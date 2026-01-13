México

Las 5 mejores fuentes de proteína, económicas y saludables, para sustituir la carne y el huevo

Unos platillos variados y llenos de color pueden ofrecer toda la proteína que tu cuerpo necesita con ingredientes accesibles y ricos en fibra

Especialistas destacan que las proteínas vegetales aportan nutrientes esenciales, fibra y minerales sin elevar el gasto familiar ni sacrificar calidad nutricional. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Millones de personas buscan alternativas a la carne y el huevo por razones de salud, presupuesto o sostenibilidad.

En ese escenario, las fuentes de proteína vegetal ganan protagonismo como opciones económicas y accesibles para cubrir las necesidades nutricionales diarias.

Diversos especialistas en nutrición señalan que legumbres, derivados de la soja y cereales integrales ofrecen proteínas de calidad sin elevar el gasto familiar ni comprometer el equilibrio alimenticio.

Según reportes de la BBC Good Foody de la Harvard T.H. Chan School of Public Health, estos alimentos pueden sustituir eficazmente las proteínas animales y favorecer una alimentación variada.

Una combinación de ingredientes como lentejas o tofu puede ayudarte a sustituir la carne y el huevo sin perder nutrientes ni gastar de más. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas son las 5 mejores fuentes de proteína para sustituir la carne y el huevo

A continuación, te presentamos las 5 mejores fuentes de proteína que suelen considerarse económicas y saludables para sustituir la carne y el huevo, de acuerdo con información de especialistas en nutrición de Harvard.

1. Lentejas: Aportan entre 8 y 9 gramos de proteína por cada 100 gramos cocidos. Son versátiles y económicas, además de aportar fibra y minerales.

2. Garbanzos: Brindan alrededor de 8 gramos de proteína por cada 100 gramos cocidos. Son ideales para guisos, ensaladas y pastas para untar.

3. Frijoles (alubias o porotos): Con un contenido proteico similar a las lentejas, proporcionan entre 7 y 9 gramos por cada 100 gramos cocidos. Tienen bajo costo y alto valor nutricional.

4. Tofu: Elaborado a partir de soja, contiene cerca de 8 gramos de proteína por cada 100 gramos. Es bajo en grasa y se adapta a muchas preparaciones.

5. Soja texturizada: Ofrece entre 45 y 50 gramos de proteína por cada 100 gramos en su versión seca. Su precio es accesible y se rehidrata fácilmente para usar en guisos, rellenos o hamburguesas vegetales.

Estas alternativas permiten mantener una dieta equilibrada, sustituyendo la carne y el huevo sin perder aporte proteico ni calidad nutricional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo consumir proteína vegetal de manera saludable para mantener masa muscular

Consumir proteína vegetal de manera saludable para mantener la masa muscular implica combinar fuentes variadas, prestar atención a la cantidad diaria recomendada y acompañar la dieta con ejercicio regular. Aquí algunos puntos clave:

1. Diversificar las fuentes: Las proteínas vegetales suelen tener perfiles incompletos de aminoácidos esenciales. Al combinar diferentes alimentos (lentejas con arroz, garbanzos con semillas, tofu con verduras), se logra un perfil proteico más completo.

2. Cantidad adecuada: La recomendación general para mantener masa muscular es ingerir entre 1,2 y 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal al día, ajustando según la actividad física y la edad.

3. Elegir alimentos poco procesados: Optar por legumbres, granos integrales, frutos secos y semillas. Evitar productos ultraprocesados, que pueden tener exceso de sodio, grasas saturadas y aditivos.

4. Controlar la ingesta calórica total: El déficit calórico excesivo puede favorecer la pérdida de masa muscular. Mantener un equilibrio energético es fundamental, especialmente si se realiza entrenamiento de fuerza.

5. Acompañar con ejercicio de resistencia: El entrenamiento de fuerza estimula la síntesis de proteínas musculares y ayuda a conservar la masa muscular en dietas vegetales.

6. Prestar atención a micronutrientes: Asegurar el consumo de hierro, zinc, calcio, vitamina B12 y omega-3, que pueden ser menos abundantes en dietas vegetales estrictas. En algunos casos, puede ser necesario suplementar vitamina B12.

Combinar la proteína vegetal con otros nutrientes es vital para obtener sus beneficios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplo de menú diario rico en proteína vegetal:

  • Desayuno: Avena cocida con frutos secos y semillas de chía.
  • Almuerzo: Ensalada de quinoa con garbanzos, verduras y aceite de oliva.
  • Merienda: Tostada de pan integral con hummus.
  • Cena: Salteado de tofu con brócoli y arroz integral.

