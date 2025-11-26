México

Guardia Nacional y Marina liberan a cinco víctimas de explotación sexual tras cateos en Quintana Roo

Las autoridades federales y estatales han descrito que estos “rescates” de mujeres víctimas de este delito se ha vuelto un modus operandi en diversas zonas turísticas del sureste mexicano

Guardar
La s víctimas eran obligadas
La s víctimas eran obligadas a ofrecer servicios sexuales que rondaban desde 50 pesos por beber con el cliente hasta 2 mil 500 por tener algún tipo de encuentro sexual | FGE Quintana Roo

Cinco mujeres víctimas de explotación sexual y trata de personas fueron rescatadas en dos cateos realizados en bares clandestinos del municipio. La operación estuvo encabezada por la Fiscalía General del Estado (FGE) con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Policía Municipal de Benito Juárez, quienes, tras semanas de investigación, lograron irrumpir en los puntos que operaban bajo esquemas de prostitución forzada y cobro de fichas.

Primer cateo: sistema de servicios sexuales entre los 500 a los 2 mil 500 pesos

El primer cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado sobre avenida José López Portillo en la colonia Tres Reyes. En ese sitio, agentes ministeriales localizaron a cinco mujeres mexicanas, quienes eran obligadas a “fichar” con clientes por un costo de 50 pesos por vaso consumido.

Para la prestación de servicios sexuales, los montos oscilaban entre 500 y 2 mil 500 pesos, según la edad y características de la víctima. De acuerdo con la FGE estatal, el 50% de cada servicio quedaba en manos del establecimiento, lo que confirma el esquema de explotación económica y control sobre las víctimas.

Los dos inmuebles cateados quedaron
Los dos inmuebles cateados quedaron a disposición de la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República | FGE Quintana Roo

Segundo cateo: bitácora de control de víctimas y grabaciones del abuso contra mujeres

Una segunda intervención ocurrió en un bar sobre la calle 3 Oriente, en la Supermanzana 64, donde también prevalecía un sistema parecido, pero con un costo de 100 pesos por consumo. Al igual que en el primer punto, la mitad del dinero generado pasaba a manos del negocio. En este sitio se aseguraron objetos clave para la investigación: dosis de presuntas drogas, preservativos, bitácoras de control de víctimas y seis DVR con grabaciones internas.

Además, se identificaron cuartos privados adaptados para servicios sexuales, lo que fortaleció la carpeta por trata de personas con fines de explotación sexual.

El aseguramiento y un modus operandi en Quintana Roo para la explotación sexual

Tras las diligencias, ambos inmuebles fueron asegurados y quedaron bajo resguardo del Ministerio Público. Las mujeres rescatadas fueron puestas bajo protección institucional debido a su condición de vulnerabilidad.

Al mismo tiempo, fueron canalizadas a instancias especializadas para garantizar atención integral, acompañamiento psicológico y acceso a mecanismos legales de reparación.

Las zonas turísticas de Cancún,
Las zonas turísticas de Cancún, Playa del Carmen y Cozumel han sido puntos importantes para el ingreso de mujeres víctimas de explotación sexual en bares clandestinos del sureste mexicano | SSC Quintana Roo

Las autoridades estatales destacan que la trata de personas continúa operando bajo estructuras clandestinas en centros nocturnos que simulan empleos voluntarios, pero que en realidad someten a mujeres mediante control económico, amenazas o aprovechamiento de carencias.

Operativo en octubre 2025: rescate de quince mujeres colombianas

En un segundo operativo a mediados de octubre de 2025, las autoridades de Quintana Roo rescataron a 15 mujeres víctimas de explotación sexual en distintos inmuebles del municipio de Benito Juárez.

Según informó la fiscalía general en ese momento, en coordinación con la Guardia Nacional y la Marina, el operativo —realizado el 29 de octubre— permitió liberar a 14 mujeres de nacionalidad colombiana, quienes ―según las investigaciones― fueron “enganchadas” desde su país mediante falsas promesas de empleo formal.

De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas fueron llevadas a Cancún o Playa del Carmen bajo la promesa de trabajar en una “agencia de modelaje” o en empleos bien remunerados. Luego, al llegar a territorio mexicano, fueron trasladadas a departamentos donde les retiraron sus pasaportes. Además, se les informó que tenían una deuda de 120 mil pesos, la cual solo podrían saldar con servicios sexuales.

Las autoridades federales y estatales
Las autoridades federales y estatales han insistido en este tipo de operativos para desmantelar las redes de trata de personas en el sureste de México | FGE Quintana Roo

Durante su periodo de explotación, las mujeres ganaban apenas 100 pesos por servicio; esto mientras los ingresos reales eran retenidos por la red de trata. Eran vigiladas con cámaras, tenían prohibido salir y vivían bajo un régimen de coerción constante, sin posibilidad de escapar.

Temas Relacionados

Explotación sexualTrata de personasAbusoSemarGuardia NacionalQuintana RooNarco en MéxicoMarinamexico-noticias

Más Noticias

Qué tipo de ejercicios caseros son más efectivos para combatir la inflamación del hígado y quemar más calorías

El diseño de la rutina debe considerar la condición física individual

Qué tipo de ejercicios caseros

Cuáles son las presuntas empresas de Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, vinculadas al narco

Cinco compañías de seguridad privada habrían servido para suministrar armamento y combustible robado a grupos del narco en Veracruz y Tamaulipas

Cuáles son las presuntas empresas

Popocatépetl registró 5 exhalaciones en las últimas 24 horas

El Popocatépetl es uno de los volcanes más activos en el país y se encuentra en los límites territoriales de Morelos, Puebla y el Estado de México

Popocatépetl registró 5 exhalaciones en

CURP certificada: este es el requisito indispensable para recoger tu tarjeta Rita Cetina y Benito Juárez

Sin esta validación, madres, padres o tutores no podrán recibir el plástico correspondiente a las Becas del Bienestar

CURP certificada: este es el

Trufas energéticas de cacao, nuez y piloncillo: el postre fácil y sano para toda ocasión

Listas en minutos, perfectas para compartir en reuniones familiares y sobremesas

Trufas energéticas de cacao, nuez
MÁS NOTICIAS

NARCO

“La única paz es para

“La única paz es para los delincuentes”: despiden entre reclamos a Juan Carlos Mezhua, exalcalde de Zongolica, Veracruz

DEA detiene a mexicano con 50 mil pastillas de fentanilo ocultas dentro juguete infantil en EEUU

Sheinbaum pide no salpicar a Fátima Bosch en vinculación de Raúl Rocha Cantú al narco: “Quieren quitarle mérito”

El dueño de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, es imputado por la FGR de tráfico de drogas y armas

Detienen a motociclista con aparente droga en Iztacalco; vehículo estaría ligado a robo a mujer finlandesa

ENTRETENIMIENTO

¿Fátima Bosch podría ser la

¿Fátima Bosch podría ser la segunda Miss Universo a la que le revocan la corona? Corte en NY sería clave en su futuro

Aseguran que mansión de Juan Gabriel en Acapulco donde escribió “Amor eterno” fue incautada por las autoridades

Músico de Peso Pluma asegura que rockeros buscan entrar a los corridos tumbados: “Antes nos llamaban indígenas”

El emotivo gesto de Mauricio Ochmann a Aislinn Derbez tras la muerte de Gabriela Michel

Victoria Ruffo anuncia su regreso a las telenovelas en el 2026 y enciende la nostalgia del público

DEPORTES

Green Bay Packers vs Detroit

Green Bay Packers vs Detroit Lions: horario y dónde ver el juego en México

Henry Martín podría reaparecer en la Liguilla con América: Jardine confirma avance en su recuperación

Cruz Azul vs Chivas: estos son los tres antecedentes de ambos equipos en liguilla

Martinoli lanza nueva advertencia a Faitelson tras llamarlo ‘vulgar’: “Basta que un día me caliente de más”

Leyenda de Pumas arremete contra Efraín Juárez y cuestiona su papel como director técnico: “Dice puras tonterías”