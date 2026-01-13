Ebrard celebra que BTS hará un concierto en México como parte de su tour mundial: “Buenísima noticia”

Ebrard celebró que BTS confirmó que tendrá un concierto en México. | Jovany Pérez

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, celebró que BTS, uno de los más grupos más importantes dentro de la música K-Pop, realizará tres conciertos en México este año, como parte de su tour mundial 2026-2027 que se anunció esta mañana.

En su cuenta de X, Ebrard Casaubón compartió el anuncio del tour mundial de BTS, con un breve mensaje, sin dar mayores detalles.

"Buenísima noticia: BTS en México", se lee en la publicación del funcionario federal.

La relación entre Marcelo Ebrard y BTS comenzó en 2022, cuando visitó Corea del Sur y fue nombrado ciudadano honorario en Seúl. Durante su estancia, compartió fotos y videos con música de BTS, mostrando afinidad por el grupo.

El ARMY, fandom de BTS, tomó nota y pidió a Ebrard, como secretario de Relaciones Exteriores, que gestionara un concierto de la banda en México e incluso lo apodaron “Canciller ARMY” en reconocimiento a su interés por el K-Pop.

En mayo del 2023, cuando era secretario de Relaciones Exteriores y aspirante a la candidatura presidencial de Morena, Ebrard declaró en medios mexicanos que en el país hacían falta conciertos y prometió que, si ganaba la Presidencia, buscaría traer grandes artistas, incluyendo a BTS.

Dijo: “Hay que traer conciertos, acuérdate que traje a Paul McCartney… Shakira, entonces los traemos a todos; a BTS nada más que tenga chance y habría otros... es un grupazo, los voy a traer”.

Su popularidad entre las integrantes del ARMY aumentó cuando compartió en redes sociales que su canción favorita de BTS es “Dynamite”.

No obstante, en mayo del 2023, explicó en redes sociales que no pudo concretar la visita de BTS a México porque algunos integrantes del grupo estaban cumpliendo con su servicio militar en Corea del Sur.

BTS confirma tres conciertos en México

La banda surcoreana BTS confirmó oficialmente tres conciertos en la Ciudad de México como parte de su “BTS World Tour”, que se realizarán los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, recinto con capacidad para alrededor de 65 mil personas.

La preventa de boletos estará disponible para quienes cuenten con la membresía ARMY Membership los días 22 y 23 de enero de 2026, mientras que la venta general iniciará el 24 de enero a las 9:00 a.m.

Para acceder a la preventa, es necesario adquirir la membresía global de ARMY en la plataforma Weverse antes del 18 de enero.

El correo electrónico registrado en Weverse debe coincidir con el de la cuenta de Ticketmaster para participar en la fila virtual.

Esta gira global marca el regreso de BTS a los escenarios tras cumplir con su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Además de México, el tour incluye ciudades como Tokio, Madrid, Londres, París, Bogotá, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires y São Paulo.

e prevé una alta demanda de boletos, por lo que se recomienda a los seguidores prepararse con anticipación para asegurar su acceso.

La banda de k-pop vendrá a México (Jovani Pérez/Infobae)