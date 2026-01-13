Membresía Army Global de BTS: precio oficial y cómo comprarla en Weverse para la venta anticipada a fans en México

La banda anunció fechas en México (Jovani Pérez/Infobae)

La llegada de BTS a México ha activado la emoción de millones de fans que buscan asegurar sus lugares en el Estadio GNP Seguros para las fechas del 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en la CDMX.

La expectativa crece con el anuncio de la venta anticipada para miembros de la ARMY Global Membership.

¿Qué es la ARMY Global Membership de BTS?

La ARMY Membership es la suscripción oficial al club de fans global de BTS. Se gestiona en Weverse Shop. Esta membresía otorga ventajas como:

Acceso prioritario a preventas de conciertos y eventos de BTS

Contenido exclusivo , incluyendo material detrás de cámaras, publicaciones y transmisiones en la plataforma

Oportunidad de adquirir mercancía oficial exclusiva

Participación en sorteos para eventos especiales, como firmas y pop-ups

Reconocimiento del club de fans global

La banda surcoreana sorprendió a sus fans con la noticia de su llegada a mexico (Archivo)

Fechas clave para la venta anticipada de boletos con la membresía

La venta Weverse para los tres conciertos de BTS en la CDMX será de la siguiente manera:

Día 1 y 2: el jueves 22 de enero de 2026 de las 9:00 a 21:59

Día 3: viernes 23 de enero de 2026 de las 9:00 a 21:59

De acuerdo con la información de Weverse, solo podrán participar quienes cuenten con la ARMY Global Membership activa.

El usuario experto en conciertos Ángel Rey (@ailoviutl) detalló en sus redes que solo podrán participar en esta preventa quienes hayan completado su registro antes de las 5:00 PM del 18 de enero de 2026 en la app de Weverse o en el enlace proporcionado por la organización.

Cómo obtener la membresía ARMY Global y cuál es su precio oficial

Para participar en la preventa Weverse, es imprescindible adquirir la ARMY Global Membership en la tienda oficial de Weverse Shop.

El costo anunciado en el sitio oficial es de $409.82 MXN (cuatrocientos nueve pesos con ochenta y dos centavos mexicanos). El proceso incluye:

Comprar la membresía en Weverse Shop Realizar la solicitud desde Weverse para participar enla preventa. Registrar el ID de Weverse (correo electrónico) en el sistema antes de la fecha límite (18 de enero, 5:00 PM) Asegurarse de que el correo de Weverse coincida con el de Ticketmaster, ya que solo así será posible acceder a la fila virtual Seleccionar 3 ciudades en las que se quisiera participar en la preventa.

El número de membresía, compuesto por nueve dígitos y comenzando con BA, funcionará como código único de acceso.