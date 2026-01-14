Bonos sin depósito para casinos online 2026, según apuestas-deportivas.es

¿Existen sitios casas de apuestas con bonos de casino sin depósito? Te lo contamos en este artículo.

Según el análisis de apuestas-deportivas.es, los bonos de casino sin depósito figuran entre los más codiciados por los apostadores, aunque encontrarlos suele resultar una tarea compleja. En esta guía, la firma europea realizó un relevamiento de los mejores casinos online para conocer si actualmente ofrecen un bono de bienvenida sin necesidad de depósito.

¿Qué es un bono sin depósito?

Un bono de bienvenida sin depósito es, básicamente, una bonificación que brinda una casa de apuestas en línea para probar su plataforma sin necesidad de poner dinero propio en la cuenta.

Es decir, el operador te da un crédito inicial para que vivas la experiencia real, pero sin arriesgar dinero de tu bolsillo. Por supuesto, el bono de casino sin depósito impone sus términos y condiciones para que puedas disfrutar del regalo.

Top Bonos sin depósito en México

De acuerdo con la empresa internacional apuestas-deportivas.es, en México existen bonos de casino sin depósito y los usuarios mayores de 18 años pueden acceder a gratificaciones ofrecidas por dos de las casas de apuestas más importantes del país. Para facilitar la búsqueda, el grupo internacional de apuestas deportivas indica cuáles son los sitios donde es posible reclamar una bonificación al momento de registrarse.

Bono sin depósito en casino Sportiumbet:

Según la firma española, uno de los mejores bonos de casino sin depósito disponibles es el que ofrece este operador. Al completar el registro, el usuario recibe un bono de bienvenida de $500 MXN gratis para utilizar en el casino. De acuerdo al grupo, este beneficio se puede aprovechar en los juegos Spaceman y Gates of Sportium, una vez validados el correo electrónico y el número de teléfono.

Excelentes alternativas en México (con depósito mínimo)

apuestas-deportivas.es señala que los apostadores mexicanos cuentan con la posibilidad de elegir otras bonificaciones en diversas casas de apuestas, que ofrecen dinero extra a partir de un depósito mínimo accesible. Según el grupo internacional de apuestas deportivas, estas ofertas resultan tan atractivas como los bonos de casino sin depósito, motivo por el cual también consideran relevante mencionarlas.

Bono casino Winpot

Según el análisis de la firma europea, el casino online Winpot otorga a sus nuevos clientes $500 MXN gratisy duplica el primer depósito hasta $10.000 MXN, monto que puede utilizarse en la sección casino o en slots. La empresa internacional aclara que, para acceder a esta oferta, es necesario realizar un depósito a partir de $80 MXN.

Bono casino 1xbet

De acuerdo con el análisis de la firma de apuestas deportivas, esta propuesta no se limita a un simple bono, sino que constituye un paquete de bienvenida especialmente dirigido a los nuevos clientes mexicanos. En total, la empresa internacional indica que 1xBet ofrece$40,000 MXN y 150 FS de manera escalonada. Para acceder a la oferta completa, la firma aclara que es necesario realizar un depósito mínimo de $200 MXN en el primer ingreso y recargar al menos $300 MXN desde el segundo hasta el cuarto depósito.

Ofertas de bonos sin depósito en Chile

Según la evaluación del grupo internacional de apuestas deportivas apuestas-deportivas.es, en Chile existe una interesante cantidad de casas de apuestas disponibles. Sin embargo, la firma europea señala que no identificaron casinos online confiables que ofrezcan bonos sin depósito. Por eso, seleccionaron siete sitios que cuentan con promociones accesibles mediante recargas mínimas, destinadas a usuarios chilenos mayores de 18 años.

Bono casino Betano (con depósito mínimo)

apuestas-deportivas.es indica que quienes se registran por primera vez en Betano Chile pueden acceder a un beneficio del 100% sobre el primer depósito, hasta $200,000 CLP. Agrega que, tras abrir una cuenta, el cliente debe efectuar un depósito mínimo de $5.000 CLP dentro de los siete días posteriores al registro para recibir la oferta.

Bono casino 1xbet

La firma europea apuestas-deportivas.es señala que, al igual que ocurre en otros países, 1xbet no dispone de bonos de casino sin depósito para usuarios en Chile. Sin embargo, destaca que este operador ofrece un paquete de bienvenida para casino considerado muy atractivo, con la posibilidad de recibir hasta $1,400,000 CLP más 150 FS.

Según detalla el grupo internacional de apuestas deportivas, las bonificaciones se otorgan con los cuatro primeros depósitos: el primero debe ser de al menos $9.000 CLP, mientras que para el tercero y el cuarto, la recarga válida comienza a partir de $14.000 CLP.

Bono casino Betsson

De acuerdo con el análisis de la firma española, Betsson ofrece a los jugadores chilenos la posibilidad de acceder a una bonificación de hasta $400,000 CLPjunto a 200 giros gratis. Esta oferta puede utilizarse tanto en casino como en Live Casino. El grupo internacional precisa que el depósito mínimo exigido por los términos y condiciones es de $10.000 CLP.

Bono casino Jugabet

La empresa internacional apuestas-deportivas.es resalta el paquete de bienvenida de Jugabet, que consideran especialmente completo para nuevos usuarios. La oferta total asciende al 275% hasta $1,500,000 CLP, junto a 375 giros gratis distribuidos en los cinco primeros depósitos. Los depósitos mínimos son de $5.000 CLP; la firma recomienda verificar los términos y condiciones de cada bono para aprovecharlos al máximo.

Bono casino Coolbet

Según lo informado por la firma europea, en Coolbet, con un depósito mínimo de $5.000 CLP, los usuarios pueden activar cualquiera de las promociones vigentes. Es posible optar por $25,000 CLP de regalo o una bonificación del 100% hasta $150.000 CLP.

Bono casino Megawin

El grupo internacional de apuestas deportivas destaca que la casa de apuestas Megawinmultiplica los 3 primeros depósitos hasta $1,800,000 CLP y otorga, además, 150 free spins. Para acceder a cada oferta, se debe depositar desde $5.000 CLP en el primer depósito y a partir de $10.000 CLP en el segundo y tercer depósito. La firma recomienda verificar los requisitos de cada bono que integra el paquete de bienvenida.

Bono casino LeoVegas

La firma española apuestas-deportivas.es considera que el bono de bienvenida de LeoVegas se encuentra entre los más generosos disponibles en Chile. Los clientes que se registran por primera vez pueden reclamar hasta $850.000 CLP más 50 tiradas gratis, o bien $850.000 CLP y hasta $15.000 CLP para casino en vivo. En ambos casos, la recarga mínima exigida es de $4.000 CLP, según detalla la empresa internacional.

Bonos sin depósito verificados en Colombia

La empresa internacional apuestas-deportivas.es advierte que en Colombia resulta aún más laborioso encontrar bonos de casino sin depósito. De hecho, obtener beneficios exclusivos para esa sección es difícil, ya que la mayoría de las casas de apuestas priorizan ofertas para deportes. Sin embargo, según detalla la firma europea, han logrado identificar algunas alternativas destacadas.

Bono casino Wplay

La firma señala que en Wplay los jugadores que abren una cuenta en este casino online pueden recibir $108.000 COP sin requisito de depósito, tras verificar la cuenta con su número de teléfono. El crédito está disponible únicamente para juegos seleccionados.

Bono casino Luckia

En el caso de Luckia, el grupo internacional de apuestas deportivas precisa que los nuevos usuarios pueden llevarse el 100% de su primer depósito hasta $250.000 COP, destinado a apuestas de casino. El depósito mínimo solicitado por esta promoción es de $1.000 COP.

Bono casino Stake

De acuerdo con el análisis de la firma española, Stake presenta una doble oferta para que los nuevos clientes prueben las distintas secciones de la plataforma. El operador otorga $100.000 COP, divididos entre $50.000 COP en apuestas gratis y $50.000 COP en créditos para casino.

El grupo internacional aclara que el depósito mínimo requerido para recibir este beneficio puede resultar elevado, pero representa una opción atractiva. El cliente debe recargar $100.000 COP para duplicar el depósito.

Bono casino Betplay

Respecto a Betplay, apuestas-deportivas.es destaca que existen bonos de casino sin depósito, aunque son exclusivos para clientes de Aviator que participan en campañas específicas, lo que convierte a esta oferta en una de las más selectivas del mercado.

Bono casino Betsson

Según la firma europea, Betsson presenta una promoción diferente al resto: se puede obtener hasta $1.000.000 COP en bono y un 50% de reembolso en Spaceman. Para acceder a la oferta, es necesario depositar y jugar un mínimo de $50.000 COP en casino o $250.000 COP en casino en vivo. La empresa internacional detalla que esta promoción puede reclamarse hasta 100 veces, con un tope de $500.000 en casino o casino en vivo.

Bono casino Sportium

Por último, la investigación de apuestas-deportivas.es indica que Sportium dispone de un bono de bienvenida para casino equivalente a $20.000 COP gratis, y además ofrece la devolución del IVA con un bono igual al valor del depósito. El valor mínimo de recarga exigido es a partir de $20.000 COP.

Ofertas en Argentina:

La firma europea apuestas-deportivas.es informa que, por el momento, no encontraron casinos online que ofrezcan un bono sin depósito en la Argentina. Sin embargo, seleccionaron cuatro sitios que, si bien no cuentan actualmente con una bonificación gratuita, disponen de bonos de bienvenida que requieren un depósito mínimo, lo que los convierte en opciones casi equivalentes a un regalo.

Excelentes alternativas en Argentina (con depósito mínimo)

Bono casino bplay:

De acuerdo con el grupo internacional de apuestas deportivas, bplay es un casino online que brinda promociones especiales en su sección de casino. Al abrir una cuenta en el sitio, es posible acceder al 100% del primer depósito hasta $500,000 ARS.

La empresa internacional sugiere considerar los siguientes requisitos principales para aprovechar el bono:

Depósito mínimo: $500 ARS

Validez: CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba y Jujuy

Bono casino Betsson:

En cuanto al bono de casino Betsson, apuestas-deportivas.es detalla que otorga el 100% del primer depósito hasta $350.000 ARS para disfrutar de los slots destacados del sitio. Si bien este operador, al igual que otros casinos en línea mencionados, no ofrece actualmente bonos de casino sin depósito, sí presenta una alternativa con un depósito inicial bajo.

Para acceder al bono de bienvenida, la firma aclara que es necesario cumplir con estas condiciones:

Depósito mínimo: $500 ARS

Validez: CABA, Provincia de Buenos Aires y Córdoba

Ofertas en Perú:

Según apuestas-deportivas.es, los jugadores peruanos pueden acceder —aunque no con mucha facilidad— a bonos de casino sin depósito. El grupo internacional identificó las mejores ofertas actualmente disponibles para usuarios mayores de 18 años con residencia en Perú:

Bonos sin depósito verificados en Perú

Bono casino Te apuesto

La empresa internacional señala que, al registrarse en Te Apuesto Perú, los usuarios reciben S/60 en apuesta gratis, además de 60 giros gratis. Cada giro tiene un valor de S/0,20 y puede utilizarse únicamente en determinados juegos del proveedor Pragmatic Play.

Excelentes alternativas en Perú (con depósito mínimo)

Bono casino Betano

En el caso de Betano, apuestas-deportivas.es informa que es posible obtener 60 giros gratis de S/1,00 cada uno para el juego Piranha Pays. Para acceder a este beneficio, luego del registro y verificación de cuenta, se requiere depositar al menos S/60 en la cuenta de juegos.

Bono casino Stake

El grupo internacional de apuestas deportivas indica que los nuevos jugadores peruanos de Stake pueden reclamar un bono de bienvenida de S/50 en apuesta gratis y S/50 para casino. Para acceder a la gratificación, se debe abrir una cuenta y realizar una recarga mínima de S/100.

Bono casino 1xbet

Respecto a 1xbet Perú, la firma europea destaca que la plataforma ofrece un catálogo completo de juegos de casino y slots desarrollados por proveedores internacionales. Sin embargo, actualmente no identificaron bonos de casino sin depósito dentro de esta casa de apuestas.

Bono casino Retabet

Por último, apuestas-deportivas.es menciona que Retabet ofrece un bono de bienvenida que consiste en 50 giros gratis con el primer depósito, destinados a determinados tragamonedas de Pragmatic Play. El depósito mínimo para acceder a esta promoción es de apenas S/10.

Cómo liberar un bono sin depósito

La firma europea apuestas-deportivas.es explica que los mejores bonos de casino sin depósito o con un depósito mínimo presentan requisitos propios, por lo que existen puntos básicos que conviene conocer y respetar para acceder a la promoción:

Rollover : según el grupo internacional, es la cantidad de veces que se debe invertir el bono o el depósito. En algunos operadores, se exige apostar tanto la recarga como el valor de la bonificación.

Plazo : la empresa internacional advierte que los bonos de bienvenida de casino sin depósito tienen un vencimiento definido, por lo cual resulta importante respetar los plazos establecidos.

Contribución del juego : dependiendo del casino online, cada juego contribuye en un porcentaje distinto al cumplimiento del rollover. Por eso, es fundamental conocer cuánto aporta cada título en esa condición.

Validez: cada plataforma opera bajo distintas jurisdicciones, así que apuestas-deportivas.es recomienda corroborar si tanto la plataforma como la oferta están habilitadas en el país de residencia.

En que juegos de casino puedes aprovechar tu bono sin depósito

Según el análisis del grupo internacional de apuestas deportivas, todos los casinos que ofrecen bonos de bienvenida gratis sin depósito seleccionan los juegos en los que se puede utilizar el crédito promocional. De forma general, estos suelen ser los más populares:

Tragamonedas con bono de bienvenida sin depósito.

Juegos de mesa en vivo.

Ruletas

Póker y video póker

Blackjack

Baccarat

Preguntas frecuentes

¿Los bonos sin depósito tienen vencimiento?

Sí, todos los bonos de bienvenida disponen de un plazo máximo para ser reclamados y utilizados en los juegos seleccionados, aclara la firma europea.

¿Los bonos sin depósito de casino son sólo para nuevos usuarios?

Generalmente, los bonos de bienvenida de casino se destinan a quienes realizan la inscripción en el sitio por primera vez y desean experimentar el servicio, según detalla apuestas-deportivas.es.

¿Qué casas de apuestas te dan bonos sin depósito?

Existen varias casas de apuestas que otorgan bonos sin depósito en diferentes países. La firma española señala que España es el país donde más fácilmente se encuentran este tipo de promociones, mientras que en Latinoamérica la oferta es más limitada, aunque también hay sitios que la incluyen.

¿Los bonos de casino son dinero real?

No, los bonos de casino funcionan como créditos ficticios. Se pueden convertir en dinero real únicamente si se cumplen las bases y condiciones de la promoción, precisa el grupo internacional.

¿Todas las apuestas cuentan con bonos sin depósito?

No todas las apuestas ni todos los juegos están incluidos en las promociones sin depósito; algunos títulos quedan excluidos, según la información de apuestas-deportivas.es.

¿Qué casinos online ofrecen bonos sin depósito?

Se trata de una oferta poco frecuente, pero operadores como Wplay en Colombia o plataformas como Gran Madrid y Sportium en España la han ofrecido en determinadas oportunidades, destaca la firma europea.

¿Qué hago si no encuentro bonos sin depósito en mi país?

En caso de no haber ofertas sin depósito en el país de residencia, la mejor alternativa es optar por bonos de bienvenida con un requisito de depósito bajo, que permiten jugar arriesgando una cantidad mínima de dinero, recomienda el grupo internacional de apuestas deportivas.

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía.