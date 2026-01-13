Registro de celulares 2026: qué hacer si no soy el titular de mi línea

A partir de enero, quienes tengan celular deberán asociar sus números a su identidad validada para conservar su servicio y acceder a llamadas, mensajes y datos sin interrupción (Imagen ilustrativa Infobae)

A partir del 9 de enero de 2026, entraron en vigor en México los nuevos lineamientos del registro obligatorio de líneas móviles, una medida impulsada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) cuyo objetivo es erradicar el uso anónimo de teléfonos celulares.

Esta política exige a todos los usuarios asociar sus líneas a una identidad plenamente verificada, como parte de un esfuerzo nacional para reforzar la seguridad, la trazabilidad y fomentar el uso responsable de los servicios de telecomunicación.

Aquellas líneas que no cumplan con el procedimiento de identificación serán suspendidas, con la consiguiente pérdida temporal de llamadas, mensajes y acceso a datos móviles, según los lineamientos de la autoridad publicados en Infobae.

Dentro de las nuevas condiciones, la posibilidad de consultar las líneas móviles registradas a nombre de cada usuario estará habilitada a partir del 7 de febrero de 2026.

Mediante un Portal de Consulta, y utilizando los datos CURP y RFC, se podrá verificar la situación de cada número vinculado, con el fin de garantizar la transparencia del proceso.

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones implementará los nuevos lineamientos de registro de líneas móviles a partir del 9 de enero de 2026. (Imagen ilustrativa)

Cómo registrar mi celular si no soy titular de la línea

Si tu no eres el titular de tu línea no debes preocuparte, ya que el registro distingue entre titular y persona usuaria.

Títular: persona física o moral cuyo nombre está vínculado a una o más líneas telefónicas

Persona usuaria: persona física que usa una o más líneas telefónicas sin que necesariamente sea titular.

En este sentido, las compañías han señalado que la vinculación se hará con la persona usuaria de la línea y no con el títular, por lo que unicamente son necesarios los documentos de la persona usuaria.

Esto se debe a que la vinculación será del número de la línea con la persona que la usa sin que necesariamente sea el mismo que el titular.

Las líneas móviles no identificadas serán suspendidas temporalmente, lo que impedirá llamadas, mensajes y acceso a datos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo llevar a cabo el registro de mi célular

La empresa Telcel comunicó que el registro podrá realizarse sin costo, ya sea de manera presencial en sus Centros de Atención o a través del portal oficial www.telcel.com/vinculatulinea.

Para la modalidad presencial será necesario presentar una identificación oficial vigente mientras que el proceso digital exigirá la carga de una imagen clara una identificación oficial y la realización de una “selfie” a modo de prueba de vida, con el objetivo de corroborar la correspondencia entre el titular y la documentación presentada.

La empresa reiteró que el trámite no tendrá costo y enfatizó la importancia de cumplir con el registro dentro de los plazos establecidos para evitar la suspensión del servicio, asegurando la continuidad en el acceso a llamadas, mensajes y datos móviles.

Con este cambio normativo, el país se suma a la tendencia internacional de fortalecer el control sobre el uso de las telecomunicaciones como herramienta para combatir el crimen y elevar los estándares de seguridad.

El cumplimiento oportuno de estos requisitos permitirá a los usuarios mantener activas sus líneas y alinearse con la nueva regulación que regirá en México a partir del segundo semestre de 2026.