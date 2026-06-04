México

Menos procesos, mayor eficiencia: Gobierno federal reduce los tiempos de respuesta y requisitos en gestión de trámites

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones reportó una histórica simplificación de tiempos de respuesta y reducción de requisitos

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Un reloj de arena grande con documentos, sellos y figuras humanas pequeñas en su interior y volando, flanqueado por grupos de personas en un entorno urbano.
Histórica simplificación redujo trámites y tiempos de respuesta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) reportó una histórica simplificación de trámites, logrando reducir hasta un 48% los tiempos de respuesta y 66% los requisitos necesarios, eliminando mil 582 trámites de un universo de 3 mil 195, lo que representó una reducción significativa de la carga regulatoria sobre personas y empresas.

Este avance se consiguió mediante el desarrollo de soluciones sobernas propias, lo que permitió a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) generar un ahorro de 3,4 mil millones de pesos y sustituyó la dependencia de proveedores externos.

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A un año y medio de su creación, la Agencia intervino en los trámites de la Administración Pública Federal, logrando la eliminación de trámites y la reducción promedio del 66% en los requisitos, así como una disminución del 48% en los tiempos de respuesta.

En el ámbito de la atención a mexicanos en el exterior, se modernizó el servicio mediante la plataforma Mi Consulado, que optimiza la programación de citas con la precarga digital de documentos para pasaportes.

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En materia económica y de comercio exterior, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) emitió el decreto de Cero Trámites para autorizar de forma inmediata proyectos estratégicos en los polos de nienestar, para montos desde 2 millones de pesos o mayores.

En complemento, se creó la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, que redujo de 19 a 11 las gestiones necesarias, y la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que integra trámites del Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría de Economía y la Agencia Nacional de Aduanas de México en un expediente digital único con resolución en un plazo de 15 días.

Una mujer sentada frente a un funcionario de la SRE, quien le escanea el iris y captura sus huellas dactilares para el Pasaporte Mexicano en una oficina.
Una mujer realiza la captura de huellas dactilares e iris para su Pasaporte Mexicano en una oficina de la SRE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En colaboración con dependencias del Gobierno de México, se destacó la simplificación del 100% en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), cuyos trámites se redujeron de 340 a solo 125. Además, el tiempo de atención presencial también mostró una reducción significativa, de dos horas a 20 minutos y la resolución de registros sanitarios se redujo a 45 días hábiles.

A nivel federal y local, el Modelo de Homologación Nacional permitió la unificación de plataformas para los trámites en los 32 estados de México, reduciendo los trámites del Registro Civil de 28 a 20, los del Registro Público de la Propiedad de 22 a 6 y los de Catastro de 22 a 8, apoyados en el nuevo Modelo de Análisis de Impacto Regulatorio (AIR) y en la Plataforma Integral de Gobernanza Regulatoria.

En materia de Gobierno Digital, se diseñaron sitios electrónicos especializados en sectores estratégicos, incluyendo la Ventanilla de Trámites del Agua, la Ventanilla Agraria, la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, Plataforma Nacional Catastral, Plataforma Nacional Establecimientos Mercantiles, Plataforma Nacional del Registro Civil y la Ventanilla 24/7, que incorporó asistencia de Inteligencia Artificial para brindar atención en tiempo real.

Además, se presentó la aplicación “México Invita” para la atención de visitantes con motivo del Mundial 2026, que se mantendrá como una herramienta para incentivar el turismo nacional e internacional después de la finalización de los eventos deportivos.

En paralelo, la línea ciudadana del Gobierno de México gestionó 2.3 millones de llamadas, con un promedio diario de 32 mil, ofreciendo soporte en cinco lenguas indígenas y en idioma inglés.

Interior de una oficina del ISSSTE con un grupo de adultos mayores sentados en filas y otros interactuando con personal femenino detrás de un mostrador de atención.
Adultos mayores esperan y son atendidos en un centro del ISSSTE para realizar trámites de jubilación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para fortalecer las capacidades tecnológicas y reducir la dependencia de proveedores externos, la Fábrica de Software elaboró 151 soluciones que respondieron a necesidades institucionales, lo que permitió la disminución de costos operativos y de pagos de licencias a terceros y de servicios de empresas.

Como resultado, wl nuevo esquema de dictaminación tecnológica para la adquisición, arrendamiento o contratación de bienes y servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), de dependencias de gobierno federal, generó un ahorro directo de 3.4 mil millones de pesos en dictámenes.

En este año se concretó el inicio de operaciones del Centro Mexicano de Supercómputo con 177 investigadores para el diseño de modelos de salud del IMSS y análisis meteorológicos. Además, se puso en marcha el Centro de Procesamiento de Imágenes Satelitales, con un avance del 60.5% en la evaluación de cultivos vinculados a programas sociales.

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