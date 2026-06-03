México

CNTE, Madres Buscadoras y padres de los 43: las protestas que amenazan con boicotear el Mundial en CDMX

Las organizaciones y colectivos buscan presionar al gobierno de Sheinbaum para encontrar una solución a sus demandas

Guardar
Google icon
Ilustración en acuarela de una multitud protestando con pancartas frente a una gran Copa Mundial de fútbol dorada, con un balón en primer plano.
CNTE, Madres Buscadoras y Padres de los 43, transportistas y campesinos se manifestaran en el marco del Mundial 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ciudad de México se ha convertido en el punto principal de las manifestaciones de distintos colectivos y organizaciones que buscan que el Gobierno Federal les brinde respuesta a sus demandas, a medida que se acerca la inauguración del Mundial 2026, las movilizaciones se han intensificado, mientras que la respuesta institucional ha sido criticada por presuntos actos de represión y un llamado al diálogo que no da solución a las problemáticas.

La capital se encuentra en medio de protestas que se han intensificado en las últimas semanas y a siete días de que se lleve a cabo el evento inaugural que atraerá miles de turistas y personas de otros estados, colectivos de madres buscadoras, padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, organizaciones de búsqueda de personas desaparecidas, así como la CNTE, transportistas y campesinos podrían aprovechar los reflectores internacionales para visibilizar sus demandas.

PUBLICIDAD

CNTE amenaza con quedarse en las calles que rodean al Zócalo

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha elevado el tono de sus protestas en los últimos días y tras mesas de diálogo con titulares de distintas dependencias, sus demandas no han sido resueltas, entre sus exigencias se encuentra una solicitud de reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, la cual no se realizará, según sus propias palabras desde Palacio Nacional:

Considero en este momento que no es pertinente esta reunión... Porque ahí está el secretario de Educación y la secretaria de Gobernación, que tienen todo… Es decir, no va a cambiar nada si se reúnen conmigo, nada. Ellos tienen toda la confianza de la Presidenta para que puedan llegar a acuerdos con los maestros”.

PUBLICIDAD

Pese a que este 3 de junio Mario Delgado, titular de la SEP, ya presentó una propuesta para llevar a cabo la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), en otras demandas como la abrogración de la Ley del ISSSTE no se han presentado avances.

El plantón que la Coordinadora mantiene en el Zócalo podría extenderse hasta el evento inaugural del Mundial, el próximo 11 de junio y de no ser atendidos se podrían quedar hasta después del 5 de julio, día en el que se llevará a cabo el último partido en la Ciudad de México.

Temas Relacionados

CNTEMadres BuscadorasAyotzinapaCDMXMundial 2026TransportistasCampesinosFIFAClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los desconocidos beneficios de los quelites para incrementar la microbiota

Estas plantas comestibles aportan fibra, antioxidantes y compuestos que favorecen el equilibrio bacteriano, además de mantener vivas recetas mexicanas presentes en sopas, guisos, ensaladas y preparaciones de todos los días

Estos son los desconocidos beneficios de los quelites para incrementar la microbiota

Temblor hoy 3 de junio en México: se registró un microsismo en la CDMX

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy 3 de junio en México: se registró un microsismo en la CDMX

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 03 de junio

Los precios de la mezcla mexicana de petróleo son actualizados diariamente por la página web de Pemex

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 03 de junio

La CNTE podría retomar el control total de la repartición de las plazas de los maestros: qué implicaría este nuevo cambio para la educación en México

Mario Delgado dio a conocer la propuesta hecha al magisterio para buscar frenar las protestas que mantienen en CDMX a solo unos días del Mundial

La CNTE podría retomar el control total de la repartición de las plazas de los maestros: qué implicaría este nuevo cambio para la educación en México

Fuerzas Especiales del Ejército llegan a reforzar seguridad en Sinaloa

La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a “Los Murciélagos” para fortalecer las acciones contra grupos delictivos que operan en la entidad

Fuerzas Especiales del Ejército llegan a reforzar seguridad en Sinaloa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas Especiales del Ejército llegan a reforzar seguridad en Sinaloa

Fuerzas Especiales del Ejército llegan a reforzar seguridad en Sinaloa

Detienen a Antonio Molina Díaz, hombre ligado a Genaro García Luna, y excoordinador de cárceles federales

Desmantelan en Acapulco red criminal que extorsionaba a prestadores de servicios turísticos

“El Bukanas” y “El Fósil”, hermanos y líderes del huachicol, son procesados por homicidios en Veracruz

El Chapo Guzmán envía nueva carta: reitera su interés en la extradición y pide ser tratado con igualdad

ENTRETENIMIENTO

Cuándo y a qué hora se estrena “México 86”, la película sobre el Mundial con Diego Luna y Karla Souza

Cuándo y a qué hora se estrena “México 86”, la película sobre el Mundial con Diego Luna y Karla Souza

Aarón Mercury tomará talleres para ser jurado en Miss Universo México y descarta tener favorita: “Todas pueden ganar”

El tacvbo Meme del Real regresa al Teatro Metrópolitan: preventa para ‘Otro MeMetropólitan’

Pulp rompe su propio récord con el concierto más largo de su historia en el Palacio de los Deportes

Estos son los precios de los boletos para Rod Stewart en CDMX, Monterrey y Guadalajara

DEPORTES

El técnico que hizo historia: los seis títulos de Jardine con el América en tres años

El técnico que hizo historia: los seis títulos de Jardine con el América en tres años

América confirma la salida de André Jardine: Guillermo Almada podría ser el relevo

Sin Mundial 2026 pero Jordan Carrillo ya tendría su futuro definido

Las mayores polémicas de la historia de los Mundiales: de la Mano de Dios al escándalo arbitral de 2002

¿LaLiga en México? Javier Tebas abre la posibilidad para hacer un partido oficial en territorio mexicano