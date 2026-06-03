CNTE, Madres Buscadoras y padres de los 43: las protestas que amenazan con boicotear el Mundial en CDMX

CNTE, Madres Buscadoras y Padres de los 43, transportistas y campesinos se manifestaran en el marco del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudad de México se ha convertido en el punto principal de las manifestaciones de distintos colectivos y organizaciones que buscan que el Gobierno Federal les brinde respuesta a sus demandas, a medida que se acerca la inauguración del Mundial 2026, las movilizaciones se han intensificado, mientras que la respuesta institucional ha sido criticada por presuntos actos de represión y un llamado al diálogo que no da solución a las problemáticas.

La capital se encuentra en medio de protestas que se han intensificado en las últimas semanas y a siete días de que se lleve a cabo el evento inaugural que atraerá miles de turistas y personas de otros estados, colectivos de madres buscadoras, padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas, así como la CNTE, transportistas y campesinos podrían aprovechar los reflectores internacionales para visibilizar sus demandas.

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CNTE amenaza con quedarse en las calles que rodean al Zócalo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha elevado el tono de sus protestas en los últimos días y tras mesas de diálogo con titulares de distintas dependencias, sus demandas no han sido resueltas, entre sus exigencias se encuentra una solicitud de reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual no se realizará, según sus propias palabras desde Palacio Nacional:

“Considero en este momento que no es pertinente esta reunión... Porque ahí está el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación, que tienen todo… Es decir, no va a cambiar nada si se reúnen conmigo, nada. Ellos tienen toda la confianza de la Presidenta para que puedan llegar a acuerdos con los maestros”.

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Pese a que este 3 de junio Mario Delgado, titular de la SEP, ya presentó una propuesta para llevar a cabo la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), en otras demandas como la abrogración de la Ley del ISSSTE no se han presentado avances.

El plantón que la Coordinadora mantiene en el Zócalo podría extenderse hasta el evento inaugural del Mundial, el próximo 11 de junio y de no ser atendidos se podrían quedar hasta después del 5 de julio, día en el que se llevará a cabo el último partido en la Ciudad de México.

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