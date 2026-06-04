México

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este miércoles

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Guardar
Google icon
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)
El AICM suma cientos de miles de vuelos con millones de pasajeros, los retrasos y las cancelaciones son inevitables (Infobae)

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM) es el más grande de México y uno de los más importantes de América Latina. Debido a la gran cantidad de vuelos que se registran todos los días, las afectaciones en el servicio son inevitables.

Es por eso que el AICM publica en vivo el estatus de cada uno de sus vuelos, si se encuentran a tiempo, si ya despegaron, pero sobre todo si fueron cancelados o demorados.

PUBLICIDAD

Aquí están los vuelos que fueron cancelados y que se encuentran demorados en el aeropuerto de la Ciudad de México al corte de las 18:00 horas del 3 de junio.

Los vuelos cancelados y retrasados hoy

AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)
AICM transporta a millones de pasajeros cada mes (Cuartoscuro)

Si quieres revisar el estado del resto de los vuelos del AICM, puedes hacerlo en tiempo real al siguiente enlace oficial https://www.aicm.com.mx/vuelos y buscar por número de vuelo, aerolínea o ciudad de llegada o destino.

PUBLICIDAD

¿Vuelo cancelado o demorado? Estos son tus derechos

Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)
Si sufres de algún retraso o cancelación de tu vuelo, las aerolíneas deben compensarte (Cuartoscuro)

Ante un caso de vuelo cancelado o demorado, los pasajeros cuentan con una serie de derechos mínimos que deben ser respetados por todas las aerolíneas que operan en territorio nacional, así lo señala la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Si tu vuelo fue retrasado por más de una hora, pero menor a cuatro horas, la aerolínea debe proporcionar como mínimo descuentos para vuelos posteriores hacia el mismo destino y/o alimentos o bebidas.

En el caso que el vuelo se haya demorado por más de dos horas, pero menos de cuatro horas, el descuento que te ofrezca la aerolínea no debe estar por debajo del 7.5% del valor del boleto.

Sin embargo, si tu vuelo registra más de cuatro horas de retraso o fue cancelado, la aerolínea debe ofrecerte alguna de las siguientes opciones:

El reintegro del precio del boleto, más una indemnización que no puede ser menor al 25% del valor del vuelo.

Un lugar en el primer vuelo disponible, alimentos y, en su caso, alojamiento y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto.

Un boleto para el mismo destino en una fecha posterior, más una indemnización que no puede ser inferior al 25% del precio del boleto.

Cabe mencionar que estas son las obligaciones mínimas de las aerolíneas, sin embargo, cada una de estas tiene sus propias indemnizaciones que debes consultar según sea el caso.

La Profeco se encuentra presente en cada aeropuerto, incluido en el AICM. Acércate a ellos en caso de que necesites información alguna irregularidad sobre tu vuelo y la aerolínea.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Últimas actualizacionesVuelos afectados en MéxicoVuelos afectados AICM

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los desconocidos beneficios de los quelites para incrementar la microbiota

Estas plantas comestibles aportan fibra, antioxidantes y compuestos que favorecen el equilibrio bacteriano, además de mantener vivas recetas mexicanas presentes en sopas, guisos, ensaladas y preparaciones de todos los días

Estos son los desconocidos beneficios de los quelites para incrementar la microbiota

Temblor hoy 3 de junio en México: se registró un microsismo en la CDMX

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 3 de junio en México: se registró un microsismo en la CDMX

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 03 de junio

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 03 de junio

La CNTE podría retomar el control total de la repartición de las plazas de los maestros: qué implicaría este nuevo cambio para la educación en México

Mario Delgado dio a conocer la propuesta hecha al magisterio para buscar frenar las protestas que mantienen en CDMX a solo unos días del Mundial

La CNTE podría retomar el control total de la repartición de las plazas de los maestros: qué implicaría este nuevo cambio para la educación en México

Fuerzas Especiales del Ejército llegan a reforzar seguridad en Sinaloa

La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a “Los Murciélagos” para fortalecer las acciones contra grupos delictivos que operan en la entidad

Fuerzas Especiales del Ejército llegan a reforzar seguridad en Sinaloa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas Especiales del Ejército llegan a reforzar seguridad en Sinaloa

Fuerzas Especiales del Ejército llegan a reforzar seguridad en Sinaloa

Detienen a Antonio Molina Díaz, hombre ligado a Genaro García Luna, y excoordinador de cárceles federales

Desmantelan en Acapulco red criminal que extorsionaba a prestadores de servicios turísticos

“El Bukanas” y “El Fósil”, hermanos y líderes del huachicol, son procesados por homicidios en Veracruz

El Chapo Guzmán envía nueva carta: reitera su interés en la extradición y pide ser tratado con igualdad

ENTRETENIMIENTO

Cuándo y a qué hora se estrena “México 86”, la película sobre el Mundial con Diego Luna y Karla Souza

Cuándo y a qué hora se estrena “México 86”, la película sobre el Mundial con Diego Luna y Karla Souza

Aarón Mercury tomará talleres para ser jurado en Miss Universo México y descarta tener favorita: “Todas pueden ganar”

El tacvbo Meme del Real regresa al Teatro Metrópolitan: preventa para ‘Otro MeMetropólitan’

Pulp rompe su propio récord con el concierto más largo de su historia en el Palacio de los Deportes

Estos son los precios de los boletos para Rod Stewart en CDMX, Monterrey y Guadalajara

DEPORTES

El técnico que hizo historia: los seis títulos de Jardine con el América en tres años

El técnico que hizo historia: los seis títulos de Jardine con el América en tres años

América confirma la salida de André Jardine: Guillermo Almada podría ser el relevo

Sin Mundial 2026 pero Jordan Carrillo ya tendría su futuro definido

Las mayores polémicas de la historia de los Mundiales: de la Mano de Dios al escándalo arbitral de 2002

¿LaLiga en México? Javier Tebas abre la posibilidad para hacer un partido oficial en territorio mexicano