México

Trump califica el tratado con México y Canadá como “irrelevante” y cuestiona su importancia para EEUU

Las declaraciones del mandatario se dan un día después de la llamada con la presidenta Claudia Sheinbaum

Guardar
Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Donald Trump (REUTERS/Evelyn Hockstein)

“No tiene ninguna ‍ventaja real, es irrelevante”, afirmó Donald Trump acerca del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al expresar que el acuerdo comercial carece de impacto para Estados Unidos y que no representa beneficios para su país.

El presidente señaló que, a pesar de que Canadá está interesado en mantener vigente el tratado, su nación no lo necesita. Trump realizó estas declaraciones este martes, 13 de enero de 2026.

Estas declaraciones suceden un día después de la llamada que sostuvo el mandatario estadounidense con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer el diálogo bilateral.

La mandataria expresó que fue ella la que tomó la iniciativa para la conversación donde el tema principal fue la seguridad en ambos países, en un marco donde Trump ha asegurado que podría ayudar con el narcotráfico en el país con una intervención militar.

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosT-MECCanadáMéxicoSheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Qué trabajadores jubilados no serán afectados con la reducción de 60 a 30 días de aguinaldo

La SCJN aclaró que la reforma no se aplicará de forma retroactiva

Qué trabajadores jubilados no serán

Advierten disminución de ocupación hotelera en Sinaloa: “no se había visto desde la pandemia de COVID-19″

El presidente de la Asociación de Propietarios de Hoteles y Moteles de Culiacán hace un llamado ante los retos financieros que enfrenta la industria

Advierten disminución de ocupación hotelera

Sheinbaum llama a debatir sobre regulación de IA, revela que su gobierno trabaja en crear laboratorio: “Es un tema internacional”

La presidenta indicó que recientemente se han difundido videos falsos sobre programas de inversión y apoyos sociales, así como del Ejército

Sheinbaum llama a debatir sobre

Bloqueo en avenida Universidad: maestros protestan por presunto acoso laboral en la SEP

Denuncian abuso de poder en la DGCFT; el titular Gonzalo Espina Miranda acusa retención de pagos y hostigamiento institucional

Bloqueo en avenida Universidad: maestros

Estos artistas estarán invitados en el Carnaval de Mérida 2026

La fiesta yucateca alista actividades gratuitas para públicos de todas las edades

Estos artistas estarán invitados en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Gabinete de Seguridad aseguró armas,

Gabinete de Seguridad aseguró armas, destruyó laboratorios y detuvo a cabecillas en operativo simultáneo en seis estados

Detienen en Tlalnepantla de Baz a Sergio Iván “N”, presunto integrante de ‘La Unión Tepito’

Caen cuatro integrantes del CJNG en Jalisco y Nayarit, son considerados generadores de violencia

El Tren de Aragua y La Unión Tepito: el vínculo criminal desmantelado por las autoridades federales mexicanas

Hombres armados a bordo de una motocicleta asesinaron a jefe de seguridad del Edomex

ENTRETENIMIENTO

Estos artistas estarán invitados en

Estos artistas estarán invitados en el Carnaval de Mérida 2026

Venga la Alegría se queda sin productora, asegura Álex Kaffie: “Harta de que no la dejen trabajar”

Experiencia VIP de BTS en México 2026: beneficios y privilegios exclusivos para los conciertos en CDMX

Nicolás Buenfil revela el consejo de Ernesto Zedillo Jr. tras ser captados juntos en CDMX

BTS en México: estas son las veces que el fenómeno de K-Pop se ha presentado en la CDMX

DEPORTES

Mundial 2026: esto será millonario

Mundial 2026: esto será millonario costo para dormir en una habitación cerca del estadio de la Final

Alberto del Río deja la lucha libre por el box: cuándo debuta y contra quién

Bron Breakker pierde el control en WWE RAW y es suspendido tras atacar brutalmente a Penta Zero Miedo y Dragón Lee

Profeco advierte sobre empresa que hizo fraude en carreras temáticas de Star Wars

Nuevo refuerzo de América Femenil sufre fractura nasal y se perderá varias semanas