparar un outfit y tener lista la lisghtstick, sino también conocer y practicar estos cánticos, que forman parte esencial de la experiencia en vivo.

¿Qué es el fanchant?

El fanchant es una expresión colectiva del fandom, donde los asistentes gritan en orden los nombres de los siete integrantes de BTS: Namjoon, Jin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung y Jungkook.

La banda surcoreana BTS hará
La banda surcoreana BTS hará un tour mundial.

Esta práctica, común en la cultura del K-pop, tiene reglas claras y está pensada para coordinar la participación de los fans en momentos específicos de cada canción.

Cada comeback suele tener su fanchant oficial, publicado por la empresa BigHit/Hybe, y los cánticos están coreografiados con la canción: incluyen silencios, nombres, frases y momentos exactos en los que ARMY responde.

El fanchant más conocido y el oficial inicia con la lista de nombres reales de los miembros y concluye con un enérgico “¡BTS!”, es decir:

“¡Kim Namjoon! ¡Kim Seokjin! ¡Min Yoongi! ¡Jung Hoseok! ¡Park Jimin! ¡Kim Taehyung! ¡Jeon Jungkook! ¡BTS!”.

BTS. (Instagram)
BTS. (Instagram)

Existen variantes para éxitos como “Mic Drop” y “ON”, donde ARMY interviene en coros, responde líneas o grita frases icónicas en los espacios precisos que deja la música. En los fanchants ARMY no canta encima del grupo, sino que responde. Por ejemplo, en canciones como “Mic Drop” y “ON” se gritan los nombres al inicio y después se corean letras o frases de respuesta en los silencios de la música.

El año pasado, durante el pasado concierto de J-Hope en México, las fans mexicanas alcanzaron fama mundial cuando el público no solo coreó el fanchant, sino que cantaron a todo pulmón todas las letras de cada canción. En contraste, en conciertos en EEUU ha habido señalamientos a fans por no saberse el fanchant.

¿Cómo aprenderse cada fanchant?

La comunidad ARMY en México ya se está organizando en redes sociales y grupos para difundir los fanchants oficiales antes de la llegada de BTS al país.

Cuál es el fanchant de
Cuál es el fanchant de BTS(Facebook)

Por fortuna para ARMY, la página btsfanchants.com ofrecen guías completas con los fanchants de cada canción, facilitando el aprendizaje tanto para seguidores nuevos como para los más experimentados.

De igual forma, existen canales de YouTube y tutoriales para practicar la pronunciación y los momentos exactos de intervención.

Conciertos de BTS en México: fechas clave y cómo comprar

BTS se presentará en el Estadio GNP Seguros los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026. La venta de boletos incluye preventa exclusiva para quienes cuenten con la ARMY Membership Global, así como venta general a través de Ticketmaster. No habrá preventas con bancos.

La ARMY Membership en Weverse
La ARMY Membership en Weverse será clave para acceder a preventas . | Foto composición: Infobae Perú

Fechas clave para el público mexicano:

  • Preventa ARMY Membership: 22 de enero, 9:00 horas (para los conciertos del 7 y 9 de mayo)
  • Preventa ARMY Membership para el tercer concierto: 23 de enero, 9:00 horas (para el concierto del 10 de mayo)
  • Venta general: 24 de enero, 9:00 horas

Requisitos para la preventa

  • Contar con la ARMY Membership Global activa y registrada en Weverse.
  • Asociar el mismo correo electrónico en la membresía y en la cuenta de Ticketmaster.
  • Registrar la solicitud de preventa antes del 18 de enero a las 17:00 horas.

Información clave:

- Límite de 4 boletos por persona.

- No hay restricción de edad para asistir.

- Se recomienda descargar los boletos en formato Safetix antes del evento.

- Ticketmaster será la plataforma oficial para la venta y validación de boletos en México.

Temas Relacionados

BTSConciertos en MéxicoK-popmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 15 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias

Belinda sorprende a sus fans tras anunciar que se va de México por esta razón

Tras su último proyecto televisivo, la actriz iniciará una nueva etapa en otro país

Belinda sorprende a sus fans

Edad de Andrea Legarreta y su novio Luis Carlos Origel: ¿cuántos años se llevan?

La relación entre Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel surgió después de varios años de amistad. La conductora destacó el respaldo de sus hijas y la buena relación entre Origel y Erik Rubín

Edad de Andrea Legarreta y

Así presumió Ángela Aguilar su amor por Christian Nodal en el Nodal Fest

A través de sus redes sociales, la cantante compartió escenas inéditas del evento

Así presumió Ángela Aguilar su

Reforma electoral: Adán Augusto López prevé que iniciativa esté lista en tres semanas y Monreal resalta necesidad de acuerdo con PT y PVEM

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó garantizar la autonomía del INE y abrir el diálogo con fuerzas políticas aliadas

Reforma electoral: Adán Augusto López
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR logra vinculación a proceso

FGR logra vinculación a proceso de Pedro “N”, fue detenido cuando transportaba más de 30 kilos de metanfetamina en Torreón

Vinculan a proceso a “El Minimi”, presunto integrante del CJNG acusado de doble homicidio en Edomex

Unión Europea condena asesinato del periodista Carlos Castro en Veracruz, pide garantizar protección a comunicadores

Detienen al líder de “Los Gansos”, grupo dedicado a la extorsión de comerciantes en CDMX

Aseguran mas de 4 millones de pesos en droga durante cateo en Guanajuato

ENTRETENIMIENTO

Belinda sorprende a sus fans

Belinda sorprende a sus fans tras anunciar que se va de México por esta razón

Edad de Andrea Legarreta y su novio Luis Carlos Origel: ¿cuántos años se llevan?

Así presumió Ángela Aguilar su amor por Christian Nodal en el Nodal Fest

Pese a riesgo en su salud, Wendy Guevara viajará a Corea para nueva cirugía en el rostro: “Ya me dio miedo”

Revelan que Peso Pluma regaló lujosas bolsas de cientos de miles de pesos a Kenia Os en Navidad: “Su novia es muy suertuda”

DEPORTES

Cruz Azul debutó en el

Cruz Azul debutó en el Estadio Cuauhtémoc con terribles condiciones: esto dijo Nicolás Larcamón de la cancha

Racing Santander vs Barcelona: cuándo y dónde ver el juego de la Copa del Rey en México

Club América sufre primera baja del torneo: afición se despide de la “voz” del equipo

Este sería el nuevo equipo de Javairô tras su salida de América

CDMX declara estar lista para la Copa Mundial 2026 con avances en seguridad, movilidad e infraestructura