“A EEUU le conviene la unión con México para enfrentar a China”: Sheinbaum defendió el T-MEC

La presidenta dijo estar convencida de que se mantendrá la relación comercial entre ambas naciones

Sheinbaum confía en que México
Sheinbaum confía en que México mantendrá la relación comercial con EEUU. | Presidencia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la vigencia del Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), al afirmar que mantener la relación comercial actual “le conviene” al gobierno estadounidense para la “competencia económica con otros países”, como China.

Esto, luego de que ayer el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su país “no necesita” el T-MEC, calificándolo de “irrelevante”.

Al ser cuestionada sobre las declaraciones del mandatario estadounidense en su conferencia mañanera de hoy, Sheinbaum Pardo dijo estar “convencida de que va a seguir la relación comercial con Estados Unidos”, señalando que las economías de los tres países que conforman el tratado “están muy integradas” en diversos rubros, entre los que destacó la producción de autos.

Asimismo, destacó que los empresarios estadounidenses son quienes “más defienden” el T-MEC y que incluso, recientemente una compañía norteamericana adquirió una empresa de transformadores en México “por un monto muy significativo”, lo cual consideró una señal de “que hay confianza en el país”.

“Nuestras economías están muy interrelacionadas, muy integradas, la economía de Canadá, Estados Unidos y México, pero vamos a referirnos a Estados Unidos, quienes más defienden el tratado son los empresarios estadounidenses, los que más, por supuesto México también. ¿Por qué? por que hay una integración muy grande, ellos tienen muchísimas plantas de producción, no solo de autos sino de muchísimos temas”, puntualizó en Palacio Nacional.

