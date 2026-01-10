Barritas energéticas de guayaba y nuez: El snack saludable que aporta fibra, vitamina C y grasas buenas

El snack perfecto para llevar, sin conservadores y con ingredientes mexicanos. (Gemini)

Las barritas energéticas caseras de guayaba y nuez son perfectas para quienes buscan un snack nutritivo, libre de conservadores y con ingredientes mexicanos.

¿Por qué son buenas estas barritas?

Son ideales para llevar a la escuela, al trabajo o para disfrutar antes o después de hacer ejercicio. La guayaba aporta vitamina C, fibra y un sabor tropical inconfundible, mientras que la nuez suma grasas buenas, proteína vegetal y un toque crujiente que las hace irresistibles.

Lo mejor de estas barritas es que puedes personalizarlas: añadir semillas, avena, coco rallado o incluso un toque de chocolate amargo. Son fáciles de preparar, no requieren horno y se conservan bien durante varios días.

Receta de barritas energéticas de guayaba y nuez

Puedes usar guayaba fresca y cocida, pasta de guayaba natural o incluso guayaba deshidratada picada, según la temporada y tu preferencia.

Barritas caseras con textura suave, sabor tropical y el toque crujiente de la nuez. (Gemini)

Tiempo de preparación

Preparar estas barritas toma aproximadamente 20 minutos activos + 1 hora de refrigeración:

10 minutos para picar y mezclar los ingredientes.

10 minutos para formar y compactar las barritas.

1 hora de refrigeración para que mantengan su forma.

Ingredientes

1 taza de pasta de guayaba natural (o guayaba fresca cocida y hecha puré, o deshidratada picada) 1 taza de nuez picada 1 taza de avena integral (puede ser hojuelas) ¼ taza de miel, jarabe de agave o dátiles molidos (para unir y endulzar) 2 cucharadas de semillas de chía o linaza (opcional, para más fibra y proteína) ½ taza de coco rallado sin azúcar (opcional) 1 pizca de sal 1 cucharadita de extracto de vainilla (opcional)

Barritas energéticas de guayaba y nuez: energía, fibra y sabor en cada mordida. (Gemini)

Cómo hacer barritas energéticas de guayaba y nuez, paso a paso

Si usas guayaba fresca, cocínala en un poco de agua hasta que esté suave y hazla puré. Si usas pasta de guayaba natural, simplemente corta en trozos pequeños. En un tazón grande, mezcla la guayaba con la miel (o jarabe de agave/dátiles), la avena, las nueces, las semillas y el coco rallado si usas. Agrega la sal y la vainilla. Mezcla bien hasta obtener una masa pegajosa y uniforme. Si está muy seca, puedes añadir unas cucharadas de agua; si está muy húmeda, añade un poco más de avena. Coloca la mezcla en un molde rectangular forrado con papel encerado. Presiona firmemente para compactar con ayuda de una espátula o el dorso de una cuchara. Lleva al refrigerador por al menos 1 hora para que tome firmeza. Saca del refrigerador y corta en barritas del tamaño deseado. Guarda en un recipiente hermético en refrigeración.

Disfruta estas barritas llenas de vitamina C y grasas buenas, listas en minutos. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 12 barritas medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada barrita contiene aproximadamente:

Calorías: 110

Grasas: 6 g

Grasas saturadas: 1 g

Carbohidratos: 14 g

Azúcares: 7 g (naturales de la guayaba y la miel)

Proteínas: 2 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes y las cantidades específicas utilizadas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Las barritas se conservan en refrigerador hasta 7 días, bien tapadas. También puedes congelarlas hasta por 1 mes.