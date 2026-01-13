México

Boletos para BTS en México 2026: ¿cuánto costarían las entradas para los conciertos de mayo en CDMX?

Los datos difundidos ofrecen una guía sobre cuánto podría desembolsarse para asistir a cada función en el recinto capitalino

La banda vendrá a México
La banda vendrá a México este 2026 (Jovani Pérez/Infobae)

El regreso de BTS a la Ciudad de México para mayo de 2026 impulsa la expectativa entre los fans por conocer el precio de los boletos.

Aunque aún no se anuncian oficialmente los costos para los conciertos en el Estadio GNP Seguros, en Infobae realizamos algunas estimaciones basadas en los valores publicados para la gira en Japón y Corea del Sur.

Estas cifras orientan a la comunidad ARMY sobre el rango de precios que podrían enfrentar en la preventa y venta general.

Fechas confirmadas para los conciertos en México y cuándo serán las ventas

La agrupación surcoreana se presentará en la CDMX los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros.

La banda de k-pop vendrá
La banda de k-pop vendrá a México (Jovani Pérez/Infobae)

La preventa exclusiva para miembros de la ARMY Global Membership está programada para el jueves 22 de enero y viernes 23 de enero de 2026 a las 9:00 AM, mientras que la venta general comenzará el sábado 24 de enero de 2026 a las 9:00 AM.

Las entradas estarán limitadas a un máximo de cuatro por persona y no habrá preventas bancarias ni acceso prioritario con otras membresías.

Estimaciones de precios para los boletos de BTS en CDMX según valores de Japón y Corea

Aunque los organizadores en México no han publicado la tabla oficial de precios, Infobae realizó un cálculo tomando como referencia las tarifas informadas en Weverse para los conciertos en el Tokyo Dome:

  • Asientos VIP: ¥45,000 (impuestos incluidos)
  • Asientos SS: ¥35,000 (impuestos incluidos)
  • Asientos S: ¥25,000 (impuestos incluidos)

Con el tipo de cambio actual, estos valores equivalen aproximadamente a:

  • VIP:  5 mil 200 pesos mexicanos
  • SS: 4 mil 50 pesos mexicanos
  • S: 2 mil 900 pesos mexicanos
La banda anunció fechas en
La banda anunció fechas en México (Jovani Pérez/Infobae)

Estos precios incluyen impuestos, pero podrían variar por tarifas de agencia y cargos por servicio.

En cuanto a Corea del Sur, Weverse detalla que los precios para Goyang son los siguientes:

  • Soundcheck y concierto: 264,000 KRW (3 mil 188 pesos mexicanos)
  • General R: 220,000 KRW (2 mil 656 pesos mexicanos)
  • General S: 198,000 KRW (2 mil 391 pesos mexicanos)

Por el momento, los precios oficiales para México no han sido confirmados, pero estas cifras sirven como una guía para los seguidores que planean asistir a los shows de BTS en la capital mexicana.

Se recomienda a los fans estar atentos a los canales oficiales para conocer los anuncios definitivos sobre costos y modalidades de compra.

