Morena propone reforzar la protección de datos personales en el registro obligatorio de líneas telefónicas

El registro obligatorio de líneas busca ordenar la titularidad de los números y fortalecer la capacidad del Estado para investigar delitos como extorsión, secuestro y fraude telefónico.

El registro obligatorio de líneas telefónicas en México inició con señalamientos sobre posibles fallas en la protección de datos personales de los usuarios.

Los cuestionamientos surgieron tras reportes de una vulnerabilidad técnica en el portal de Telcel, que habría permitido el acceso a información del titular de algunas líneas.

Ante esta situación, legisladores de Morena presentaron propuestas para reforzar los mecanismos de seguridad, a pesar de que el partido aprobó previamente la reforma que estableció el nuevo esquema de registro.

Morena responde a filtración de datos con nuevas exigencias de seguridad

Tras los reportes de usuarios que detectaron fallas en el sistema de registro de Telcel, la senadora de Morena, Jesús Lucía Trasviña Waldenrath, presentó un punto de acuerdo en el Senado para exigir mayor vigilancia y controles sobre el manejo de datos personales en los servicios de telecomunicaciones.

Aunque Telcel negó una filtración masiva y aseguró que la situación fue corregida de manera inmediata, el incidente generó preocupación pública y presión política.

Morena, junto con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, ahora impulsa auditorías y estándares técnicos más estrictos para evitar que se repitan este tipo de vulneraciones.

La propuesta reconoce que el registro de líneas implica el manejo de información altamente sensible, como CURP, RFC y correos electrónicos, por lo que subraya la necesidad de fortalecer los sistemas de resguardo de datos en todas las compañías telefónicas que operan en el país.

Morena propone reforzar la protección de datos personales con auditorías, cifrado y controles estrictos para las compañías telefónicas.

Lo que propone Morena para proteger los datos personales

Auditorías , verificaciones y supervisión a los sistemas de registro por parte de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno .

Exigir a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones el fortalecimiento de los estándares técnicos de seguridad .

Implementar planes de respuesta inmediata ante incidentes de seguridad o brechas de datos .

Obligar a las empresas telefónicas a adoptar esquemas de privacidad desde el diseño .

Reforzar el cifrado de la información y los controles de acceso mínimo a bases de datos.

Establecer protocolos de notificación obligatoria a los usuarios en caso de vulneraciones.

Impulsar campañas informativas sobre protección de datos y mecanismos de denuncia.

El origen de la medida: el anuncio de Claudia Sheinbaum

El registro obligatorio de líneas móviles comenzó el 9 de enero de 2026, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara formalmente la implementación del nuevo padrón nacional de usuarios de telefonía.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la implementación del registro obligatorio de líneas móviles en México.

La estrategia establece que cada número telefónico, tanto de prepago como de plan, debe vincularse a una identificación oficial vigente y a la CURP del titular.

De acuerdo con el gobierno federal y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, el objetivo central es ordenar la titularidad de las líneas y fortalecer la capacidad del Estado para investigar delitos como extorsión, secuestro y fraude telefónico, prácticas que con frecuencia se cometen mediante números no identificados.

Desde su anuncio, la medida generó debate por los riesgos a la privacidad, advertencias que fueron expuestas durante la discusión legislativa, pero que no impidieron que Morena y sus aliados aprobaran la reforma.

¿Por qué se está haciendo el registro obligatorio de celulares?

Las autoridades federales argumentan que contar con un padrón actualizado permitirá cerrar espacios a la delincuencia y facilitar la trazabilidad de llamadas utilizadas para cometer ilícitos.

Las autoridades argumentan que un padrón actualizado permitirá cerrar espacios a la delincuencia y facilitar la trazabilidad de llamadas utilizadas para cometer ilícitos.

Sin embargo, especialistas en seguridad digital han señalado que cualquier política de recabación masiva de datos debe ir acompañada de garantías técnicas sólidas.

La reciente vulnerabilidad detectada en Telcel reforzó estas preocupaciones. Usuarios en redes sociales recordaron que durante la discusión de la reforma ya se había advertido sobre los riesgos de centralizar información personal sin contar con mecanismos de protección robustos.

Analistas señalan que las acciones de Morena buscan ahora corregir omisiones detectadas tras la puesta en marcha del registro.

¿Qué deberán hacer ahora los usuarios y las compañías telefónicas?

Con la entrada en vigor del registro obligatorio, las compañías y los usuarios deberán cumplir con nuevos lineamientos:

Registrar cada línea telefónica antes del 30 de junio de 2026 para evitar la suspensión del servicio .

Vincular el número a una CURP válida y a una identificación oficial vigente .

Realizar el trámite en línea o de forma presencial en centros autorizados.

Respetar el límite máximo de líneas permitidas por persona física.

Mantener la información actualizada para evitar bloqueos automáticos .

Las empresas deberán garantizar portales seguros, con cifrado robusto y auditorías constantes.

El debate sobre el registro obligatorio de celulares continúa abierto. Mientras el gobierno insiste en sus beneficios para la seguridad pública, la reciente polémica deja claro que la protección de los datos personales será un factor clave para la confianza ciudadana en esta nueva política.