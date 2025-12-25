México

Dan prisión preventiva a integrante de una secta acusada de trata de menores a nivel internacional

Yoel “N” fue detenido en enero pasado en Guatemala al ser buscado por las autoridades mexicanas

Guardar
Yoel "N" es acusado del
Yoel "N" es acusado del delito de delincuencia organizada. Foto: FGR

Yoel “N”, presunto integrante de una secta ultraortodoxa señalada por trata de personas con el fin de realizar matrimonios forzados, permanecerá en prisión preventiva.

Esta decisión se realizó durante la audiencia inicial, en el que la Fiscalía General de la República (FGR) logró que la autoridad judicial diera por cumplimentada la orden de aprehensión en contra del sujeto, el cual fue detenido en enero pasado en Guatemala.

El sujeto, de 35 años de edad y originario de Rumania, fue localizado en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, en la entrada al barrio El Gallito, luego de que agentes de la Interpol lo ubicaron y reconocieron al contar con una orden de captura con fines de extradición a México.

Yoel “N” es acusado por su probable participación en el delito de delincuencia organizada con el fin de cometer trata de personas, en su hipótesis de matrimonios forzados.

Durante la diligencia, su defensa solicitó acogerse a la duplicidad del término constitucional para que sea en un plazo de 144 horas que se defina su situación jurídica.

Es así que en los próximos días se realizará la audiencia de imputación en su contra, en la que se definirá si será vinculado a proceso o no.

Esta es la secta a la que pertenecería y sus centros de operaciones

Detienen a otro líder de
Detienen a otro líder de secta ‘Lev Tahor’ en Guatemala, es acusado por abuso sexual a menores en Chiapas (especial)

Las autoridades identifican a Yoel “N” como presunto integrante de una secta ultraortodoxa que sustrae menores de edad de su lugar de origen para obligarlos a casarse con adultos pertenecientes a esta red.

Información obtenida por Infobae México refiere que la secta es Lev Tahor, fundada en Jerusalén en 1988, la cual ha enfrentado múltiples acusaciones de abuso sexual infantil, pedofilia, secuestros y negligencia de menores.

Derivado de los señalamientos en su contra, los integrantes de la secta se han visto obligados a cambiar de ubicación de manera constante para evitar las intervenciones de la justicia.

01/12/2025 Un hombre de la
01/12/2025 Un hombre de la secta judía Lev Tahor camina junto a una niña en un control de seguridad durante su traslado a Estados Unidos, tras la expulsión de Colombia de nueve adultos de la secta junto a 17 menores que serán entregados a los servicios sociales. Europa Press.

Esta casa editorial pudo conocer que las autoridades han ubicado como principales sitios de operaciones de la secta los países de Israel, Guatemala y México, así como Nueva York, Estados Unidos.

Los datos señalan que, derivado de los trabajos de inteligencia, autoridades federales han podido ubicar su zona de operación en el estado de Chiapas.

Esta no es la primera detención realizada a integrantes de la secta, ya que en septiembre de 2022 las autoridades mexicanas implementaron un operativo en Tapachula, Chiapas, en la que se logró la captura de Menachen “E” y Moshe “J”, presuntos líderes de la red.

A la par, un grupo de 17 personas integrantes de la secta, entre los que también se encontraban menores de edad, fueron ubicados y trasladados a las instalaciones del DIF de Huixtla para realizar las investigaciones sobre la posible comisión de delitos.

Temas Relacionados

Yoel AlterSecta Lev TahorTrata de personasChiapasNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Florinda Meza envía mensaje de Navidad junto a fotografía inédita del programa “El Chavo del 8” pese a polémicas

La imagen difundida durante la temporada navideña fue percibida como una invitación a superar viejos desacuerdos tras las tensiones entre la actriz y otras figuras del programa

Florinda Meza envía mensaje de

Valor de cierre del euro en México este 25 de diciembre de EUR a MXN

Este es el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del euro

Qué vehículos descansan por el Hoy No Circula del 26 de diciembre en el Valle de México y de Toluca

Cuáles son los autos que no circulan este viernes en la Ciudad de México y su área conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco

Qué vehículos descansan por el

Extranjero es arrestado al destruir local de comida rápida en Playa del Carmen | Video

Un berrinche por un pedido tardado terminó en destrozos, un trabajador herido y la intervención policial en el local de comida rápida

Extranjero es arrestado al destruir

¿Cuál es el Pueblo Mágico más bonito de Hidalgo para pasar la Navidad, según la IA?

Varias localidades sorprenden por su entorno y las tradiciones vivas que comparten con visitantes

¿Cuál es el Pueblo Mágico
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de CDMX confirma que

Fiscalía de CDMX confirma que hombre asesinado en Zona Rosa era “El Panu”, jefe de seguridad Los Chapitos

Desmantelan centro de monitoreo del crimen organizado en Michoacán

Juguetes, dulces y reclutamiento de menores: el trasfondo de la Navidad para el narcotráfico en México

“Nunca sentí nada”: las crudas confesiones que hizo “El Mochaorejas” a Javier Alatorre hace 27 años

¿Por qué mataron a El Panu? La teoría sobre su sobrino que apunta a una venganza familiar

ENTRETENIMIENTO

Florinda Meza envía mensaje de

Florinda Meza envía mensaje de Navidad junto a fotografía inédita del programa “El Chavo del 8” pese a polémicas

“Mi muñeca se agusanó”: las insólitas anécdotas de los regalos navideños que marcaron a los niños mexicanos de antes

Wendy Guevara alerta a sus fans tras ‘desvanecerse’ en vivo por cirugía, advierte que seguirá comiendo pozole

Las cinco mejores películas navideñas para ver en esta temporada

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo buscado por la FGR, reaparece y manda mensaje navideño

DEPORTES

Extranjero es arrestado al destruir

Extranjero es arrestado al destruir local de comida rápida en Playa del Carmen | Video

Veljko Paunovic revela por qué dejó a Chivas: “La verdad es que me arrepentí”

Canelo Álvarez sorprende a su hija con lujoso convertible en Navidad: esto es lo que cuesta

Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, se impone a Angola en la Copa Africana de Naciones

Entre auroras, posadas y playa: así celebraron la Navidad 2025 las figuras del deporte mexicano