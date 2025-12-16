México

Registro Telcel: esta es la fecha límite para los usuarios de línea telefónica

Este trámite será de carácter obligatorio próximamente

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en México, este padrón de telefonía entrará en vigor a partir de 2026.

Los usuarios que deseen mantener una línea Telcel deberán obligatoriamente vincular su número de teléfono con una identificación oficial con fotografía y su CURP.

La fecha límite para hacer el registro Telcel de la línea telefónica será el 7 de enero de 2026; sin embargo, serán suspendidas las líneas que no cuenten con este trámite al 26 de junio.

Cómo registrar mi línea Telcel

El trámite puede realizarse en Centros de Atención a Clientes o mediante modalidad remota.

Entre los documentos aceptados para acreditar la identidad del titular se encuentran:

  • la credencial para votar (INE)
  • el pasaporte vigente
  • Documento Nacional de Identidad (CURP Biométrica)
REUTERS/Edgard Garrido
REUTERS/Edgard Garrido

En el caso de ciudadanos extranjeros, las opciones de identificación se restringen a:

  • pasaporte vigente
  • CURP temporal para extranjeros.

El proceso también prevé que para registrar una línea de menores de edad, la vinculación debe realizarse usando los datos de identificación oficial del tutor.

Es importante recordar que para la modalidad remota se necesita una selfie para comprobar la identidad.

Quiénes deben hacer el registro de usuarios de telefonía móvil

El registro será obligatorio para todas las personas, sin excepción, que cuenten con un número de celular en México, e incluye tanto tarjetas SIM físicas como eSIM virtuales.

También se prevé que las compañías de telefonía colaboren informando y notificando a los usuarios cuando inicie el proceso oficial de registro, enviando mensajes por SMS o correo electrónico.

La expectativa es que esta estructura permita una mayor trazabilidad de llamadas y mejore la protección ante delitos asociados al uso ilícito de líneas telefónicas.

La CRT establece nuevas normas
La CRT establece nuevas normas para fortalecer la seguridad y transparencia en la telefonía móvil.

Qué es el registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil

Su propósito principal es identificar cada línea móvil a través de la vinculación obligatoria con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación oficial vigente.

De igual manera, reforzar la capacidad de rastreo en casos de delitos de alto impacto, como fraudes y extorsiones.

El Padrón de Telefonía es gestionado bajo la supervisión y regulaciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Su funcionamiento contempla la integración de los datos de las líneas de telefonía móvil —tanto las SIM físicas como las eSIM virtuales— que sean operadas o comercializadas en México, sin importar si son adquiridas en territorio nacional o en el extranjero.

Qué pasa si no hago mi registro

En el caso de Telcel, la empresa suspenderá las líneas que no estén registradas al 26 de junio.

El Pleno de la CRT
El Pleno de la CRT votó por unanimidad los lineamientos, tras incorporar observaciones de la consulta pública. (CUartoscuro)

Dicha suspensión se realizará el 30 de junio de 2026.

La empresa Movistar aún no ha dado a conocer su método de registro.

Por parte de AT&T, se cuenta con tres intentos para realizar el registro remoto en el padrón, en caso de cometer errores, el usuario deberá acudir a un centro de atención a clientes.

A partir del 06 de febrero de 2026 se pondrá a disposición de todos nuestros usuarios un Portal de Consulta en el que podrás validar si existe alguna línea vinculada con tu CURP (Personas Físicas) o RFC (Personas Morales).

Temas Relacionados

TelcelRegistro línea telefónicamexico-noticias

Más Noticias

Los principales errores que se comenten al tomar colágeno y que afectan su absoción

Elegir suplementos de colágeno sin información clara sobre su composición puede afectar negativamente los resultados esperados

Los principales errores que se

Así operarán Centros de Verificación de CDMX durante temporada de Navidad y Año Nuevo este 2025

La Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México llamó a los capitalinos a tomar previsiones para realizar sus respectivos trámites

Así operarán Centros de Verificación

Línea 3 del Metro CDMX: menor de edad es trasladada a un hospital tras sufrir caída en la estación Viveros

Personal del STC y elementos de la SSC auxiliaron a la joven que tuvo un percance

Línea 3 del Metro CDMX:

Noroña celebra haber recibido su Pensión del Bienestar y comparte su emoción

El senador cumplió 65 años en 2025, requisito indispensable para acceder a este apoyo federal

Noroña celebra haber recibido su

Yolanda Andrade sufre recaída y es ingresada de emergencia al hospital: “Esperemos que la libre”

El reciente ingreso de la presentadora a un hospital ha encendido las alarmas, especialmente después de su emotivo regreso a la televisión y las revelaciones sobre su diagnóstico

Yolanda Andrade sufre recaída y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Hallan culpable a un hombre

Hallan culpable a un hombre franco-colombiano por lavado de más de 300 millones de dólares y ligado al Cártel de Sinaloa

Asesinaron a tres personas y las dejaron al interior de una camioneta en Morelia, Michoacán

Vincularon a proceso a “El Mambo”, presunto asesino señalado como objetivo de alta peligrosidad en Sonora

Ejército Mexicano destruyó un plantío de marihuana localizado en El Ranchito, Culiacán

Caen seis personas en límites entre Colima y Michoacán: investigan si están ligadas con coche bomba de Coahuayana

ENTRETENIMIENTO

Yolanda Andrade sufre recaída y

Yolanda Andrade sufre recaída y es ingresada de emergencia al hospital: “Esperemos que la libre”

Filtran a Consuelo Duval como primera habitante de La Casa de los Famosos México 4

Michaela Bisogno queda fuera de ‘Matilda’, el musical donde Jaime Camil será ‘Tronchatoro’

La Granja VIP: sigue en vivo la noche de asamblea hoy 15 de diciembre

Recuerdan a León Serment, el caso de cineasta asesinado por su hijo que cimbró a México, tras muerte de Rob Reiner

DEPORTES

Calendario del Clausura 2026 Liga

Calendario del Clausura 2026 Liga MX: revelan fecha del inicio del torneo previo al Mundial y sin Play In

Nahuel Guzmán protagoniza incómodo momento durante la final Toluca vs Tigres: así reaccionó la afición

Captan a Chino Huerta en Monterrey: ¿Regresará a la Liga MX para 2026?

Captan a Luis Chávez en las gradas del Nemesio Diez para disfrutar la final de la Liga MX entre Toluca y Tigres

Cruz Azul Femenil hace oficial su mudanza a Cuernavaca