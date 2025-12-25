Dan prisión preventiva a integrante de una secta acusada de trata de menores a nivel internacional

Yoel "N" es acusado del delito de delincuencia organizada. Foto: FGR

Yoel “N”, presunto integrante de una secta ultraortodoxa señalada por trata de personas con el fin de realizar matrimonios forzados, permanecerá en prisión preventiva.

Esta decisión se realizó durante la audiencia inicial, en el que la Fiscalía General de la República (FGR) logró que la autoridad judicial diera por cumplimentada la orden de aprehensión en contra del sujeto, el cual fue detenido en enero pasado en Guatemala.

El sujeto, de 35 años de edad y originario de Rumania, fue localizado en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, en la entrada al barrio El Gallito, luego de que agentes de la Interpol lo ubicaron y reconocieron al contar con una orden de captura con fines de extradición a México.

Yoel “N” es acusado por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer trata de personas, en su hipótesis de matrimonios forzados.

Durante la diligencia, su defensa solicitó acogerse a la duplicidad del término constitucional para que sea en un plazo de 144 horas que se defina su situación jurídica.

Es así que en los próximos días se realizará la audiencia de imputación en su contra, en la que se definirá si será vinculado a proceso o no.

Esta es la secta a la que pertenecería y sus centros de operaciones

Detienen a otro líder de secta ‘Lev Tahor’ en Guatemala, es acusado por abuso sexual a menores en Chiapas (especial)

Las autoridades identifican a Yoel “N” como presunto integrante de una secta ultraortodoxa que sustrae menores de edad de su lugar de origen para obligarlos a casarse con adultos pertenecientes a esta red.

Información obtenida por Infobae México refiere que la secta es Lev Tahor, fundada en Jerusalén en 1988, la cual ha enfrentado múltiples acusaciones de abuso sexual infantil, pedofilia, secuestros y negligencia de menores.

Derivado de los señalamientos en su contra, los integrantes de la secta se han visto obligados a cambiar de ubicación de manera constante para evitar las intervenciones de la justicia.

01/12/2025 Un hombre de la secta judía Lev Tahor camina junto a una niña en un control de seguridad durante su traslado a Estados Unidos, tras la expulsión de Colombia de nueve adultos de la secta junto a 17 menores que serán entregados a los servicios sociales. Europa Press.

Esta casa editorial pudo conocer que las autoridades han ubicado como principales sitios de operaciones de la secta los países de Israel, Guatemala y México, así como Nueva York, Estados Unidos.

Los datos señalan que, derivado de los trabajos de inteligencia, autoridades federales han podido ubicar su zona de operación en el estado de Chiapas.

Esta no es la primera detención realizada a integrantes de la secta, ya que en septiembre de 2022 las autoridades mexicanas implementaron un operativo en Tapachula, Chiapas, en la que se logró la captura de Menachen “E” y Moshe “J”, presuntos líderes de la red.

A la par, un grupo de 17 personas integrantes de la secta, entre los que también se encontraban menores de edad, fueron ubicados y trasladados a las instalaciones del DIF de Huixtla para realizar las investigaciones sobre la posible comisión de delitos.