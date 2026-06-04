Diálogo sigue abierto: Gobierno llama a la CNTE a retomar las conversaciones

El Gobierno federal abrió mesas de diálogo con la CNTE para atender sus principales demandas.

Durante una conferencia de prensa, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informaron sobre los avances de la reunión sostenida con representantes del magisterio disidente.

La titular de Gobernación destacó que existe la instrucción presidencial de analizar de manera individual cada una de las demandas presentadas por la CNTE, con el objetivo de construir acuerdos mediante el diálogo y el consenso.

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Demandas de la CNTE centran la negociación con autoridades federales

Entre los principales temas abordados durante la reunión se encuentran dos de las exigencias históricas del magisterio:

La revisión de la Ley del ISSSTE de 2007 .

La desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Gobernación impulsa mesas de negociación para alcanzar acuerdos con el magisterio.

Las autoridades señalaron que ambos temas serán atendidos mediante mesas de trabajo específicas para analizar posibles soluciones y construir propuestas conjuntas.

Rodríguez subrayó que el compromiso del Gobierno es revisar cada planteamiento con responsabilidad, rigor técnico y apertura al diálogo, evitando que alguna demanda quede sin atención.

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SEP presenta calendario para eliminar la USICAMM

Como parte de los compromisos anunciados, la Secretaría de Educación Pública presentó una ruta de trabajo para avanzar en la desaparición de la USICAMM, una medida incluida dentro de los compromisos del actual gobierno.

La SEP presentó un calendario para la posible eliminación de la USICAMM.

El calendario propuesto contempla:

Instalación de una mesa plural el 15 de junio.

Elaboración de un diagnóstico entre el 16 de junio y el 20 de julio.

Redacción del proyecto legislativo del 21 de julio al 17 de agosto.

Consulta nacional al magisterio del 18 al 31 de agosto.

Presentación de la iniciativa ante el Congreso el 14 de septiembre.

De acuerdo con Mario Delgado, esta ruta permitiría que una eventual reforma pueda concretarse antes de finalizar el año.

ISSSTE plantea fortalecer PENSIONISSSTE para trabajadores del Estado

Por su parte, Martí Batres informó que el ISSSTE trabaja en una propuesta enfocada en los trabajadores que cotizan bajo el régimen de cuentas individuales.

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Martí Batres presentó propuestas del ISSSTE para fortalecer la atención a trabajadores del Estado.

La iniciativa busca fortalecer a PENSIONISSSTE como una Afore pública y convertirla en un eje para desarrollar mecanismos de apoyo y protección para maestras, maestros y demás trabajadores del Estado.

El funcionario indicó que se trata de propuestas concretas que continúan abiertas a observaciones y aportaciones por parte del magisterio.

Protestas de la CNTE mantienen afectaciones en distintos puntos de la CDMX

Mientras continúan las negociaciones, la CNTE mantiene movilizaciones en diversos puntos de la Ciudad de México. Entre las zonas con posibles afectaciones viales se encuentran:

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Secretaría de Gobernación , en Bucareli.

Oficinas centrales de la SEP en Avenida Universidad.

Instalaciones del ISSSTE en la zona de Buenavista.

Paseo de la Reforma y Avenida Juárez .

Circuito Interior y accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Continúan protestas y paro nacional

De forma paralela a las mesas de negociación, dirigentes de la CNTE informaron que el paro nacional y las movilizaciones continuarán mientras no existan acuerdos sobre sus principales demandas.

La CNTE mantiene sus movilizaciones mientras continúan las negociaciones con el Gobierno federal. REUTERS/Luis Cortes

Entre ellas destacan la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de mecanismos de evaluación y promoción docente, mejoras salariales y la desaparición de la USICAMM.

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Ante posibles afectaciones en los accesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, autoridades aeroportuarias recomendaron a los pasajeros anticipar sus traslados y considerar rutas alternas.

Las movilizaciones ocurren además en vísperas de actividades relacionadas con la Copa del Mundo de 2026, de la cual la Ciudad de México será una de las sedes.

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