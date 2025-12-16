Registro Telcel: esta es la fecha límite para los usuarios de línea telefónica

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ya se creó el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil en México, este padrón de telefonía entrará en vigor a partir de 2026.

Los usuarios que deseen mantener una línea Telcel deberán obligatoriamente vincular su número de teléfono con una identificación oficial con fotografía y su CURP.

La fecha límite para hacer el registro Telcel de la línea telefónica será el 7 de enero de 2026; sin embargo, serán suspendidas las líneas que no cuenten con este trámite al 26 de junio.

Cómo registrar mi línea Telcel

El trámite puede realizarse en Centros de Atención a Clientes o mediante modalidad remota.

Entre los documentos aceptados para acreditar la identidad del titular se encuentran:

la credencial para votar (INE)

el pasaporte vigente

Documento Nacional de Identidad (CURP Biométrica)

En el caso de ciudadanos extranjeros, las opciones de identificación se restringen a:

pasaporte vigente

CURP temporal para extranjeros.

El proceso también prevé que para registrar una línea de menores de edad, la vinculación debe realizarse usando los datos de identificación oficial del tutor.

Es importante recordar que para la modalidad remota se necesita una selfie para comprobar la identidad.

Quiénes deben hacer el registro de usuarios de telefonía móvil

El registro será obligatorio para todas las personas, sin excepción, que cuenten con un número de celular en México, e incluye tanto tarjetas SIM físicas como eSIM virtuales.

También se prevé que las compañías de telefonía colaboren informando y notificando a los usuarios cuando inicie el proceso oficial de registro, enviando mensajes por SMS o correo electrónico.

La expectativa es que esta estructura permita una mayor trazabilidad de llamadas y mejore la protección ante delitos asociados al uso ilícito de líneas telefónicas.

La CRT establece nuevas normas para fortalecer la seguridad y transparencia en la telefonía móvil.

Qué es el registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil

Su propósito principal es identificar cada línea móvil a través de la vinculación obligatoria con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y una identificación oficial vigente.

De igual manera, reforzar la capacidad de rastreo en casos de delitos de alto impacto, como fraudes y extorsiones.

El Padrón de Telefonía es gestionado bajo la supervisión y regulaciones de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

Su funcionamiento contempla la integración de los datos de las líneas de telefonía móvil —tanto las SIM físicas como las eSIM virtuales— que sean operadas o comercializadas en México, sin importar si son adquiridas en territorio nacional o en el extranjero.

Qué pasa si no hago mi registro

En el caso de Telcel, la empresa suspenderá las líneas que no estén registradas al 26 de junio.

Dicha suspensión se realizará el 30 de junio de 2026.

La empresa Movistar aún no ha dado a conocer su método de registro.

Por parte de AT&T, se cuenta con tres intentos para realizar el registro remoto en el padrón, en caso de cometer errores, el usuario deberá acudir a un centro de atención a clientes.

A partir del 06 de febrero de 2026 se pondrá a disposición de todos nuestros usuarios un Portal de Consulta en el que podrás validar si existe alguna línea vinculada con tu CURP (Personas Físicas) o RFC (Personas Morales).