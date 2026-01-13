México

Membresía Army Global de BTS: precio oficial y cómo comprarla en Weverse para la venta anticipada a fans en México

Los seguidores de la banda coreana podrán acceder antes a las entradas si cuentan con la suscripción oficial del club

Guardar
La banda anunció fechas en
La banda anunció fechas en México (Jovani Pérez/Infobae)

La llegada de BTS a México ha activado la emoción de millones de fans que buscan asegurar sus lugares en el Estadio GNP Seguros para las fechas del 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en la CDMX.

La expectativa crece con el anuncio de la venta anticipada para miembros de la ARMY Global Membership.

¿Qué es la ARMY Global Membership de BTS?

La ARMY Membership es la suscripción oficial al club de fans global de BTS. Se gestiona en Weverse Shop. Esta membresía otorga ventajas como:

  • Acceso prioritario a preventas de conciertos y eventos de BTS
  • Contenido exclusivo, incluyendo material detrás de cámaras, publicaciones y transmisiones en la plataforma
  • Oportunidad de adquirir mercancía oficial exclusiva
  • Participación en sorteos para eventos especiales, como firmas y pop-ups
  • Reconocimiento del club de fans global
La banda surcoreana sorprendió a
La banda surcoreana sorprendió a sus fans con la noticia de su llegada a mexico (Archivo)

Fechas clave para la venta anticipada de boletos con la membresía

La venta Weverse para los tres conciertos de BTS en la CDMX será de la siguiente manera:

  • Día 1 y 2: el jueves 22 de enero de 2026 de las 9:00 a 21:59
  • Día 3: viernes 23 de enero de 2026 de las 9:00 a 21:59

De acuerdo con la información de Weverse, solo podrán participar quienes cuenten con la ARMY Global Membership activa.

El usuario experto en conciertos Ángel Rey (@ailoviutl) detalló en sus redes que solo podrán participar en esta preventa quienes hayan completado su registro antes de las 5:00 PM del 18 de enero de 2026 en la app de Weverse o en el enlace proporcionado por la organización.

BTS llegará a México y
BTS llegará a México y usuarios se emocionan con el anuncio: “Aún no me la creo”

Cómo obtener la membresía ARMY Global y cuál es su precio oficial

Para participar en la preventa Weverse, es imprescindible adquirir la ARMY Global Membership en la tienda oficial de Weverse Shop.

El costo anunciado en el sitio oficial es de $409.82 MXN (cuatrocientos nueve pesos con ochenta y dos centavos mexicanos). El proceso incluye:

  1. Comprar la membresía en Weverse Shop
  2. Realizar la solicitud desde Weverse para participar enla preventa.
  3. Registrar el ID de Weverse (correo electrónico) en el sistema antes de la fecha límite (18 de enero, 5:00 PM)
  4. Asegurarse de que el correo de Weverse coincida con el de Ticketmaster, ya que solo así será posible acceder a la fila virtual
  5. Seleccionar 3 ciudades en las que se quisiera participar en la preventa.
(Instagram/@rkive)
(Instagram/@rkive)

El número de membresía, compuesto por nueve dígitos y comenzando con BA, funcionará como código único de acceso.

Temas Relacionados

BTSConciertosArmy MembershipPreciosWeversePreventaCDMXK-popmexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Caen cuatro integrantes del CJNG en Jalisco y Nayarit, son considerados generadores de violencia

En Zapopan, las autoridades arrestaron a cabecilla regional por los delitos de narcotráfico, extorsión, secuestro, homicidio y tráfico de armas

Caen cuatro integrantes del CJNG

Ebrard celebra que BTS hará un concierto en México como parte de su tour mundial: “Buenísima noticia”

El secretario de Economía compartió el anuncio del tour mundial del grupo de K-Pop en sus redes sociales

Ebrard celebra que BTS hará

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales en CDMX y Edomex hoy 13 de enero: bloqueo de comerciantes en ambos sentidos de Av. Revolución

Sigue las últimas actualizaciones viales de calles y avenidas principales del Valle de México

Bloqueos, manifestaciones y accidentes viales

David Faitelson explota en vivo contra compañero por dichos sexistas sobre Katia Itzel García

El periodista Marco Cansino consideró que la inclusión de la arbitra mexicana obedecía a una cuota de paridad de género de parte de la FIFA

David Faitelson explota en vivo

Preventa de BTS en México: cuántas entradas puedes comprar con la membresía Army Global

La posibilidad de comprar boletos antes que el público general depende de la suscripción al club de fans y del proceso de inscripción previo

Preventa de BTS en México:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen cuatro integrantes del CJNG

Caen cuatro integrantes del CJNG en Jalisco y Nayarit, son considerados generadores de violencia

El Tren de Aragua y La Unión Tepito: el vínculo criminal desmantelado por las autoridades federales mexicanas

Hombres armados a bordo de una motocicleta asesinaron a jefe de seguridad del Edomex

Detienen a “Lesli”, integrante de La Unión Tepito y enlace con el Tren de Aragua: cobraba por explotación sexual en CDMX

Violencia en Culiacán: enfrentamiento deja cuatro civiles abatidos y dos policías lesionados

ENTRETENIMIENTO

Preventa de BTS en México:

Preventa de BTS en México: cuántas entradas puedes comprar con la membresía Army Global

Gloria Trevi brilló en el Palenque de la Feria de León con Wendy Guevara y Karina Torres en primera fila

BTS World Tour: la banda K-Pop confirma fecha en México

“No te cases ni te embarques”: los mejores memes que dejó el primer martes 13 del 2026

La artista Molly Gochman traerá su propuesta interactiva a México

DEPORTES

México jugará los cuartos de

México jugará los cuartos de la final de la Kings World Cup, cuál será su siguiente rival

David Faitelson explota en vivo contra compañero por dichos sexistas sobre Katia Itzel García

Guadalajara presenta a embajadores para el Mundial 2026

Pachuca vs. León: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 2 del Clausura 2026

Oswaldo Sánchez confía en que la Selección Mexicana hará historia en el Mundial 2026