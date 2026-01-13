Preventa de BTS en México: cuántas entradas puedes comprar con la membresía Army Global

La banda de k-pop vendrá a México (Jovani Pérez/Infobae)

La próxima visita de BTS a México ha generado preguntas entre los fans sobre el proceso de compra, especialmente para quienes cuentan con la ARMY Global Membership.

Según el sitio oficial de la gira, quienes accedan a la preventa exclusiva podrán adquirir cierto número de entradas y aquí te decimos todos los detalles.

Qué membresía es la necesaria para registrarse en México

Para participar en la preventa de boletos para los conciertos de BTS en la CDMX, es obligatorio tener activa la ARMY Global Membership o la ARMY Membership de EEUU

El sitio BTS World Tour Official informó que ambas opciones son válidas para México, Estados Unidos y Canadá. Si una persona posee las dos membresías, solo la de EEUU será la reconocida en el sistema de preventa. En el caso de Europa y Reino Unido, solo es válida la membresía global.

El registro debe realizarse antes de la fecha límite especificada en la convocatoria de la gira.

Solo las personas registradas de forma correcta podrán acceder a la fila virtual para la compra anticipada.

¿Cómo acceder a la preventa con la ARMY Membership?

Adquirir la ARMY Global Membership o la de EE.UU. en Weverse Shop. Inscribirse en la preventa a través de la aplicación o el portal oficial antes del cierre del registro. Verificar que el correo electrónico de Weverse coincida con el de Ticketmaster. Si los datos no coinciden, el sistema no permitirá el acceso a la fila virtual. Guardar el número de membresía ARMY, el cual es un código de nueve dígitos que empieza con “BA”. Este número funcionará como código de preventa y será necesario para desbloquear la compra de entradas.

La plataforma detalló que este proceso busca garantizar que solo los fans registrados previamente puedan participar en la dinámica de preventa.

¿Habrá códigos de preventa?

El sitio oficial detalla que el número de membresía ARMY (9 dígitos que empieza por BA) fungirá como el código de preventa.

¿Cuántos boletos se pueden comprar y qué información adicional debes tener en cuenta?

El máximo permitido es de cuatro boletos por espectáculo y por persona.

Las fechas y horarios de preventa para quienes tienen la membresía son estos:

Día 1 y 2: el jueves 22 de enero de 2026 de las 9:00 a 21:59

Día 3: viernes 23 de enero de 2026 de las 9:00 a 21:59