México

Yeison Jiménez mostró admiración por México y su música

En entrevistas el cantante colombiano siempre destacó la hermandad cultural que tienen ambos países

El cantante colombiano expresó su
El cantante colombiano expresó su deseo de visitar México y llenar un auditorio. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El cantante colombiano de música popular Yeison Jiménez falleció trágicamente este 10 de enero tras sufrir un accidente aéreo en Boyacá, Colombia. El artista viajaba en una avioneta privada que se accidentó minutos después de despegar del aeropuerto de Paipa.

La aeronave no logró ganar altura y terminó incinerada en un potrero cercano al final de la pista. En el siniestro también perdieron la vida tres de sus acompañantes, así como el piloto y el copiloto.

A través de un comunicado oficial, el equipo de trabajo del intérprete confirmó la noticia y destacó el legado humano y artístico de Jiménez. “Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía”, señalaron, resaltando su perseverancia, disciplina y amor por su gente, valores que marcaron su carrera y su relación con el público.

El equipo de Yeison Jiménez
El equipo de Yeison Jiménez lamenta la pérdida del cantante y de los integrantes de su grupo, y solicita respeto por el duelo de sus familias. - crédito @yeison_jimenez/Instagram

Yeison Jiménez tenía planeado ofrecer un concierto la noche de este sábado en Marinilla, Colombia. Su fallecimiento ha causado conmoción entre seguidores y colegas, más aún tras revelarse que el propio cantante había contado en entrevistas que soñó en varias ocasiones con sufrir accidentes aéreos, experiencias que le provocaron episodios de ansiedad y depresión.

Nacido artísticamente desde muy temprana edad, Yeison inició su camino musical a los siete años al participar en el Festival de la Canción Infantil de Manzanares, Caldas. Con el paso del tiempo consolidó una carrera sólida, con más de 70 composiciones de su autoría, grabaciones en Estados Unidos y colaboraciones con destacados artistas del género popular.

Más allá de su éxito en Colombia, Yeison Jiménez expresó en múltiples ocasiones su profunda admiración por México y su música. En entrevistas para emisoras como La Mejor FM y Exa FM, el cantante aseguró que visitar México y llenar un concierto en este país era uno de sus grandes sueños. “Todos somos una misma sangre, todos somos latinos”, afirmó, al referirse al vínculo cultural que sentía con el público mexicano.

Jiménez reconocía que la música regional mexicana fue una influencia clave en su vida artística. Señaló que en Colombia este género es parte de la cotidianidad y que creció escuchando voces icónicas como Vicente Fernández, Juan Gabriel, Pedro Fernández y, más recientemente, Christian Nodal.

Yeison Jiménez y Natalia Jiménez
Yeison Jiménez y Natalia Jiménez colaboraron con “Pedazos". Dos extranjeros enamorados de la música mexicana. crédito @yeison_jimenez/IG

“Amo México por lo que es, no por lo que representa”, dijo al destacar la esencia que une a ambos países como naciones hermanas. Incluso reveló que una de las primeras canciones que interpretó en su vida fue La Mochila Azul.

Su admiración se tradujo también en colaboraciones con artistas mexicanos como Natalia Jiménez, Los Dos Carnales, El Fantasma, Luis Ángel “El Flaco” y Chayín Rubio, con quienes buscó internacionalizar la música popular colombiana a través de fusiones con el regional mexicano.

Yeison Jiménez deja tres hijos pequeños, millones de seguidores y un legado musical marcado por la humildad, la pasión y un profundo respeto por México y su cultura musical, que siempre consideró parte esencial de su identidad artística.

