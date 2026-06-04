Alacranes en casa durante las lluvias: las alcaldías de la CDMX donde más aparecen y qué hacer si encuentras uno

El clima cálido y húmedo puede favorecer la entrada esporádica de alacranes a los hogares de todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las primeras lluvias y el aumento de temperaturas en la Ciudad de México activan la preocupación entre habitantes de distintas zonas por la posible presencia de alacranes dentro de viviendas.

La capital tiene una incidencia baja de picaduras en comparación con estados endémicos, pero existen reportes esporádicos, especialmente en áreas con características naturales propicias para estos arácnidos.

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Entre 2018 y 2022, la Ciudad de México reportó menos de 2,500 casos anuales de intoxicación por picadura de alacrán, de acuerdo con el estudio “Epidemiología del alacranismo en México” realizado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).

De acuerdo con la investigación, la letalidad por picadura de alacrán en la Ciudad de México es prácticamente nula.

Los registros clínicos y estudios académicos atribuyen la mayoría de los encuentros en la capital al Vaejovis mexicanus, una especie nativa del Valle de México cuyo veneno causa molestias leves y no representa un riesgo mortal para personas sanas.

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El calor y las lluvias favorecen la actividad y movilidad de los alacranes

La mayor parte de los reportes de presencia de alacranes ocurre entre marzo y septiembre, coincidiendo con el aumento de la temperatura y la temporada de lluvias.

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México, estos arácnidos son ectotermos, por lo que su metabolismo y actividad dependen de la temperatura ambiental.

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El calor los vuelve más activos, mientras que las lluvias pueden inundar sus madrigueras, forzándolos a buscar refugio en espacios secos y oscuros, como casas, bodegas, clósets o debajo de objetos almacenados.

Durante la época de lluvias, el ciclo reproductivo de los alacranes se intensifica.

Javier Ponce-Saavedra, citado por la Asociación para la Conservación de los Arácnidos, explica que los machos se desplazan más en busca de hembras, lo que provoca un aumento de encuentros accidentales con humanos.

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Además, la disponibilidad de alimento también se incrementa tras las lluvias, favoreciendo la movilidad y presencia de estos animales en entornos urbanos.

El calor y la lluvia activan a los alacranes, que buscan refugio en espacios secos y oscuros dentro de las casas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las alcaldías con condiciones naturales para la presencia de alacranes

De acuerdo con especialistas, los alacranes suelen encontrarse en entornos con piedra, suelos naturales y vegetación, mientras que su presencia es menos frecuente en zonas completamente urbanizadas.

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Estudios de la UNAM y reportes de organismos ambientales señalan que Tlalpan, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, Coyoacán y Xochimilco concentran hábitats naturales.

En estas alcaldías predominan barrancas, pedregales y zonas de transición entre suelo de conservación y área urbana, entornos que son preferidos por el Vaejovis mexicanus.

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Por el contrario, en alcaldías densamente urbanizadas y pavimentadas, como Venustiano Carranza, Iztapalapa o Gustavo A. Madero, los encuentros con alacranes suelen ser accidentales y rara vez se originan en la fauna local.

Los reportes de avistamientos en el Metro CDMX y otros espacios públicos corresponden a eventos aislados, y las autoridades de Protección Civil subrayan que no existe una plaga ni concentración endémica en la ciudad.

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Qué hacer si encuentras un alacrán en casa

La Secretaría de Salud y Protección Civil de la CDMX recomiendan revisar la ropa, los zapatos y las toallas antes de usarlos, especialmente si han estado en el piso o almacenados en lugares oscuros.

Mantener limpios los patios, coladeras y áreas de almacenamiento disminuye la probabilidad de que estos arácnidos encuentren refugio.

En caso de encontrar un alacrán, no debe manipularse directamente. Se sugiere atraparlo con un frasco o recipiente y liberarlo lejos de la vivienda.

La letalidad por picadura de alacrán en la Ciudad de México es prácticamente nula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se presenta una picadura, la persona afectada debe acudir de inmediato a un centro de salud, donde hay tratamiento disponible.

El riesgo de complicaciones graves es bajo en adultos sanos, pero se debe tener especial precaución con niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas.

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La UNAM y las instituciones de salud ratifican que la presencia de especies peligrosas del género Centruroides es prácticamente nula en la CDMX.

La vigilancia y la prevención siguen siendo las herramientas más efectivas para reducir riesgos, especialmente en hogares ubicados cerca de zonas naturales o con condiciones propicias para estos arácnidos.