México

“Una reforma electoral tiene que representar a todos los mexicanos” afirma Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados

Un mensaje público de la representante panista resalta la importancia de garantizar que futuras modificaciones enfocadas a la ciudadanía en su totalidad

Guardar
Kenia López Rabadán llama a
Kenia López Rabadán llama a que la reforma judicial y electoral en México considere la pluralidad y no solo a la mayoría del Congreso. | Cuartoscuro

El mensaje de Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, encendió el debate sobre el rumbo de la reforma electoral en México este 12 de enero.

En sus redes sociales, la diputada panista advirtió que cualquier cambio en materia electoral debe considerar la pluralidad del país, no solo reflejar la visión de quienes conforman la mayoría en el Congreso.

Inclusión en la reforma electoral

El bloque oficialista representa al
El bloque oficialista representa al 54% de los votantes, aunque la diputada enfatiza la inclusión del 46% restante en las reformas. | Cámara de Diputados

La diputada subrayó que una reforma de esta magnitud tiene que representar a todos los mexicanos y no solamente a quienes votaron por el gobierno actual. Recordó que, según los resultados electorales, el bloque oficialista representa al 54 % de los votantes, por lo que el resto –el 46 % de los ciudadanos– también debe estar incluido en cualquier proceso de transformación institucional.

López Rabadán planteó que pensar en una reforma construida solo desde la óptica de la mayoría dejaría fuera a casi la mitad del electorado. “Hago un llamado al gobierno y a su mayoría a actuar con altura de miras y visión de Estado en este proceso de reforma político electoral que está por iniciar”, publicó en sus redes sociales.

La legisladora enfatizó que todas las democracias pueden perfeccionarse, pero una reforma judicial debe ser instrumento de avance y no de retroceso. “Estamos ante la oportunidad de dejar una mejor democracia para las generaciones que vienen, y desaprovecharla sería una tragedia para México”, escribió la presidenta de la Cámara.

La reforma electoral es prioridad para el Senado

Laura Itzel Castillo Juárez confirma
Laura Itzel Castillo Juárez confirma que la reforma judicial y electoral marcará la agenda del próximo periodo en el Senado. (Cuartoscuro)

En el Senado, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, respaldó la importancia del tema. La legisladora apuntó que la reforma electoral será el centro de las discusiones del próximo periodo ordinario, el cual inicia en febrero.

Castillo expuso que el análisis de este paquete de reformas ocupará la mayor parte del trabajo parlamentario debido a su impacto sobre el sistema democrático. Subrayó que el Congreso busca reglas claras que garanticen la participación equitativa de todas las fuerzas políticas, sin debilitar la representación.

La presidenta del Senado especificó que la Cámara de Diputados será el punto de origen para estas reformas, mientras el Senado revisará y aprobará el proyecto final. Entre los temas que se pondrán sobre la mesa figuran la fiscalización del gasto, la austeridad electoral y la posible reducción del número de legisladores.

Decálogo de principios de la diputada López Rabadán

El decálogo propuesto por López
El decálogo propuesto por López Rabadán incluye reglas equitativas, árbitros imparciales y profesionalización del Servicio Electoral. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

En paralelo al debate judicial, Kenia López Rabadán ha presentado un decálogo para orientar la reforma electoral. La diputada defendió que cualquier modificación debe evitar ventajas indebidas y asegurar la representación justa.

Entre los diez principios que expuso destacan:

  • Mismas reglas para todos: La reforma debe aprobarse por consenso, evitando que la mayoría actúe como árbitro.
  • Todos los votos cuentan: Cada sufragio debe tener el mismo valor, sin sobrerrepresentación.
  • Árbitro imparcial: Las autoridades electorales, como el INE y el Tribunal Electoral, deben operar con independencia.
  • Equidad en la contienda: Los gobiernos no pueden utilizar recursos públicos en beneficio de ningún partido o candidato.
  • Cero tolerancia al crimen organizado: Se debe impedir la participación de actores ligados a actividades ilícitas en las elecciones.
  • Profesionalización electoral: El Servicio Profesional Electoral debe contar con respaldo para organizar comicios de calidad.
  • Mayorías legítimas: Propone instaurar una segunda vuelta en las elecciones para legitimar a los gobiernos electos.
  • Coaliciones con reglas claras: Los acuerdos entre partidos deben partir de plataformas transparentes y comunes.
  • Defensa de programas sociales: Estos deben mantenerse como derechos constitucionales, no como herramientas de presión electoral.
  • Financiamiento público: Mantener recursos públicos a los partidos es clave para evitar injerencias ilícitas y preservar la pluralidad.

Temas Relacionados

Kenia López RabadánCámara de DiputadosReforma ElectoralPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Bloqueos y manifestaciones CDMX, Edomex hoy 12 de enero en vivo: afectaciones en San Antonio Abad por obras

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos y manifestaciones CDMX, Edomex

Alerta por frío en CDMX se mantiene: estos son los días que pronostican temperaturas de hasta cero grados

Autoridades de Protección Civil pidió a la población extremar precauciones, principalmente en grupos vulnerables

Alerta por frío en CDMX

Grecia Quiroz señala que Samuel “N”, vinculado al asesinato de Carlos Manzo, no era parte del Movimiento del Sombrero

La alcaldesa de Uruapan califica como traición la presunta implicación de un miembro de su equipo en homicidio y filtración de información sensible

Grecia Quiroz señala que Samuel

Registro de celulares 2026: qué hacer si no soy el titular de mi línea

El registro obligatorio de líneas móviles en México busca erradicar el anonimato en el uso de teléfonos celulares

Registro de celulares 2026: qué

¿Información sobre tu viaje? Revisa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Checa el estatus de tu vuelo y si sufrió alguna alteración en su itinerario

¿Información sobre tu viaje? Revisa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Así fue el ataque contra

Así fue el ataque contra la Guardia Nacional en Tamaulipas

Vinculan a proceso a cinco hombres tras ataque a balazos contra militares en Michoacán

Imputan a hombres por agresión contra policías en Chihuahua y detienen miembro del Tren de Aragua ligado al ataque

La Guardia Nacional y el Ejército escoltan a repartidores de gas en Taxco ante amenazas del narcotráfico

Operativo en Héroe de Nacozari en CDMX clausura “narcotiendita”

ENTRETENIMIENTO

Édgar Vivar enfrenta rumores sobre

Édgar Vivar enfrenta rumores sobre su muerte y pide que no se viralice: “No tengo planes de morir”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 12 de enero

Leonardo Aguilar en rumores de romance con reina de belleza de Tabasco

Dónde ver “Hamnet” en México, la película ganadora de los Globos de Oro

Este es el top 10 de canciones mas escuchas en Apple México hoy

DEPORTES

FC Juárez vs Chivas: cuándo

FC Juárez vs Chivas: cuándo y dónde ver el juego del Rebaño Sagrado en México

Marcelo Flores debuta con doblete después de ser convocado para jugar con Canadá

Abanderan a delegación que representará a México en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

Cruz Azul vs Atlas: a qué hora y dónde ver a la Máquina en la búsqueda de su primera victoria en el Clausura 2026

Donovan Carrillo tendrá una competencia previo al comienzo de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026