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Efigenia Ramos niega que hijos de Silvia Pinal no tengan dinero para mantener la mansión del Pedregal: “Sí les alcanza”

La exasistente de ‘La Diva del Cine de Oro’ aseguró que su jefa no hubiera estado de acuerdo con la venta

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Efigenia Ramos
Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, enfrenta una grave situación de salud tras revelar que padece de cuatro aneurismas cerebrales (Archivo)

La exasistente y amiga cercana de Silvia Pinal, Efigenia Ramos, negó que los hijos de la actriz carezcan de recursos para mantener la mansión en el Pedregal.

Ramos afirmó que el posible motivo de la venta, desmintiendo así las versiones que circulan sobre la situación económica de la familia.

¿Qué dijo Efigenia Ramos?

Durante una reunión con medios, Efigenia Ramos lamentó la decisión de poner en venta la residencia de Silvia Pinal.

“Ay, pues mira, es una lástima que la vayan a vender, porque la señora adoraba su casa. La amaba de tal manera que alguna vez se le propuso que... Le dijimos: ‘¿Por qué no vende su casa y se va a un departamento pequeño?’ Y todo, dijo: ‘No, mi casa yo la hice con mucho esfuerzo’”, relató Ramos sobre la postura de la actriz.

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La venta de la mansión de Silvia Pinal en Jardines del Pedregal marca un hito en la historia del espectáculo mexicano y el legado de la familia Pinal
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Ramos fue directa al rechazar la versión de que la familia no puede costear el inmueble.

“Eso de que no les alcanza para mantenerla, sí les alcanza para mantenerla (...) Es una casa que su mantenimiento aparentemente es caro, pero no es cierto, no es tan caro. Yo sé lo que se pagaba en cada cosa, pero, este, pues más bien no es desinterés, es que la casa es para dos personas. Si hubiera sido para una sola, a lo mejor la hubieran conservado”.

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El legado de Silvia Pinal y el papel de sus herederos

Ramos recordó que Silvia Pinal siempre se negó a vender la propiedad porque la veía como el resultado de años de trabajo.

“Ella adoraba su casa. Y bueno, pues ella pensaba que iban a, a disfrutarla”, contó. Respecto a la decisión de los hijos, la exasistente explicó que “la casa le tocan a dos de sus hermanos (de Sylvia Pasquel) y ellos son los que decidieron que lo van a hacer así”.

La ahora propietaria de una fonda en honor a la perrita de Silvia Pinal, Cosita, compartió que para los hijos de la actriz ha sido difícil coordinarse en temas del inmueble.

Efigenia Ramos
Efigenia Ramos fue confidente cercana de Silvia Pinal y guardiana de sus secretos más íntimos (Recorte)

“Todo mundo está bien ocupado ahí. Eh, de hecho, cuando teníamos que reunirlos para las situaciones de la casa después de que se fue mi jefa, era muy difícil, porque todos tienen veinte mil cosas”.

La vida tras la venta y los recuerdos de la familia Pinal

Efigenia Ramos aseguró que, si la actriz estuviera viva, no habría permitido la venta: “No, pues no los dejaría. Simplemente ella no los dejaría”. Además, subrayó que la casa “la disfruté más yo que muchos que son de ahí, porque yo estaba todo el tiempo ahí con mi jefa”.

La exasistente aprovechó para invitar a la gente a conocer su nueva fonda, Bistro La Cosita, en honor a la mascota de Silvia Pinal. “La hacemos con mucho, con mucho amor, con mucho corazón. Es buena, rica y barata”, expresó.

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