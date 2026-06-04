Alito Moreno responde a la carta de AMLO sobre Estados Unidos: “Eres un cobarde y México no es tu refugio político”

Alejandro Moreno Cárdenas señala a Andrés Manuel López Obrador sobre un fondo que divide diagonalmente las banderas de México y Estados Unidos, reflejando la dinámica binacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En medio de la creciente tensión diplomática entre México y Estados Unidos, marcada por el caso de la CIA y las acusaciones contra 10 políticos por presuntos nexos con el crimen organizado, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, lanzó una dura respuesta a la reciente carta publicada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

López Obrador difundió una misiva para expresar su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum ante lo que calificó como una “embestida del gobierno estadounidense”. En su mensaje, el exmandatario contrastó la actual relación bilateral con la que él mantuvo con Donald Trump, asegurando que durante su presidencia primaban el diálogo y el respeto. Además, acusó a funcionarios estadounidenses de utilizar el tema migratorio y el narcoterrorismo como instrumentos políticos para debilitar al gobierno mexicano y favorecer a la oposición de cara a las elecciones en EEUU.

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U.S. President Donald Trump speaks to reporters after signing an executive order at the Oval Office of the White House, in Washington, D.C., June 3, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque

No obstante, AMLO eximió a Trump de la responsabilidad directa, atribuyendo su cambio de actitud a la influencia de “falsos amigos” que lo han llevado por “viles y siniestras aventuras”. El exmandatario pidió al republicano que recupere su forma original de gobernar, sin dejarse manipular, y concluyó deseando que regrese el “otro Trump”, aquel que privilegió la cooperación con México.

La contundente respuesta de Alito Moreno

La reacción de la oposición no se hizo esperar. A través de su cuenta oficial en X, Alejandro Moreno Cárdenas descalificó la carta, tachándola de ser “un intento desesperado de seguir marcando la agenda desde las sombras. Eres un cobarde”.

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El líder priista argumentó que López Obrador carece de autoridad moral para realizar comparaciones históricas, acusando que durante su sexenio “permitió que los cárteles del crimen organizado se expandieran como nunca”. Moreno destacó que la pasada administración fue la más violenta en la historia del país, una etapa donde “la impunidad se volvió política de Estado”.

(Crédito: PRI Nacional)

Subrayando que la relación con Estados Unidos es un asunto de máxima seriedad, el dirigente del PRI desestimó las declaraciones de López Obrador: “No es un espacio para ajustar cuentas personales ni para lanzar comparaciones irresponsables con el nazismo. México no es tu refugio político ni tu escudo personal. Es un país que, por tu culpa, sufrió seis años de violencia desbordada, de instituciones debilitadas y de poder entregado a los cárteles del crimen organizado”.

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Advertencia a AMLO y a sus hijos

De acuerdo con el líder del tricolor, la misiva de AMLO es un intento fallido de actuar como estadista internacional, recordando que durante su mandato persiguió y amedrentó a opositores mientras “cedía todo el territorio al crimen organizado”.

En 2018, en su documental Esto Soy, el expresidente López Obrador recomendó a sus hijos alejarse de las cosas materiales. (Especial Infobae México)

Elevando el tono de la confrontación, Moreno Cárdenas advirtió que el exmandatario enfrentará consecuencias: “Detrás de las cartas, el juicio de la historia y el de la ley te van a alcanzar, porque el daño que hiciste tiene tu nombre, tus cifras y tus víctimas”. Finalmente, lanzó una amenaza directa contra López Obrador y sus hijos: “Vamos a ir con todo en contra de ti y de tu pandilla de delincuentes, de Andy, Bobby y José Ramón. ¡Van a pagar sus crímenes!”.

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Claudia Sheinbaum descarta que Donald Trump encabece embestida contra México y señala a la derecha internacional

Este cruce de declaraciones surge en el contexto del reciente informe de rendición de cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

ARCHIVO - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la derecha, habla junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la izquierda, durante el sorteo del Mundial de 2026 en el Kennedy Center en Washington, el 5 de diciembre de 2025. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo)

Durante su mensaje, la mandataria cuestionó la autenticidad de los intereses extranjeros en el combate al crimen organizado: “¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o quizá estamos viendo cómo sectores de la ultraderecha estadounidense utilizan a nuestro país para posicionarse rumbo a sus elecciones del 2026? ¿O acaso pretenden influir en la elección de 2027?”.

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Pese a la tensión, la mandataria federal ha descartado que las amenazas provengan directamente de Donald Trump y confía en que la relación bilateral logrará avanzar mediante el respeto mutuo.