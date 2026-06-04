México

Alacranes en casa durante las lluvias: las alcaldías de la CDMX donde más aparecen y qué hacer si encuentras uno

Las recomendaciones de prevención y atención oportuna minimizan los riesgos para los habitantes

Guardar
Google icon
Primer plano de un alacrán marrón oscuro en un pavimento de adoquines agrietado con hojas secas. Edificios coloniales desenfocados al fondo.
El clima cálido y húmedo puede favorecer la entrada esporádica de alacranes a los hogares de todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras lluvias y el aumento de temperaturas en la Ciudad de México activan la preocupación entre habitantes de distintas zonas por la posible presencia de alacranes dentro de viviendas.

La capital tiene una incidencia baja de picaduras en comparación con estados endémicos, pero existen reportes esporádicos, especialmente en áreas con características naturales propicias para estos arácnidos.

PUBLICIDAD

Entre 2018 y 2022, la Ciudad de México reportó menos de 2,500 casos anuales de intoxicación por picadura de alacrán, de acuerdo con el estudio “Epidemiología del alacranismo en México” realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

De acuerdo con la investigación, la letalidad por picadura de alacrán en la Ciudad de México es prácticamente nula.

Los registros clínicos y estudios académicos atribuyen la mayoría de los encuentros en la capital al Vaejovis mexicanus, una especie nativa del Valle de México cuyo veneno causa molestias leves y no representa un riesgo mortal para personas sanas.

PUBLICIDAD

El calor y las lluvias favorecen la actividad y movilidad de los alacranes

La mayor parte de los reportes de presencia de alacranes ocurre entre marzo y septiembre, coincidiendo con el aumento de la temperatura y la temporada de lluvias.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, estos arácnidos son ectotermos, por lo que su metabolismo y actividad dependen de la temperatura ambiental.

El calor los vuelve más activos, mientras que las lluvias pueden inundar sus madrigueras, forzándolos a buscar refugio en espacios secos y oscuros, como casas, bodegas, clósets o debajo de objetos almacenados.

Durante la época de lluvias, el ciclo reproductivo de los alacranes se intensifica.

Javier Ponce-Saavedra, citado por la Asociación para la Conservación de los Arácnidos, explica que los machos se desplazan más en busca de hembras, lo que provoca un aumento de encuentros accidentales con humanos.

Además, la disponibilidad de alimento también se incrementa tras las lluvias, favoreciendo la movilidad y presencia de estos animales en entornos urbanos.

Un alacrán Vaejovis amarillo rojizo se posa en una roca con grietas en un paisaje desértico, rodeado de cactus pequeños y vegetación seca.
El calor y la lluvia activan a los alacranes, que buscan refugio en espacios secos y oscuros dentro de las casas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alcaldías con condiciones naturales para la presencia de alacranes

De acuerdo con especialistas, los alacranes suelen encontrarse en entornos con piedra, suelos naturales y vegetación, mientras que su presencia es menos frecuente en zonas completamente urbanizadas.

Estudios de la UNAM y reportes de organismos ambientales señalan que Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Coyoacán y Xochimilco concentran hábitats naturales.

En estas alcaldías predominan barrancas, pedregales y zonas de transición entre suelo de conservación y área urbana, entornos que son preferidos por el Vaejovis mexicanus.

Por el contrario, en alcaldías densamente urbanizadas y pavimentadas, como Venustiano Carranza, Iztapalapa o Gustavo A. Madero, los encuentros con alacranes suelen ser accidentales y rara vez se originan en la fauna local.

Los reportes de avistamientos en el Metro CDMX y otros espacios públicos corresponden a eventos aislados, y las autoridades de Protección Civil subrayan que no existe una plaga ni concentración endémica en la ciudad.

Qué hacer si encuentras un alacrán en casa

La Secretaría de Salud y Protección Civil de la CDMX recomiendan revisar la ropa, los zapatos y las toallas antes de usarlos, especialmente si han estado en el piso o almacenados en lugares oscuros.

Mantener limpios los patios, coladeras y áreas de almacenamiento disminuye la probabilidad de que estos arácnidos encuentren refugio.

En caso de encontrar un alacrán, no debe manipularse directamente. Se sugiere atraparlo con un frasco o recipiente y liberarlo lejos de la vivienda.

Primer plano de un alacrán claro sobre un antebrazo humano. Se observa enrojecimiento alrededor del punto de la picadura y gotas de líquido.
La letalidad por picadura de alacrán en la Ciudad de México es prácticamente nula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se presenta una picadura, la persona afectada debe acudir de inmediato a un centro de salud, donde hay tratamiento disponible.

El riesgo de complicaciones graves es bajo en adultos sanos, pero se debe tener especial precaución con niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

La UNAM y las instituciones de salud ratifican que la presencia de especies peligrosas del género Centruroides es prácticamente nula en la CDMX.

La vigilancia y la prevención siguen siendo las herramientas más efectivas para reducir riesgos, especialmente en hogares ubicados cerca de zonas naturales o con condiciones propicias para estos arácnidos.

Temas Relacionados

AlacranesCdmxmexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La CNTE podría retomar el control total de la repartición de las plazas de los maestros: qué implicaría este nuevo cambio para la educación en México

Mario Delgado dio a conocer la propuesta hecha al magisterio para buscar frenar las protestas que mantienen en CDMX a solo unos días del Mundial

La CNTE podría retomar el control total de la repartición de las plazas de los maestros: qué implicaría este nuevo cambio para la educación en México

Fuerzas Especiales del Ejército llegan a reforzar seguridad en Sinaloa

La Secretaría de la Defensa Nacional desplegó a “Los Murciélagos” para fortalecer las acciones contra grupos delictivos que operan en la entidad

Fuerzas Especiales del Ejército llegan a reforzar seguridad en Sinaloa

Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de junio: circulación detenida en la Plaza de la Constitución por el Mundial 2026

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 3 de junio: circulación detenida en la Plaza de la Constitución por el Mundial 2026

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este miércoles

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México da a conocer en tiempo real el estado de todos sus vuelos

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este miércoles

Menos procesos, mayor eficiencia: Gobierno federal reduce los tiempos de respuesta y requisitos en gestión de trámites

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones reportó una histórica simplificación de tiempos de respuesta y reducción de requisitos

Menos procesos, mayor eficiencia: Gobierno federal reduce los tiempos de respuesta y requisitos en gestión de trámites
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fuerzas Especiales del Ejército llegan a reforzar seguridad en Sinaloa

Fuerzas Especiales del Ejército llegan a reforzar seguridad en Sinaloa

Detienen a Antonio Molina Díaz, hombre ligado a Genaro García Luna, y excoordinador de cárceles federales

Desmantelan en Acapulco red criminal que extorsionaba a prestadores de servicios turísticos

“El Bukanas” y “El Fósil”, hermanos y líderes del huachicol, son procesados por homicidios en Veracruz

El Chapo Guzmán envía nueva carta: reitera su interés en la extradición y pide ser tratado con igualdad

ENTRETENIMIENTO

Aarón Mercury tomará talleres para ser jurado en Miss Universo México y descarta tener favorita: “Todas pueden ganar”

Aarón Mercury tomará talleres para ser jurado en Miss Universo México y descarta tener favorita: “Todas pueden ganar”

El tacvbo Meme del Real regresa al Teatro Metrópolitan: preventa para ‘Otro MeMetropólitan’

Pulp rompe su propio récord con el concierto más largo de su historia en el Palacio de los Deportes

Estos son los precios de los boletos para Rod Stewart en CDMX, Monterrey y Guadalajara

Kenia OS evita a la prensa en España e intensifica rumores de una ruptura con Peso Pluma

DEPORTES

El técnico que hizo historia: los seis títulos de Jardine con el América en tres años

El técnico que hizo historia: los seis títulos de Jardine con el América en tres años

América confirma la salida de André Jardine: Guillermo Almada podría ser el relevo

Sin Mundial 2026 pero Jordan Carrillo ya tendría su futuro definido

Las mayores polémicas de la historia de los Mundiales: de la Mano de Dios al escándalo arbitral de 2002

¿LaLiga en México? Javier Tebas abre la posibilidad para hacer un partido oficial en territorio mexicano