Guardia Nacional y Marina liberan a cinco víctimas de explotación sexual tras cateos en Quintana Roo

La s víctimas eran obligadas a ofrecer servicios sexuales que rondaban desde 50 pesos por beber con el cliente hasta 2 mil 500 por tener algún tipo de encuentro sexual | FGE Quintana Roo

Cinco mujeres víctimas de explotación sexual y trata de personas fueron rescatadas en dos cateos realizados en bares clandestinos del municipio. La operación estuvo encabezada por la Fiscalía General del Estado (FGE) con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal de Benito Juárez, quienes, tras semanas de investigación, lograron irrumpir en los puntos que operaban bajo esquemas de prostitución forzada y cobro de fichas.

Primer cateo: sistema de servicios sexuales entre los 500 a los 2 mil 500 pesos

El primer cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre avenida José López Portillo en la colonia Tres Reyes. En ese sitio, agentes ministeriales localizaron a cinco mujeres mexicanas, quienes eran obligadas a “fichar” con clientes por un costo de 50 pesos por vaso consumido.

Para la prestación de servicios sexuales, los montos oscilaban entre 500 y 2 mil 500 pesos, según la edad y características de la víctima. De acuerdo con la FGE estatal, el 50% de cada servicio quedaba en manos del establecimiento, lo que confirma el esquema de explotación económica y control sobre las víctimas.

Los dos inmuebles cateados quedaron a disposición de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República | FGE Quintana Roo

Segundo cateo: bitácora de control de víctimas y grabaciones del abuso contra mujeres

Una segunda intervención ocurrió en un bar sobre la calle 3 Oriente, en la Supermanzana 64, donde también prevalecía un sistema parecido, pero con un costo de 100 pesos por consumo. Al igual que en el primer punto, la mitad del dinero generado pasaba a manos del negocio. En este sitio se aseguraron objetos clave para la investigación: dosis de presuntas drogas, preservativos, bitácoras de control de víctimas y seis DVR con grabaciones internas.

Además, se identificaron cuartos privados adaptados para servicios sexuales, lo que fortaleció la carpeta por trata de personas con fines de explotación sexual.

El aseguramiento y un modus operandi en Quintana Roo para la explotación sexual

Tras las diligencias, ambos inmuebles fueron asegurados y quedaron bajo resguardo del Ministerio Público. Las mujeres rescatadas fueron puestas bajo protección institucional debido a su condición de vulnerabilidad.

Al mismo tiempo, fueron canalizadas a instancias especializadas para garantizar atención integral, acompañamiento psicológico y acceso a mecanismos legales de reparación.

Las zonas turísticas de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel han sido puntos importantes para el ingreso de mujeres víctimas de explotación sexual en bares clandestinos del sureste mexicano | SSC Quintana Roo

Las autoridades estatales destacan que la trata de personas continúa operando bajo estructuras clandestinas en centros nocturnos que simulan empleos voluntarios, pero que en realidad someten a mujeres mediante control económico, amenazas o aprovechamiento de carencias.

Operativo en octubre 2025: rescate de quince mujeres colombianas

En un segundo operativo a mediados de octubre de 2025, las autoridades de Quintana Roo rescataron a 15 mujeres víctimas de explotación sexual en distintos inmuebles del municipio de Benito Juárez.

Según informó la fiscalía general en ese momento, en coordinación con la Guardia Nacional y la Marina, el operativo —realizado el 29 de octubre— permitió liberar a 14 mujeres de nacionalidad colombiana, quienes ―según las investigaciones― fueron “enganchadas” desde su país mediante falsas promesas de empleo formal.

De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas fueron llevadas a Cancún o Playa del Carmen bajo la promesa de trabajar en una “agencia de modelaje” o en empleos bien remunerados. Luego, al llegar a territorio mexicano, fueron trasladadas a departamentos donde les retiraron sus pasaportes. Además, se les informó que tenían una deuda de 120 mil pesos, la cual solo podrían saldar con servicios sexuales.

Las autoridades federales y estatales han insistido en este tipo de operativos para desmantelar las redes de trata de personas en el sureste de México | FGE Quintana Roo

Durante su periodo de explotación, las mujeres ganaban apenas 100 pesos por servicio; esto mientras los ingresos reales eran retenidos por la red de trata. Eran vigiladas con cámaras, tenían prohibido salir y vivían bajo un régimen de coerción constante, sin posibilidad de escapar.