La CNTE podría retomar el control total de la repartición de las plazas de los maestros: qué implicaría este nuevo cambio para la educación en México

Manifestaciones de la CNTE en el marco del Mundial 2026 llevará a la eliminación de la USICAMM. (REUTERS/Henry Romero)

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum cedió ante tres días de protestas de la CNTE y trazó una ruta legislativa para desaparecer la USICAMM, el organismo que desde 2019 controla el ingreso, la promoción y los cambios de adscripción del magisterio nacional.

Con ello, la Coordinadora recuperará el control sobre la repartición de plazas docentes que perdió con la reforma educativa que fue impulsada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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La SEP entrega una propuesta con fechas para reformar el sistema de plazas

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, confirmó que el gobierno entregó a la CNTE un documento firmado también por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, con el calendario para desmantelar la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

El proceso arrancaría el 15 de junio con la instalación de una mesa plural y concluiría el 14 de septiembre con la presentación de una iniciativa de reforma ante el Congreso de la Unión. Las etapas intermedias son:

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15 de junio: Instalación de la mesa plural para elaborar la propuesta de iniciativa.

16 de junio al 20 de julio: Diagnóstico del marco jurídico vigente, derechos laborales, mecanismos de promoción y escalafón.

21 de julio al 17 de agosto: Elaboración del proyecto de iniciativa de reforma.

18 al 31 de agosto: Consulta democrática al magisterio.

14 de septiembre: Presentación de la iniciativa ante el Congreso de la Unión.

Delgado Carrillo señaló que el objetivo es que la reforma quede aprobada dentro de este mismo año.

USICAMM representa mayor burocracia

La USICAMM es un organismo con autonomía técnica creado a partir de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que entró en vigor en 2019. Sus funciones abarcan las decisiones sobre admisión, promoción, reconocimiento y cambios de escuela dentro del sistema magisterial, todo mediante evaluaciones y puntajes.

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La CNTE rechaza ese modelo desde su origen. El principal argumento de la Coordinadora es que el sistema genera burocracia excesiva que retrasa el otorgamiento de plazas. A eso se suman fallas recurrentes en la plataforma digital, criterios poco claros y demoras que afectan directamente a los docentes en espera de una asignación.

Con la desaparición de la USICAMM, el sindicato recuperaría la capacidad de incidir directamente en esas decisiones, como ocurría antes de la reforma de 2013.

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Negocian en medio de protestas y con el Mundial 2026 como telón de fondo

Las movilizaciones de la CNTE han incluido bloqueos en avenidas de la Ciudad de México, suspensión de clases en varios planteles y actos de protesta en Paseo de la Reforma, que implico el retiro de estatuas alusivas al Mundial 2026. La proximidad del torneo -que arranca en la capital del país- añadió ha añadido presión al gobierno para alcanzar acuerdos.

Integrantes de la CNTE endurecen su protesta en medio de las negociaciones con la SEP y Segob; en Paseo de la Reforma tiraron estatuas y figuras alusivas al Mundial 2026. (Crédito: X/@Wendymg10)

Pese a los llamados al diálogo de Segob, ISSSTE y SEP, los representantes de la Coordinadora salieron sin acuerdos precisos de las mesas de negociación. Rodríguez apeló a la “responsabilidad de los liderazgos” y advirtió que los bloqueos vulneran el libre tránsito de la ciudadanía. Gobernación también condenó el uso de “cohetones, petardos, marros y otros artefactos” durante las manifestaciones.

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La demanda de la CNTE no se limita a las plazas: el magisterio también exige la abrogación de la Ley del ISSSTE y la reversión de reformas a los regímenes de retiro. Sobre esos puntos, el titular del ISSSTE, Martí Batres, solo ofreció disposición para estudiar lineamientos que avancen “gradualmente” en el fortalecimiento de las prestaciones.