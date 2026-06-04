Escuinapa en medio de la violencia: lanzan drones con explosivos contra militares y policías que custodiaban armamento

FOTO DE ARCHIVO. Soldados vigilan una escena tras un enfrentamiento entre policías municipales y hombres armados, en Culiacán, México. 21 de septiembre de 2024. REUTERS/Jesús Bustamante

Elementos de la Policía Estatal Preventiva y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) fueron atacados con explosivos lanzados mediante drones la tarde de este miércoles 3 de junio en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

Este nuevo episodio de violencia se registró cuando los elementos de seguridad ingresaban a la ciudad a bordo de cuatro unidades por el entronque de la autopista Mazatlán-Tepic.

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Medios locales refirieron que la agresión ocurrió cerca del Hospital General, lo que provocó una movilización de corporaciones de los tres niveles de gobierno.

Fueron atacados en dos ocasiones cuando custodiaban armamento

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que los militares y policías se encontraban custodiando armamento que previamente había sido asegurado en un domicilio del mismo municipio cuando fueron agredidos con los explosivos.

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Tras el reporte, se activaron los protocolos de seguridad que incluyó el apoyo de integrantes del Grupo Interinstitucional, así como de una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana, lo que posibilitó que el armamento asegurado fuera trasladado “de forma segura”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades detallaron que en la zona se registró un segundo ataque con explosivos, la cual provocó daños en una unidad oficial. Estas agresiones no dejaron militares o policías lesionados.

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Luego de los hechos, elementos de seguridad implementaron un operativo en la zona para llevar a cabo labores de búsqueda y localización de los responsables.

Escuinapa en medio de ataques armados: alcalde dice que la seguridad “se debe sentir, no verse”

Estas acciones se llevan a cabo luego de que el municipio de Escuinapa, ubicado al sur de Sinaloa, ha vivido jornadas violentas desde finales del año pasado enmarcadas por ataques con explosivos, agresiones armadas e incluso el asesinato de mandos policiales.

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Medios locales reportaron en días recientes la disminución de elementos de seguridad en la región, lo cual cuestionaron al alcalde, Víctor Manuel Díaz Simental, quien dijo que apuestan a llegar a los niveles de países desarrollados en la materia.

Foto: Policía Municipal Culiacán / Gobierno de Escuinapa

En entrevista con Noroeste, el edil aseguró que apuestan a que las personas perciban la seguridad sin necesidad de que haya militares o policías en las calles.

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“La seguridad (a la que) queremos llegar es a los niveles de países desarrollados: que se sienta, que no se vea. No queremos ver grandes equipamientos armados, queremos salir a caminar seguros a cualquier hora del día y la seguridad se siente, no tiene que verse”, aseguró tras ser cuestionado sobre la disminución de elementos policiales.

Sus declaraciones no solo se dan en un contexto en el que las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa comenzaron una disputa desde septiembre de 2024 que ha provocado más de 3 mil homicidios en poco más de año y medio, sino también en medio de la violencia en el municipio.

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Los ataques comenzaron a mediados de diciembre del año pasado con el registro de balaceras y una explosión en distintos puntos como las colonias Pueblo Nuevo, 10 de Mayo y El Roblito.

Habitantes del municipio de Escuinapa reportaron un enfrentamiento armado desde las primeras horas de este jueves. Video: Redes sociales

Las agresiones han continuado en lo que va del año con ataques con explosivos a inmuebles del Ayuntamiento de Escuinapa que han dejado al menos dos personas lesionadas, así como el asesinato a balazos del subdirector de la Policía Municipal, Esteban Gutiérrez Mazariegos.

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Los hechos provocaron que los habitantes llevaran a cabo una marcha pacífica el pasado 30 de mayo, donde decenas de personas salieron vestidos de blanco y con pancartas a exigir justicia y tranquilidad.